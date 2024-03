Gli Stati Uniti pongono il veto alla dichiarazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che incolpa le Foi Israeliane per il massacro di al-Rashid a Gaza

Continuando la copertura diplomatica nei confronti del loro più grande alleato “Israele”, gli Stati Uniti hanno bloccato giovedì una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che avrebbe condannato il massacro commesso dalle forze di occupazione israeliane contro i palestinesi in fila per ricevere aiuti in via al-Rashid. a ovest della città di Gaza.

Il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha condannato il massacro israeliano, affermando che 112 persone sono state martirizzate e più di 750 ferite.

Una fonte sul campo della Resistenza Palestinese ha detto ad Al Mayadeen che veicoli blindati e carri armati israeliani hanno investito i corpi di diversi martiri, mentre altri hanno sparato proiettili incendiari contro i civili della zona.

Le forze di occupazione hanno anche detenuto arbitrariamente centinaia di civili nella stessa zona, trasferendoli in una località sconosciuta, ha menzionato la fonte.

L’esercito di occupazione israeliano ha affermato che si è verificata una “fuga precipitosa” quando migliaia di abitanti di Gaza hanno circondato un convoglio di 38 camion umanitari. Una fonte israeliana ha detto che le truppe hanno aperto il fuoco sulla folla , ritenendo che “rappresentasse una minaccia”.

Dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 14 hanno sostenuto il testo.

L’ambasciatore palestinese all’ONU, Riyad Mansour, ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di condannare il massacro israeliano.

“Il Consiglio di Sicurezza dovrebbe dire basta”, ha detto Mansour ai giornalisti prima di una riunione a porte chiuse dell’organismo, avvenuta su richiesta dell’Algeria.

Egli ha sottolineato che “questo vergognoso massacro è una testimonianza del fatto che finché il Consiglio di Sicurezza resta paralizzato e vengono posti i veti, cosa che costa la vita al popolo palestinese”.

Essendo uno dei cinque membri permanenti del consiglio composto da 15 membri, gli Stati Uniti hanno un veto che hanno utilizzato tre volte finora per impedire al Consiglio di Sicurezza di chiedere un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza.

Durante l’incontro di giovedì, l’Algeria ha presentato un progetto di dichiarazione in cui esprime “profonda preoccupazione”, in cui si afferma che la situazione è “dovuta all’apertura del fuoco da parte delle forze israeliane”.

Dei 15 membri del Consiglio, “14 membri hanno sostenuto il testo”, ha detto Mansour dopo la riunione.

Secondo una fonte diplomatica, gli Stati Uniti si sono opposti alla menzione di “Israele” nella dichiarazione, ma le discussioni erano in corso.

Il vice ambasciatore statunitense presso l’ONU Robert Wood ha affermato che “le parti stanno lavorando su un linguaggio per vedere se si riesce ad arrivare ad una dichiarazione”.

“Il problema è che non abbiamo tutti i fatti qui”, ha affermato, aggiungendo che voleva che la formulazione riflettesse “la necessaria due diligence per quanto riguarda la colpevolezza”.

Mansour ha detto di aver incontrato all’inizio della giornata l’ambasciatore americano presso l’ONU Linda Thomas-Greenfield.

“L’ho implorata che il Consiglio di Sicurezza produca un risultato di condanna di questo omicidio e di perseguire i responsabili di questo massacro”, ha detto.

Se il Consiglio di Sicurezza avrà “la costanza e la determinazione per porre fine al ripetersi di questi massacri, ciò di cui abbiamo bisogno è un cessate il fuoco”, ha sottolineato l’ambasciatore palestinese.

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che la situazione “richiederebbe un’efficace indagine indipendente” su come sono avvenute le morti e chi sia responsabile, dopo aver condannato l’episodio all’inizio della giornata attraverso il suo portavoce.

Nota: Grazie alla copertura degli Stati Uniti, le azioni criminali di Israele contro la popolazione civile palestinese rimangono sempre impunite.

Fonte: Al Mayadeen + Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago