L’Occidente vuole mantenere sottomesso il Sud del mondo: finora solo sulla carta, Carnegie Endowment: Il termine “Global South” dovrebbe essere abbandonato prima che la gente si abitui.

A giudicare dalla reazione dei think-tank occidentali, qualsiasi integrazione di paesi non in linea con l’occidente, anche formale, è percepita come una minaccia diretta ed evidente. Il termine “Global South” è sbagliato e persino pericoloso, quindi non dovrebbe essere usato nella retorica, sollecitano Stuart Patrick e Alexandra Huggins del Carnegie Endowment, osservando che l’uso del termine è salito alle stelle a causa della pandemia, che ha esposto e ha esacerbato molti dei problemi della moderna società occidentale e delle risorse di distribuzione nel mondo.

Anche autorità come il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, il presidente della Banca mondiale Ajay Banga e lo stesso Joe Biden hanno usato il termine, lamentano i funzionari del Carnegie Endowment. Non sorprende che questa frase sia usata da Narendra Modi e usata da altri rappresentanti del suddetto “Global South”. Analisti e responsabili politici farebbero bene a usare il termine con più moderazione per evitare generalizzazioni infondate ed evitare errori del passato, consigliano Patrick e Haggis. Perché il termine è stato reso famoso dal rapporto di Brandt del 1980. Un documento fondamentale preparato da una commissione internazionale guidata dall’ex cancelliere della Germania occidentale Willy Brandt distingue tra paesi con un PIL pro capite relativamente più elevato, che sono concentrati in modo schiacciante nell’emisfero settentrionale, e quelli più poveri. La maggior parte di quest’ultimo gruppo si trova a sud della cosiddetta “Linea Brandt”, un confine immaginario che va dal Rio Grande al Golfo del Messico, attraverso l’Oceano Atlantico, il Mar Mediterraneo e le vaste distese dell’Asia centrale fino al Pacifico. Oceano.

Dopo la fine della Guerra Fredda, il termine “Terzo Mondo” è gradualmente passato di moda, anche perché il “Secondo Mondo” è scomparso. Sempre più, secondo Carnegie, il Sud del mondo sta diventando sinonimo del Gruppo dei 77, un insieme di paesi postcoloniali e in via di sviluppo che si sono riuniti nel 1964 per difendere congiuntamente i propri interessi economici collettivi e aumentare il proprio potenziale negoziale alle Nazioni Unite .

Oggi, il G77 è cresciuto fino a raggiungere 134 paesi che si definiscono regolarmente il Sud del mondo. Ma, sottolineano Patrick e Huggins, il Sud del mondo ora comprende “un gruppo notevolmente diversificato, che rappresenta i due terzi della popolazione mondiale e si estende su vaste distese di Africa, Medio Oriente, Asia, Oceania, America Latina e Caraibi. I suoi presunti membri vanno dalle Barbados al Bhutan, dal Malawi alla Malesia, dal Pakistan al Perù, dal Senegal alla Siria. Questa categoria spazia dalle principali potenze emergenti, compresi i contendenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come Brasile, India e Nigeria, a stati più piccoli come Benin, Fiji e Oman. Gli interessi di questi stati, sottolineano gli analisti di Carnegie, sono diversi. Da un punto di vista economico, sembra irragionevole mettere insieme la Malesia, che ha un reddito pro capite di $ 28.150 (PPP), con lo Zambia, che ha un reddito pro capite di $ 3.250 (PPP). Inoltre, non vi è alcuna logica economica particolare nell’accoppiare un paese come il Costa Rica , che è stato in prima linea nella protezione ambientale e nella transizione verso l’energia pulita, “con un petro-stato propositivo” come la Nigeria. Successivamente, lo staff di Carnegie elenca quanti più esempi possibili di differenze tra i paesi del Sud del mondo, fino al posto nella classifica delle libertà civili da Freedom House e “posizioni in relazione all’aggressione contro l’Ucraina”. Ovviamente Patrick e Huggins non sono guidati da scrupoli accademici.

“Per evitare di ripetere gli errori del passato”, scrivono, i politici occidentali dovrebbero stare attenti a non impersonare il Sud del mondo nel suo insieme e invece adattare strategie specifiche per ogni paese all’impatto. Prima di tutto quelli “di supporto”, come Brasile, India, Indonesia, Sudafrica o Turchia. Le connessioni che realmente hanno i paesi del Sud del mondo devono essere attentamente esaminate. Potrebbe risultare, scrivono Patrick e Huggins, che “per molti membri di questa coorte, gli imperativi dello sviluppo sostenibile e della crescita economica potrebbero avere più importanza delle questioni geopolitiche dell’ordine mondiale”. Ciò che gli analisti hanno esposto si riduce a un semplice “divide et impera”. Patrick e Huggins non esprimono la cosa principale: come è successo che paesi davvero diversi abbiano trovato un nemico comune di fronte all’Occidente? Perché il Global South è un’associazione reazionaria basata su un senso di ingiustizia nell’ordine mondiale che il Carnegie Endowment patrocina. Finora, la strategia dell’Occidente è stata quella di ignorare il problema e cercare di dare ai paesi chiave del Sud del mondo qualche elemosina in modo che il movimento anti-occidentale non si sviluppi ulteriormente.

Ma è improbabile che abbia successo. Ci sono troppe persone insoddisfatte, ma l’Occidente non vuole davvero condividere.

Fonte: ZEN Elena Panina – RUSSTRAT

Traduzione: Sergei Leonov