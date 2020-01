Gli Stati Uniti riconoscono che l’Iran è in grado di affrontare un grave conflitto se necessario: analista irlandese

da Redazione





DUBLINO (Tasnim) – Un analista politico irlandese ha spiegato le ragioni dietro l’incapacità di Washington di rispondere all’attacco missilistico di rappresaglia dell’Iran contro una base americana in Iraq l’8 gennaio, affermando che “gli Stati Uniti sono consapevoli che l’Iran è disposto e in grado di impegnarsi in un grave conflitto, se necessario. “

“L’immagine dell’esercito americano come onnipotente costituisce gran parte della sua capacità di minacciare gli avversari, ma allo stesso tempo (e per vari motivi), l’effettiva capacità dell’esercito americano di scatenare la guerra con l’impunità non è più coerente con quella- reputazione di potenza.

Di conseguenza, l’immagine deve essere confermata, ed è per questo che Trump ha minimizzato l’impatto dei missili iraniani. Come notato, tuttavia, gli Stati Uniti non hanno risposto perché si aspettavano ed erano pronti a tollerare una risposta “proporzionata”. Inoltre, gli Stati Uniti sono consapevoli che l’Iran è disposto e in grado di affrontare un grave conflitto, se necessario, e non è chiaro se gli Stati Uniti potrebbero emergere come i vincitori di tale conflitto. Gli Stati Uniti sono sempre stati estremamente riluttanti a impegnarsi in qualsiasi conflitto grave dove potrebbero subire una sconfitta.

Un affermato saggista e autore di stampa sul web, Quinn è conduttore del programma radiofonico “News Real” su Sott Radio Network e ha scritto editoriali incisivi per Sott.net da oltre 10 anni. I suoi articoli sono apparsi su molti siti di notizie ed è stato intervistato numerose volte da Sputnik News e Press TV. I suoi articoli possono anche essere trovati sul suo blog personale JoeQuinn.net.

Analista irlandese M. Quinn

Di seguito è riportato il testo completo dell’intervista.

Tasnim: l’8 gennaio, le forze armate iraniane hanno lanciato attacchi missilistici su una base americana nell’Iraq occidentale come rappresaglia per l’assassinio americano del prominente comandante iraniano tenente generale Qassem Soleimani. Qual è la tua opinione sull’attacco?

Quinn : Dal punto di vista dell’orgoglio nazionale, l’Iran non ha avuto altra scelta che rispondere militarmente allo scandaloso omicidio del generale Soleimani. È probabile tuttavia che un certo livello di preavviso sia stato fornito agli Stati Uniti, o che gli Stati Uniti fossero a conoscenza dei probabili obiettivi dei missili iraniani.

Tasnim: l’Iran ha sparato 16 missili balistici. Le forze statunitensi non sono riuscite a intercettarle e potevano solo guardare e aspettare l’impatto, secondo i siti Web e le relazioni americane. L’attacco ha messo in evidenza la vulnerabilità della difesa missilistica statunitense. Come potrebbero cambiare le equazioni regionali in futuro?

Quinn : Potrebbe evidenziare la vulnerabilità della difesa degli Stati Uniti, o potrebbe parlare al fatto che gli Stati Uniti erano disposti ad accettare una risposta “proporzionata” all’omicidio di Soleimani. Certamente, gli Stati Uniti hanno una significativa capacità di difesa missilistica, ma il fatto che non abbiano nemmeno tentato di intercettare i missili suggerisce che l’attacco era previsto e tollerato.

Tasnim: funzionari statunitensi hanno confermato che finora 50 soldati americani sono stati feriti nell’attacco, nonostante le precedenti dichiarazioni di Washington secondo cui nessuno è stato ferito. Lo scopo della distruzione era così estremo e ora sta diventando chiaro. Perché il presidente Donald Trump ha tentato di minimizzare l’attacco dicendo: “Va tutto bene”? Perché pensi che gli Stati Uniti non abbiano risposto?

Quinn : L’immagine dell’esercito americano come onnipotente costituisce gran parte della sua capacità di minacciare gli avversari, ma allo stesso tempo (e per vari motivi), l’effettiva capacità dell’esercito americano di condurre una guerra impunemente non è più coerente con tutta quella -potenziale reputazione. Di conseguenza, l’immagine deve essere confermata, ed è per questo che Trump ha minimizzato l’impatto dei missili iraniani.

Come notato, tuttavia, gli Stati Uniti non hanno risposto perché si aspettavano ed erano pronti a tollerare una risposta “proporzionata”. Inoltre, gli Stati Uniti sono consapevoli che l’Iran è disposto e in grado di affrontare un grave conflitto, se necessario, e non è chiaro che gli Stati Uniti emergerebbero come i vincitori di tale conflitto. Gli Stati Uniti sono sempre stati estremamente riluttanti a impegnarsi in qualsiasi conflitto grave che potrebbe essere visto perdere.

Forza Quds iraniana

Tasnim: leader della rivoluzione islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei ha dichiarato venerdì scorso: “Il giorno in cui i missili del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica hanno schiacciato la base americana è uno dei giorni di Dio. La risposta delle Guardie fu un duro colpo per la temibile immagine delle superpotenze americane ”. Cosa pensi? Credi che sia stata una svolta storica in quanto è stato il primo e unico attacco diretto agli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale?

Quinn : può essere visto come una svolta storica, ma solo nel contesto del governo degli Stati Uniti. assassinare pubblicamente il leader militare di una grande nazione globale come l’Iran, che potrebbe anche essere visto come una svolta storica. Dopo tutto, l’attacco missilistico iraniano è stato effettuato in risposta all’assassinio del generale Soleimani da parte dell’amministrazione Trump.

L’ordine globale che ha prevalso negli ultimi 100 anni è in fase di cambiamento, con quel cambiamento, dovremmo aspettarci eventi senza precedenti a livello politico e sociale. Fonte: Tasnim

Traduzione: Sergei Leonov