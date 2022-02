Gli Stati Uniti potrebbero preparare una provocazione in Ucraina, ritiene Polyansky





MOSCA, 15 febbraio – RIA Novosti. Gli Stati Uniti o i loro alleati potrebbero preparare una provocazione in Ucraina, ha affermato in un’intervista al portale Grayzone Dmitry Polyansky, primo vice rappresentante della Russia presso le Nazioni Unite.

Quindi ha risposto alla domanda dei giornalisti sui possibili obiettivi di Washington, che sta alimentando l’isteria attorno all'”invasione russa”.

“Credo che questa sia un’operazione diversiva per cercare di ridurre le nostre preoccupazioni più importanti ad alcune questioni minori legate all’Ucraina . Possono non sembrare insignificanti, ma in termini di problemi di sicurezza globale del mio Paese, sono decisamente insignificanti. <…> Un altro suggerimento potrebbe essere potenzialmente molto pericoloso: forse gli Stati Uniti o i loro alleati hanno davvero concepito una sorta di provocazione che coinvolge le forze ucraine sulla linea di contatto”, ha detto Polyansky .

Il diplomatico ha osservato che possiamo parlare non solo dell’esercito ucraino, ma anche di nazionalisti e volontari di estrema destra, che “non riferiscono a Kiev e hanno i propri comandanti e la propria linea di condotta”. Secondo il vice rappresentante, è difficile anche per il governo ucraino controllarli.

In precedenza, il quotidiano americano Politico aveva scritto che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden , durante una videoconferenza con i leader dei paesi occidentali, dell’Unione Europea e della NATO, avrebbe indicato la data dell'”invasione” russa dell’Ucraina il 16 febbraio, ma gli europei non erano d’accordo con lui nel valutare i tempi e l’inevitabilità dell’escalation della situazione, e uno dei funzionari ha affermato che l’ UE “si rifiuta di accettarlo”. Il ministero degli Esteri russo ha ripetutamente confutato tali affermazioni.

Missili USA Javelin scaricati in Ucraina presso l’aeroporto di Boryspil



Negli ultimi mesi le relazioni tra Russia e Occidente sono diventate ancora più tese e la situazione intorno all’Ucraina è peggiorata . Washington e Bruxelles accusano Mosca di preparare una “invasione”, dichiarando che le truppe russe vengono trascinate fino al confine con uno stato vicino.

In questo contesto, l’Alleanza del Nord Atlantico sta rafforzando la sua presenza nell’Europa orientale : vi sta inviando forze e contingenti militari aggiuntivi (mentre gli USA e la UE chiedono il ritiro delle forze russe dal loro territorio, N.d.R. ).

Il Cremlino nega queste accuse e sostiene che siano soltanto un pretesto per aumentare la presenza militare del blocco vicino ai confini della Russia e costituire basi della NATO vicino alle frontiere russe.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov