Gli Stati Uniti affermano di aver condotto attacchi aerei contro tre obiettivi presumibilmente appartenenti a gruppi di resistenza iracheni lungo il confine comune tra Iraq e Siria.

Il segretario stampa del Pentagono, John Kirby, ha annunciato gli attacchi in una dichiarazione di domenica, affermando che gli “incursioni aeree di precisione” hanno colpito due località in Siria e un’altra in Iraq vicino al confine.

Ha affermato che gli attacchi sono avvenuti “su ordine del presidente Biden”, sostenendo che hanno colpito “strutture” utilizzate da “più” gruppi.

Il portavoce ha specificato due dei gruppi, come “Kata’ib Hezbollah e Kata’ib Sayyid al-Shuhada”.

Gli obiettivi erano stati selezionati perché le presunte strutture erano utilizzate da gruppi “impegnati in attacchi di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) contro il personale e le strutture statunitensi in Iraq”, ha affermato.

Il canale di notizie siriano al-Ikhbariyah, nel frattempo, ha riferito che l’offensiva aerea aveva preso di mira la città di al-Bukamal, un gruppo di case, nella provincia orientale di Dayr al-Zawr. Il canale ha affermato che “massicce esplosioni” hanno scosso le aree che si trovano lungo il confine comune.

‘Bambini tra le vittime civili’

Un giornalista dell’agenzia ufficiale di stampa araba siriana ha affermato che gli aerei da guerra americani hanno preso di mira le case nella periferia di Bukamal all’inizio di lunedì.

Il corrispondente ha detto che gli attacchi hanno ucciso almeno un bambino e ferito altri tre civili.

La coalizione militare guidata dagli Stati Uniti che afferma di combattere il gruppo terroristico Daesh Takfiri nei paesi arabi dal 2014 ha organizzato molti attacchi contro i gruppi iracheni in passato.

Questo mentre i gruppi fanno parte delle Unità di mobilitazione popolare (PMU) dell’Iraq o dell’organizzazione ombrello anti-terrorismo Hashd al-Sha’abi che è una parte ufficiale delle forze armate del paese.

Il portavoce del Pentagono John Kirby

Esperti iracheni e siriani considerano gli attacchi un tentativo degli Stati Uniti di consolidare e prolungare la propria presenza militare nei paesi prendendo di mira i gruppi che combattono direttamente contro Daesh, l’apparente scusa di Washington per l’interferenza militare.

La presenza degli Stati Uniti in entrambi i paesi è illegale.

Nel caso dell’Iraq, il parlamento del paese ha approvato una legge all’inizio dello scorso anno, che impone la cancellazione del permesso di Baghdad per la presenza delle forze guidate dagli Stati Uniti.

La legge ha ottenuto l’approvazione della stragrande maggioranza del Parlamento itacheno. È arrivato in risposta a un precedente attacco di droni statunitensi che aveva martirizzato alti funzionari antiterrorismo iraniani e iracheni, il tenente generale Qassem Soleimani e Abu Mahdi al-Muhandis.

Nel caso della Siria, l’amministrazione statunitense non si è mai preoccupata di ottenere il permesso di Damasco in primo luogo.

I gruppi iracheni hanno promesso di perseguire l’espulsione delle forze straniere. Si sono anche impegnati a contribuire alla lotta di resistenza regionale contro il regime di occupazione israeliano, l’alleato più prezioso di Washington.

Fonti: Press tv Hispan TV

Traduzione e sintesi: Luciano Lago