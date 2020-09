Gli Stati Uniti pesano sulle tensioni mediterranee con armi e ipocrisia

da Redazione





Per due volte nella scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno goffamente pesato sulle crescenti tensioni nel Mediterraneo orientale tra Grecia e Turchia.In primo luogo, Washington ha annunciato lo scorso fine settimana l’apertura di una base di sicurezza marittima nello stato insulare di Cipro, che è alleato della Grecia.

Successivamente gli Stati Uniti hanno proseguito aprendo formalmente la strada all’invio di armi a Cipro, ponendo fine a un embargo sulle armi di 33 anni. Washington afferma che le armi sono “non letali”, ma abbiamo già visto prima lo stratagemma semantico utilizzato dagli Stati Uniti quando hanno armato l’Ucraina e altri luoghi. Non importa il disordine, la mossa è un coinvolgimento militare in qualunque modo sia presentato.

Entrambe le mosse statunitensi hanno fatto infuriare la Turchia, che si trova a nord di Cipro e che mantiene rivendicazioni territoriali sulla parte settentrionale dell’isola popolata da turco-ciprioti. La parte principale dell’isola, la Repubblica di Cipro, è storicamente allineata con la Grecia. Cipro è stata divisa nel 1974 dopo l’invasione della Turchia in seguito a un colpo di stato guidato dai militari greci. Da allora il territorio è stato fonte di tensioni e causa ricorrente di scontri tra Grecia e Turchia per rivendicazioni concorrenti.

Quest’anno sono nuovamente scoppiate le tensioni sui controversi diritti all’esplorazione di petrolio e gas nel Mar Mediterraneo orientale. L’area è considerata ricca di risorse di idrocarburi non sfruttate. Si teme persino un’escalation di uno scontro militare tra le navi della marina greca e turca in pattuglia.

Ciò che è degno di nota è anche che entrambi gli stati confinanti sono membri dell’alleanza militare NATO guidata dagli Stati Uniti, che affermano di essere un protettore della pace e della sicurezza globali. Eppure qui abbiamo i suoi membri che spingono su un grilletto che potrebbe scoppiare in una guerra nell’arco meridionale dell’Europa.

Ciò che è ancora più notevole è il modo in cui gli Stati Uniti stanno intervenendo nella disputa. L’istituzione di una nuova base di “sicurezza” (leggi “militare”) a Larnaca, nel sud di Cipro e la fornitura di armi sono visti dalla Turchia come un tentativo flagrante da parte di Washington di mettere il pollice sulla bilancia a favore della Grecia e di Cipro contro Ankara .

Lo scorso fine settimana, il segretario di Stato americano Mike Pompeo era a Nicosia, la capitale di Cipro, dove ha firmato un memorandum d’intesa per istituire la base marittima a Larnaca. Ironia della sorte, l’installazione deve essere conosciuta con l’acronimo, CYCLOPS, dopo il mitico gigante con un occhio solo dell’antica leggenda greca.

Durante la sua visita, Pompeo ha rimproverato la Turchia per aver alimentato le tensioni nella regione e ha chiesto una risoluzione diplomatica della controversia. Pompeo ha continuato a colpire la Russia, dicendo : “L’aumento delle tensioni non aiuta nessuno tranne gli avversari che vorrebbero vedere la divisione nell’unità transatlantica”.

Il diplomatico di punta degli Stati Uniti sembrava riferirsi a una visita a Nicosia pochi giorni prima del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov. Nel suo incontro con il presidente greco-cipriota Nicos Anastasiades, Lavrov ha offerto l’aiuto di Mosca nella mediazione del conflitto con la Turchia. Viste le cordiali relazioni della Russia con entrambe le parti, l’offerta di Lavrov è stata certamente ragionevole e pragmatica. Perché Pompeo dovrebbe cercare di dipingere l’intervento russo come pernicioso tradisce solo la tipica russofobia riflessiva che domina a Washington.

In ogni caso, la realtà è che sono gli Stati Uniti che evidentemente stanno fomentando le tensioni nel Mediterraneo orientale attraverso le loro iniziative destabilizzanti. Le sue esortazioni alla risoluzione diplomatica sono una vuota ipocrisia smentita dalle sue azioni.

Cosa c’è dietro le mosse degli Stati Uniti? Uno dei motivi è il forte disappunto di Washington per la decisione della Turchia dello scorso anno di acquistare il sistema di difesa aerea russo S-400. Ciò rappresenta una grande perdita commerciale per il complesso militare-industriale americano. L’adozione da parte di Ankara della tecnologia di difesa aerea russa mina anche gravemente la propaganda della NATO che cerca di dipingere la Russia come una minaccia alla sicurezza per l’Europa.

Base turca Nato Incirlik

Un altro fattore sono gli avvertimenti della Turchia che a causa del bullismo americano sulla questione dell’S-400 potrebbe chiudere la base NATO a Incirlik, nel sud della Turchia. Se ciò dovesse accadere, gli Stati Uniti perderebbero un importante punto di proiezione del potere contro la Russia. Pertanto, sembra che la mossa degli Stati Uniti per creare una nuova base a Larnaca a Cipro possa essere una copertura contro la potenziale chiusura di Incirlik.

Un terzo fattore è la vicinanza alla Siria. Cipro è a soli 200 chilometri dalla Siria, che ospita basi aeree militari e navali russe di importanza strategica a Tartus e Hmeimim. Quelle basi sono state cruciali nell’alleanza della Russia con la Siria per sconfiggere la guerra segreta sponsorizzata dagli Stati Uniti per il cambio di regime a Damasco. Prendendo piede a Cipro, Washington potrebbe cercare di frenare il sostegno fondamentale della Russia alla Siria.

Qualunque sia il calcolo preciso, è comunque chiaro che l’atteggiamento di Washington è al tempo stesso sconsiderato e ipocrita. Ciclope, il goffo gigante sfortunato sconfitto da Ulisse, ha una controparte del 21 ° secolo: gli Stati Uniti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago