Gli Stati Uniti paralizzati dalla svolta strategica della Repubblica islamica dell’Iran

Il Parlamento iraniano ha appena approvato l’adesione della Repubblica islamica all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO), già sancita al vertice di Samarcanda dello scorso settembre, segnando il culmine di un processo durato ben 15 anni.

Di Pepe Escobar

L’Iran ha già chiesto di diventare un membro dei BRICS+ in espansione, che entro il 2025 emergeranno inevitabilmente come l’alternativa del G20 al Sud del mondo, il che conta davvero.

È anche molto importante che l’Iran faccia parte dell’alleanza Quad, insieme ai membri del BRICS Russia, Cina e India. L’Iran sta approfondendo il suo partenariato strategico con Cina e Russia e aumentando la cooperazione bilaterale con l’India.

L’Iran è un partner chiave della Cina nel progetto New Silk Road o Belt and Road Initiative (BRI). È pronto a chiudere un accordo di libero scambio con l’Unione economica eurasiatica (EAEU) ed è un nodo chiave del corridoio di trasporto internazionale nord-sud (INSTC), insieme a Russia e India.

Tutto quanto sopra ha dato il via all’emergere fulmineo della Repubblica islamica dell’Iran come una grande potenza dell’Asia occidentale ed eurasiatica, con una portata di vasta impatto in tutto il Sud del mondo.

BRICS Summit dei capi di stato

Questo inatteso sviluppo ha lasciato l’intero insieme delle “politiche” imperiali nei confronti di Teheran avvolto nella polvere.

Non sorprende quindi che i fili di iranofobia precedentemente accumulati, alimentati dall’Impero anglo-USA per quattro decenni, si siano recentemente metastatizzati in un’altra offensiva della rivoluzione colorata, pienamente supportata e diffusa dai media anglo-americani.

Il playbook è sempre lo stesso. Il leader della rivoluzione islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, ha effettivamente fornito una definizione concisa. Il problema non sono le bande di rivoltosi e/o mercenari ignari: “lo scontro principale” è con “l’egemonia globale”, ha detto.

L’intellettuale e scrittore americano Noam Chomsky ha fatto eco al punto di vista dell’Ayatollah Khamenei, commentando come una serie di sanzioni statunitensi abbia gravemente danneggiato l’economia iraniana nel corso di quattro decenni e “causato enormi sofferenze alla popolazione”.

Usare i curdi come strumenti “usa e getta”

L’ultima rivoluzione colorata si sovrappone alla manipolazione dei curdi sia in Siria che in Iraq. Dal punto di vista imperiale, la guerra per procura in Siria, che è tutt’altro che conclusa, non solo funge da fronte aggiuntivo nella lotta contro la Russia, ma consente anche la strumentalizzazione dei curdi altamente dipendenti dal supporto USA contro Iran e Turchia.

L’Iran è attualmente sotto attacco secondo una variazione perversa dello schema applicato alla Siria nel 2011. Una sorta di situazione di “protesta permanente” è stata imposta in vaste aree dell’Iran nordoccidentale.

Quello che è cambiato a metà novembre è che le bande armate hanno iniziato ad applicare tattiche terroristiche in diverse città vicino al confine iracheno, e si credeva addirittura che fossero abbastanza armate da prendere il controllo di alcune città.

Teheran ha dovuto inevitabilmente inviare truppe dell’IRGC (Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane) per contenere la situazione e rafforzare la sicurezza dei confini. Sono stati coinvolti in operazioni simili a quelle che hanno subito a Daraa, nel sud-ovest della Siria.

Questo intervento militare è stato efficace. Ma in alcune latitudini, i gruppi terroristici continuano ad attaccare le infrastrutture governative e persino le proprietà civili. Il punto chiave è che Teheran preferisce non sopprimere queste manifestazioni ribelli usando la forza mortale.

La questione veramente critica non sono le proteste in sé: è il trasferimento di armi da parte dei curdi dall’Iraq all’Iran per rafforzare lo scenario della rivoluzione colorata.

Teheran ha lanciato un ultimatum de facto a Baghdad: organizzatevi e fate capire ai curdi le linee rosse.

Allo stato attuale, l’Iran sta impiegando massicciamente missili balistici Fateh e droni kamikaze Shahed-131 e Shahed-136 contro selezionate basi terroristiche curde nel nord dell’Iraq.

Ci si chiede se basterà a controllare la situazione. Quello che è chiaro è che la “carta curda”, se non addomesticata, potrebbe tranquillamente essere giocata dai soliti sospetti in altre province iraniane, visto il forte supporto finanziario, militare e informativo offerto dai curdi iracheni ai curdi iraniani.

La Turchia affronta un problema relativamente simile con i curdi siriani sfruttati dagli Stati Uniti.

Nel nord della Siria, ci sono per lo più bande armate che si spacciano per “curdi”. È quindi del tutto possibile che queste bande armate curde, essenzialmente interpretate da Washington come utili idioti, finiscano per essere decimate, contemporaneamente, a breve o medio termine, sia da Ankara che da Teheran.

Se tutto il resto fallisce, prega per un cambio di regime

Un punto di svolta geopolitico impensabile fino a poco tempo fa potrebbe presto essere nelle carte: un incontro ad alto livello tra il presidente turco Recep Erdogan e il suo omologo siriano Bashar al-Assad (ricordate il decennale detto “Al-Assad deve andarsene”?) in Russia, con la mediazione nientemeno che del presidente russo Vladimir Putin.

Cosa ci vorrebbe perché i curdi capissero che nessuno stato, sia esso l’Iran, la Siria o la Turchia, offrirà loro terra per la propria nazione? I parametri potrebbero infine cambiare se gli iracheni a Baghdad riuscissero finalmente a cacciare gli Stati Uniti.

Prima di arrivarci, il fatto è che l’Iran ha già capovolto la geopolitica dell’Asia occidentale, attraverso i suoi missili da crociera intelligenti, i droni kamikaze estremamente efficaci, la guerra elettronica e persino i missili ipersonici all’avanguardia.

Missili balistici iraniani

I “pianificatori” dell’impero non l’avevano mai visto arrivare: una partnership strategica tra Russia e Iran che non solo ha un perfetto senso geoeconomico, ma è anche un moltiplicatore di forza militare.

Inoltre, questo fattore si inserisce nell’incombente quadro generale su cui si concentra l’allargamento dei BRICS+: l’integrazione dell’Eurasia (e oltre) attraverso corridoi economici multimodali come INTSC, oleodotti e ferrovie ad alta velocità.

Il Piano A dell’Impero, sull’Iran, era un mero accordo nucleare (JCPOA), ideato dall’amministrazione Barack Obama come nient’altro che uno schema di contenimento del petrolio.

Trump in realtà ha distrutto tutto, e non è rimasto nulla: un rilancio del JCPOA, che si tenta, in teoria, da mesi a Vienna, è sempre fallito perché gli stessi americani non sanno più cosa vogliono da questo.

Quindi quanto resta come Piano B per gli psicopatici neoconservatori straussiani/neoliberisti incaricati della politica estera degli Stati Uniti è gettare ogni sorta di capri espiatori nel calderone dell’Iran (dai curdi al tossico gruppo terrorista MKO), e il tutto amplificato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dai media mainstream isterici, con slogan di “pregate per il cambio di regime”.

Beh, questo non succederà. Teheran deve solo aspettare, esercitare moderazione e guardare mentre tanti segnali di virtù della “rivoluzione dei colori” alla fine svaniranno.

Pepe Escobar è un autore freelance e analista geopolitico, focalizzato sull’Eurasia. Il suo ultimo libro è Raging Twenties.

Traduzione: Luciano Lago