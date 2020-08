Gli Stati Uniti potrebbero tentare di promuovere adesso lo scontro militare con l’Iran: James Jatras

C’è molta paura, soprattutto in vista delle elezioni statunitensi di novembre, visto che potrebbero esserci sforzi dell’Amministrazione USA per promuovere uno scontro militare con l’Iran, afferma un ex analista di politica estera del Senato americano.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione degli Stati Uniti per estendere un embargo sulle armi all’Iran che dovrebbe scadere in ottobre, questo mentre il presidente russo Vladimir Putin ha proposto un vertice dei leader mondiali per evitare “il confronto” su una minaccia americana per innescare un ritorno di tutte le sanzioni dell’ONU alla Repubblica islamica.

“L’incapacità del Consiglio di sicurezza di agire con decisione in difesa della pace e della sicurezza internazionale è imperdonabile”, ha dichiarato venerdì il Segretario di Stato americano Mike Pompeo.

La risoluzione necessitava del sostegno di nove voti su 15 per essere approvata. Undici membri si sono astenuti, tra cui Francia, Germania e Gran Bretagna, mentre gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana sono stati gli unici voti “sì”.

L’amministrazione Trump ha ripetutamente minacciato di attivare le cosiddette disposizioni di “snapback” dell’accordo nucleare del 2015 se non fosse in grado di garantire un’estensione dell’embargo sulle armi.

Da quando hanno lasciato il JCPOA, gli Stati Uniti hanno fatto ricorso alla loro campagna di massima pressione contro l’Iran, ripristinando le sanzioni e persuadendo gli altri a seguirne l’esempio.

Consiglio di sicurezza ONU

Il presidente russo Putin venerdì ha proposto un video vertice con gli Stati Uniti e le restanti parti dell’accordo sul nucleare – Gran Bretagna, Francia, Cina, Germania e Iran – per evitare ulteriori “confronti ed escalation” alle Nazioni Unite tra Washington e Teheran.

“La questione è urgente”, ha detto Putin, aggiungendo che l’alternativa era “solo un’ulteriore escalation delle tensioni, aumento del rischio di conflitto – uno scenario del genere deve essere evitato”.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione degli Stati Uniti per estendere un embargo sulle armi all’Iran che scadrà a ottobre.

James Jatras, ex consigliere per la politica estera del Senato a Washington, ha dichiarato sabato a Press TV che “è difficile sapere dove stiamo andando tra gli Stati Uniti e l’Iran nel prossimo futuro. Chiaramente il tipo di ampie sanzioni internazionali approvate dal Consiglio di Sicurezza non sarà rinnovato “.

“Ma questo non significa che gli Stati Uniti non cercheranno di usare qualsiasi leva che abbiamo a livello internazionale per fare pression su altri paesi affinché adottino misure economiche contro l’Iran e misure finanziarie contro Teheran. Questo creerà ancora più discordia nel sistema internazionale “, ha affermato.

“E penso che ci sia molta paura che, soprattutto in vista delle nostre elezioni di novembre, ci possa essere qualche sforzo per promuovere uno scontro militare con l’Iran prima che il presidente Trump lasci l’incarico”, ha osservato.

Missili iraniani puntati su basi USA

“E ritengo che ci sia un grande pericolo di conflitto ed è per questo che il presidente Putin della Russia propone una discussione internazionale tra le maggiori potenze al fine di scongiurare quel pericolo, che questo vertice possa funzionare o meno sono molto scettico perché non vedo gli Stati Uniti e l’amministrazione di Washington che vanno di pari passo “, ha sottolineato.

Jatras ha detto che “la reazione del governo degli Stati Uniti è quella di chi non sa cos’altro fare. Non hanno altro piano di gioco, se non quello di forzare il cambio di regime a Teheran, di usare la la forza per provocare il collasso del governo iraniano, dell’economia iraniana “.

“E poiché ora gli USA non possono ottenere ampie sanzioni concordate a livello internazionale, procederanno unilateralmente con tutti i mezzi a loro disposizione per cercare di rendere la vita difficile all’Iran, e se il peggio arriva al suo culmine, ci sarà molta pressione sul presidente Trump da parte dei neocon per agire militarmente. Queste persone non hanno altro modo di guardare il mondo “, ha concluso.

Reparti iraniani in parata

Aggiornamento:

La Cina ha accolto con favore la richiesta di Putin di un vertice sull’Iran; Trump cerca lo “snapback”

La Cina ha accolto con favore l’appello del presidente russo Vladimir Putin per un vertice dei leader mondiali sull’Iran, ma gli Stati Uniti hanno rifiutato l’offerta dopo aver visto bocciata la loro risoluzione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) per estendere un embargo sulle armi alla Repubblica islamica.

In una dichiarazione pubblicata venerdì sul sito web del Cremlino, Putin ha proposto di tenere una conferenza online con la partecipazione dei leader dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Germania e Iran, per discutere i problemi riguardanti l’attuazione dell’accordo nucleare del 2015 e la sicurezza del Golfo Persico.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha affermato che il suo paese accoglie con favore il vertice e apprezza i tentativi di Mosca di allentare le tensioni attorno al Piano d’azione globale congiunto (JCPOA).

Pechino sostiene costantemente l’accordo nucleare e si dedica a preservare la pace e la stabilità in Medio Oriente, ha aggiunto Zhao Lijian.ù.



Nota: Tutto inutile, l’Amministrazione Trump per motivi interni (imminenza delle elezioni presidenziali) ed esterni (pressione di Israele) è decisa ad arrivare ad uno scontro con l’Iran e vede come il fumo negli occhi qualsiasi soluzione negoziale della crisi.

Fonte: Press Tv Al Masdar News

Traduzione e nota: Luciano Lago