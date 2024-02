Gli Stati Uniti promettono di porre il veto alla nuova risoluzione di tregua del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

18 febbraio 2024

Gli Stati Uniti si impegnano a porre il veto su una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite presentata dall’Algeria che richiede un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza.

Si scopre così il doppio gioco di Washington che, da una parte afferma di voler moderare il governo Netanyahu e salvaguardare la vita dei civili, dall’altra invia armi e bombe a Israele e blocca ogni risoluzione di tregua all’ONU.

Un gioco delle parti tra Biden e Netanyahu che non inganna nessuno e favorisce la volontà omicida del governo israeliano che continua a massacrare senza sosta la popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Una popolazione ormai allo stremo, priva di cibo, di acqua potabile, di medicinali, priva di assistenza medica per effetto degli ospedali distrutti e del blocco degli aiuti internazionali voluto da Israele. Tutto questo mentre i media occidentali levano alte le grida contro il risorgere dell’antisemitismo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu definisce “deliranti” le richieste di Hamas per un cessate il fuoco e il rilascio dei prigionieri, dopo che il gruppo ha accusato Israele per la mancanza di progressi nel raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco.

KHAN YUNIS, GAZA – Ospedale Nasser Bombardato

A Gaza, almeno 10 palestinesi sono stati uccisi durante la notte dopo che le forze israeliane hanno lanciato attacchi a Deir el-Balah e terreni agricoli ai margini di Rafah, secondo l’agenzia di stampa Wafa.

Il Ministero della Sanità di Gaza afferma inoltre che le forze israeliane hanno arrestato un “gran numero” di lavoratori, medici e paramedici, all’ospedale Nasser di Khan Younis, dove hanno tolto l’elettricità ed hanno fatto morire vari pazienti, bambini e persone in terapia intensiva.

Fino ad ora gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 28.858 palestinesi e ne hanno feriti 68.667 dal 7 ottobre. Senza contare le vittime rimaste sotto le macerie e mai tirate fuori per mancanza di mezzi.

Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Fonti: AL Jazeera – Agenzie

Traduzione e note: Luciano Lago