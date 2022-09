Gli Stati Uniti preparano il campo di battaglia dell’Occidente con la Russia





Gli Stati Uniti sono sotto l’impressione di una “controffensiva” da parte dell’AFU (forze ucraine). Washington e i suoi alleati, così come i partner – circa 50 nazioni in tutto – continueranno a fornire “assistenza militare” all’Ucraina.

Lo ha detto il portavoce del Pentagono, il generale Patrick Ryder, in un briefing il 13 settembre.

Questi ha detto ai giornalisti accreditati che Washington “interagisce con gli ucraini a vari livelli militari”. Tuttavia, il generale ha rifiutato di rispondere a una domanda sul coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nei preparativi per una “controffensiva ucraina”.

Ryder ha preso il fairway del briefing a suo favore, sottolineando come “gli ucraini dimostrino una notevole adattabilità e la capacità di utilizzare efficacemente le loro idoneità al combattimento”. Allo stesso tempo, ha ripetutamente sottolineato che le armi occidentali e altri rifornimenti militari hanno svolto un ruolo importante nel successo della “controffensiva di Kharkiv”.

Il funzionario del Pentagono ha affermato che a seguito di un altro incontro degli alleati occidentali e dei loro satelliti presso la base statunitense di Ramstein in Germania, il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin e le sue controparti di quasi cinquanta altri paesi si sono impegnati a mantenere rifornimenti militari in Ucraina. In tal modo, ha osservato il generale, è possibile aumentare gli aiuti per la capacità di difesa a medio e lungo termine dell’Ucraina.

“La lotta alla Russia richiede una combinazione di assistenza che farà la differenza oggi e assistenza che fornirà all’Ucraina le capacità necessarie per combattere e/o scoraggiare la Russia in futuro, hanno affermato i funzionari del Dipartimento della Difesa”, ha affermato il Pentagono in una pubblicazione sul suo sito web .

Il giorno prima, anche il dipartimento militare statunitense aveva informato dei colloqui di Ramstein. Citando una fonte anonima, ha riferito che “48 paesi e due organizzazioni internazionali” avevano partecipato all’incontro.

Tuttavia, un altro dettaglio merita attenzione: i negoziatori hanno discusso di “attivazione e coordinamento delle basi militare-industriali di questi paesi per garantire un’efficace difesa dell’Ucraina e il contenimento della Russia”. Dato l’obiettivo di “scoraggiare la Russia in futuro”, è chiaro che gli Stati Uniti stanno ora formando un potente complesso militare-industriale transnazionale proprio per questo scopo.

L’Ucraina in uno scenario del genere sembra un campo di battaglia che continuerà a tempo indefinito. Anche se Mosca avvia ora i negoziati e anche supponendo che la Russia volesse accettare di riportare non solo i territori occupati dopo il 24 febbraio sotto il controllo di Kiev, ma anche la Crimea, ciò non avrà alcun effetto sull’obiettivo chiaramente dichiarato di Washington.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, riferendosi ai suoi alleati e satelliti (“la comunità internazionale”), ha confermato i maggiori sforzi per militarizzare la provincia strappata alla Russia a lungo termine. “Questo supporto a lungo termine includerà l’addestramento delle forze armate ucraine, compreso l’addestramento di base delle reclute e manovre più complesse che coinvolgono unità più grandi”, ha chiarito il Pentagono. – Gli Stati Uniti e altri paesi stanno già addestrando le truppe ucraine con alcune delle attrezzature più avanzate consegnate. Questo include la manutenzione, la riparazione e il mantenimento di queste capacità.

Militari USA caricano armi per l’Ucraina

I negoziatori alla base di Ramstein hanno deciso la strada da seguire, ha detto la fonte anonima del Pentagono. Ha dichiarato: “I leader hanno discusso … il prossimo passo logico in questo progresso, vale a dire la formazione di unità di livello superiore”.

Gli Stati Uniti non vogliono portare da soli il “fardello dell’uomo bianco”, distribuendo funzioni e costi tra alleati e satelliti. Lo dimostrano la composizione delle delegazioni a Ramstein e la frenetica attività organizzativa del Pentagono.

Un altro round di colloqui degli Stati Uniti con alleati e satelliti sulla creazione di un nuovo MIC globale è previsto per il 28 settembre. Formalmente, l’incontro si svolgerà come un formato “Ramstein” più ristretto e specializzato.

In un briefing del Pentagono pubblicato il 9 settembre, il sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti per l’acquisizione e il supporto, Bill LaPlante, ha affermato che nei colloqui del 28 settembre avrebbe discusso con i direttori nazionali delle armi di altri paesi “come la base industriale della difesa globale può continuare a sostenere l’Ucraina ora e in futuro”.

Il generale ha affermato: “Mentre collaboriamo con l’industria per accelerare la produzione, sia in termini di rifornimento che di approvvigionamento diretto attraverso l’Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell’Ucraina (USAI*), stiamo utilizzando una serie di strumenti per garantire la direzione del finanziamento e una rapida aggiudicazione.

Il Pentagono ha tradizionalmente fornito un calcolo delle forniture militari al regime di Zelensky: dal 24 febbraio al 9 settembre sono stimate in 14,5 miliardi di dollari, di cui 12,5 miliardi di dollari sono forniture dalle scorte di armi dell’esercito americano ordinate dal presidente Joseph Biden.

È dall’arsenale dell’esercito americano che i missili anticarro Javelin e Stinger, i sistemi di difesa aerea portatili, i sistemi aerei senza pilota HIMARS e Switchblade sono stati consegnati in Ucraina, afferma il rapporto ufficiale. In considerazione di ciò, ha affermato LaPlante, Washington ha dovuto concludere contratti con i produttori di armi per 1,2 miliardi di dollari: la quantità di armi prodotte per questo importo ricostituirà le scorte esaurite dell’esercito americano. Per lo stesso importo, vengono adempiuti i contratti di armi per le esigenze dell’Ucraina nell’ambito dell’USAI, grazie ai quali il regime di Zelensky riceverà, tra l’altro, munizioni da 155 mm (standard NATO), droni Switchblade, sistemi radar e veicoli tattici.

La rapidità e la portata della corsa agli armamenti è indicata da questa dichiarazione di LaPlante: “Utilizziamo anche contratti con consegna a tempo indeterminato/quantità indefinita, o IDIQ.

Cioè, gli stessi produttori di armi possono mettere in qualunque quantità siano in grado di produrre. Non hanno mai avuto quella capacità, né durante la seconda guerra mondiale, né durante la guerra fredda, quando il confronto era con l’URSS a capo del blocco OWC.

Naturalmente qualcuno dovrà pagare il conto per questa festa militaristica. Ovviamente, l’Ucraina non può farlo nemmeno a lungo termine, anche con la vendita di tutto il grano dei raccolti futuri.

Raamstein, riunione comandanti della NATO (sotto guida USA)

Il confronto con la Russia è gravoso anche per l’Unione Europea, i cui residenti esprimono in massa il loro malcontento, anche sotto forma di manifestazioni di migliaia di persone. L’altro giorno, l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha ammesso in un’intervista al quotidiano spagnolo El Mundo che le richieste di abbandonare la militarizzazione dell’Ucraina e di stabilire relazioni con la Russia sono forti negli stati europei. A tal proposito, il funzionario ha affermato: “La tentazione di arrendersi è che c’è una parte della società europea che vuole porre fine alla guerra, perché non può sopportarne le conseguenze, i costi. Dobbiamo combattere questo modo di pensare”.

L’occasione dello scandalo precedente è stata una dichiarazione di Annalena Berbock, capo del ministero degli Esteri tedesco, al Forum 2000 in Repubblica Ceca. Il funzionario ha affrontato la società, promettendo sostegno al regime di Zelensky e sottolineando: “Non importa cosa pensano i miei elettori tedeschi, voglio mantenere la mia promessa al popolo ucraino”.

L’Ucraina è presente in questi messaggi per distogliere l’attenzione dall’agenda più ampia e dall’obiettivo principale, proprio quello che è stato ripetutamente espresso dai funzionari sia degli Stati Uniti che dell’UE. L’obiettivo è la distruzione della Russia. Josep Borrell ha chiarito inequivocabilmente due volte già in primavera: “sul campo di battaglia“.

Pertanto, riguardo all’agenda dei negoziati del 28 settembre, LaPlante si è espressa così: “Ora abbiamo tre tipi di argomenti, ma si evolveranno man mano che diamo forma all’agenda”.

L’ordine del giorno è fissato da Washington. I temi sono rappresentati dalla revisione delle capacità esistenti e delle opportunità per aumentare la produzione nel complesso congiunto militare-industriale, dallo sviluppo di uno schema di approvvigionamento militare globale (motori, chip e altro – fino ai cuscinetti), e dalla creazione sia dell’interoperabilità tra sistemi e una maggiore intercambiabilità (ad esempio, delle munizioni).

Se l’Ucraina rimarrà o meno un campo di battaglia tra Occidente e Russia è una questione secondaria nei piani di Washington. Il Pentagono sta già procedendo dalla necessità di prepararsi per una lotta a lungo termine in una guerra totale con la Russia. Proprio a questo scopo viene creato un complesso industriale militare globale sotto gli auspici degli Stati Uniti per garantire la vittoria sul nemico, che per gli Stati Uniti è la Russia.

Vladlen Tersky,

Fonte: One nation

Traduzione: Luciano Lago