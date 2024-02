Gli Stati Uniti pongono il veto alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Algeria che chiede il cessate il fuoco a Gaza

20 febbraio 2024 19:09

Gli Stati Uniti ancora una volta hanno bocciato una risoluzione sul cessate il fuoco a Gaza in quanto si parla del genocidio dell’occupazione israeliana nella Striscia sotto assedio.

Martedì gli Stati Uniti hanno bloccato una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sponsorizzata dall’Algeria che chiedeva un cessate il fuoco umanitario di emergenza a Gaza.

13 membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU hanno votato a favore, mentre il Regno Unito si è astenuto e gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione.

La risoluzione proposta richiedeva “un cessate il fuoco umanitario immediato che deve essere rispettato da tutte le parti”.

La risoluzione esorta inoltre tutti i soggetti coinvolti nella guerra a “rispettare i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale”, in particolare nei confronti dei civili e degli ostaggi, oltre a chiedere l’immediato rilascio di tutti i prigionieri.

Nella risoluzione si dichiara anche “l’accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli all’interno e all’interno dell’intera Striscia di Gaza”.

L’inviata statunitense all’ONU Linda Greenfield ha affermato che il progetto di risoluzione non era “un meccanismo efficace”, rifiutando qualsiasi cessate il fuoco fino al rilascio dei prigionieri.

Il rappresentante della Cina all’ONU, Zhang Jun, ha espresso rammarico e frustrazione per la mancata approvazione del progetto di risoluzione algerino.

Jun ha affermato che rifiutare la proposta di risoluzione che chiede un cessate il fuoco immediato non permette di raggiungere la pace a lungo termine. Piuttosto, questo aggraverà l’attuale crisi a Gaza.

Nota: Gli Stati Uniti sono in tutta evidenza i principali complici e fautori del genocidio della popolazione di Gaza e le loro argomentazioni sono soltanto pretesti per dare a Israele campo libero per la sua azione genocida.

Fonte: Agenzie