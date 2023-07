Gli Stati Uniti non sono più in grado di mantenere un “ordine basato sulle regole” di stampo mafioso

Ecco un testo che ha un duplice merito, il primo a descrivere l’ordine mafioso regnante negli Stati Uniti non è la sua prima descrizione anche se qui la sintesi è eclatante. Ma ciò che è ancora più interessante e che deve essere sempre più divulgato è la seconda osservazione, e cioè che “questo ordine” non ha più i mezzi per imporsi.

Non si tratta più di confronto e come tale la guerra in Ucraina appare una situazione che non dovrebbe pesare sull’ordine internazionale multipolare che si sta delineando. Gli Stati Uniti, la NATO stanno dimostrando la loro incapacità di farcela non in un paese del terzo mondo ma nel proprio cuore, occidentale, imperialista, neocoloniale. Come dicono loro i paesi dell’America Latina, quelli dell’Africa, del Medio Oriente e dell’Asia Centrale: “gestite i vostri affari tra di voi e non coinvolgeteci in essi, uccidete i vostri alleati europei neocolonialisti, affiliati alla NATO, fascisti, liberi per voi ma ci rifiutiamo di unirci alle vostre coalizioni”. In un altro articolo pubblicato oggiIl Global Times insiste sul fatto che la presenza di Putin all’incontro dei BRICS non interromperà l’agenda né distoglierà la discussione da un’agenda che deve mettere in atto nuove regole e partner. E come dice perfidamente l’articolo, non spetta ai membri della Nato che oggi tentano di nascosto di sfuggirvi (è a Macron che si riferisce? Erdogan? non mancano candidati dalla doppia faccia). Questa visione, questo principio di realtà, è senza dubbio ciò che più manca alle nostre lotte di popoli europei che l’egemone sta trascinando al collasso.

Daniele Bleitrach

da Global Times

Qual è l’ordine basato sulle regole, il termine più frequentemente utilizzato nella diplomazia americana? Non è mai stato definito con precisione, fino a quando un recente tweet ha rivelato la sua vera natura mafiosa.

Nury Vittachi, un veterano giornalista nato in Sri Lanka e residente a Hong Kong, lunedì ha pubblicato 10 definizioni dell’ordine basato su regole, tra cui:

Gli Stati Uniti governano il mondo;

Gli Stati Uniti fanno tutte le regole;

Nessuno può sapere quali sono le regole, solo che esistono;

Gli Stati Uniti saranno responsabili della flessibilità offerta dall’inesistenza delle regole;

Regole di governo alternative che funzionano con successo (cfr. Cina, Singapore) dovrebbero sempre essere derise come “autoritarismo”;

L’ingiusto dominio mondiale della minoranza occidentale del 13% (cfr. totalitarismo) va sempre qualificato come “democrazia”.

Nelle definizioni possono essere evidenziati almeno due punti.

Primo, nessuno sa cosa sia l’ordine basato sulle regole e come sia formulato al di fuori degli Stati Uniti. Washington ha deliberatamente evitato di offrire una spiegazione dettagliata perché regole vaghe forniscono maggiore flessibilità agli Stati Uniti per interpretarle come meglio credono.

Mafia in America

In secondo luogo, le eccessive pratiche egemoniche egocentriche degli Stati Uniti hanno a lungo causato malcontento tra molti paesi e individui in tutto il mondo. Questa diffusa insoddisfazione ha mostrato la sua grandezza riprendendo in massa questo tweet, che ha continuato a crescere in popolarità e commenti di supporto.

Se esaminiamo le grandi decisioni che gli Stati Uniti hanno preso negli ultimi anni, troveremo che le definizioni di Vittachi vi corrispondono perfettamente. Un ultimo esempio è il caso delle bombe a grappolo. Nel febbraio 2022, l’addetto stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha definito l’uso di bombe a grappolo un “crimine di guerra”. Un anno dopo, gli Stati Uniti hanno cambiato le loro “regole” e hanno deciso di inviare queste bombe a grappolo in Ucraina.

L’ordine basato sulle regole rimuove tutto ciò che sfida l’egemonia americana, come l’ascesa della Cina. Pertanto, gli Stati Uniti ritengono che sia “giusto” imporre sanzioni o controlli unilaterali sulle esportazioni cinesi. Ma quando la Cina ha introdotto la propria serie di controlli sulle esportazioni di gallio e germanio, la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre ha immediatamente accusato la Cina di esercitare pressioni sull’economia, sottintendendo che non era fair play.

Inoltre, nel contesto dello spazio territoriale cinese, gli Stati Uniti hanno una regola: l’isola di Taiwan non dovrebbe essere riunificata dalla terraferma cinese. Non importa che la questione di Taiwan riguardi la sovranità e l’integrità territoriale della Cina, se la Cina non accetta le regole degli Stati Uniti, significherà una violazione dell’ordine basato sulle regole, ha detto Shen. il Tempo Globale .

Per gli Stati Uniti, l’ordine basato sulle regole deve anche servire i propri interessi. Ad esempio, quando il libero scambio ha beneficiato gli Stati Uniti, Washington si è opposta con veemenza a qualsiasi coinvolgimento del governo nei mercati di altri paesi. Ma quando il libero scambio non fornisce più vantaggi significativi agli Stati Uniti, Washington non esita ad attuare misure come l'”Inflation Reduction Act”, che secondo l’UE ha svantaggiato i produttori con sede nell’UE, poiché sono costretti a competere con società sovvenzionate con sede negli Stati Uniti, produttori in un mercato distorto.

Non è un ordine basato su regole, ma un ordine dittatoriale, un ordine internazionale di stampo mafioso. Dimostra solo che quando gli Stati Uniti si vantano della democrazia in patria, infliggono la dittatura all’estero.

Ad essere onesti, è anche peggio di un ordine mafioso, poiché il boss della mafia può, in una certa misura, seguire certe regole morali da gangster. Ma gli Stati Uniti non hanno più principi morali, ha detto Shen. Tutto ciò che li caratterizza resta l’egoismo.

Gruppo di Mafia in un esterno

Ancora più importante, gli Stati Uniti stanno esaurendo le forze per mantenere questo ordine egoistico. L’egemonia americana è piena di buchi, come una nave che affonda. Attraverso le guerre condotte direttamente dagli Stati Uniti o le guerre per procura da essi alimentate, la superpotenza ha causato gravi vittime civili e danni alle proprietà in tutto il mondo, portando a un enorme disastro umanitario dopo l’altro, che, a sua volta, ha messo a repentaglio l’intero sistema nazionale degli Stati Uniti oltre alla forza e reputazione internazionale. Per non parlare dei segnali del crollo dell’egemonia del dollaro USA che stanno ribollendo.

La comunità internazionale si sta rendendo conto di cosa sia realmente l’ordine basato su regole. Sempre più paesi emergenti cercano un mondo multipolare. Questo ha sicuramente sconvolto gli Stati Uniti. Washington sta facendo uno sforzo maggiore per spacciare i suoi valori e le sue ideologie per legare i suoi alleati occidentali dalla sua parte. Tuttavia, come ha affermato l’ex diplomatico di Singapore Kishore Mahbubani, anche i fedeli alleati di Washington ” potrebbero pianificare segretamente scenari alternativi ” per il declino degli Stati Uniti.

Quanto più gli Stati Uniti parlano dell’ordine basato sulle regole, tanto più dimostrano che gli Stati Uniti non sono in grado di mantenerlo. Altrimenti, non c’è bisogno di parlarne tutto il giorno in un modo di così alto profilo. Ciò di cui gli Stati Uniti hanno più bisogno ora è il riconoscimento di questo ordine da parte di altri paesi. Tuttavia, tutte le azioni che gli Stati Uniti hanno intrapreso, con doppi standard o sempre più regole su misura, per servire gli interessi a breve termine degli Stati Uniti, eroderanno solo l’accettazione delle regole americane da parte di altri paesi.

L’espressione stessa dell’ordine basato su regole è neutra e può anche essere intesa come un ordine idealizzato. Tuttavia, il potere di definirlo dovrebbe appartenere alla società internazionale dominante, non solo agli Stati Uniti.

Fonte: Global Times

TRaduzione: Luciano Lago