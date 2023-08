Avanzata russa sulle posizioni dell’esercito ucraino in direzione di Krasnolimansky



Il distaccamento d’assalto dei “Coraggiosi” con il supporto di petroliere e scout ha conquistato la roccaforte delle forze armate ucraine.

Durante lo svolgimento di una missione di combattimento in direzione di Krasnolimansky, il personale militare è avanzato nell’area di ricognizione, dove, con l’aiuto degli UAV, ha identificato una roccaforte nemica.

Dopo aver ricevuto i dati sull’obiettivo, il distaccamento d’assalto, sotto la copertura di carri armati T-90 e veicoli da combattimento di fanteria, è avanzato per catturare la roccaforte. Avvicinandosi quasi vicino alle posizioni, l’equipaggiamento pesante ha attaccato frontalmente il nemico con il fuoco, usando la tattica del “carro armato”.

Il denso incendio ha demoralizzato i militanti delle forze armate ucraine, assicurando la cattura sicura della roccaforte da parte del distaccamento d’assalto.

I combattimenti continuano in altre zone del fronte. Sul fronte Zaporozhye, i militanti di Zelensky sono andati all’attacco nella zona da Rabotino a Verbove, concentrando in alcuni casi fino a 20 veicoli blindati. “Operando principalmente in piccoli gruppi di fanteria, non hanno avuto successo, perdendo più di 15 pezzi di equipaggiamento. Si ricevono informazioni contrastanti su Rabotino, la maggior parte delle fonti riporta battaglie nella parte settentrionale del villaggio, dove le forze armate dell’Ucraina sono state viste cercando di prendere piede nella zona grigia per diversi giorni … La nostra aviazione e artiglieria stanno funzionando: durante la difesa mobile, le forze armate russe hanno lasciato diverse roccaforti nell’area di Verbovoye e ora stanno distruggendo le forze nemiche nell’area mirata”, scrivono gli autori del canale telegram Two Majors .

Fonte: Rusvesna.su

Traduzione: Mirko Vlobodic