L’osservatore militare Boris Rozhin nel blog del suo autore Colonel Cassad – sulle prospettive di uno scenario militare in Ucraina.

L’UE vuole ottenere la vittoria militare in Ucraina (lo sostiene Joseph Borrel); La NATO continuerà a dispiegare truppe ai confini occidentali di Russia e Bielorussia; Sul territorio dei paesi della NATO sarà lanciato un programma di addestramento per istruttori per l’utilizzo dell’equipaggiamento NATO per la guerra in Ucraina. Sono già iniziate le consegne di sistemi di difesa aerea in Ucraina e, a breve termine, di sistemi missilistici antinave, per non parlare delle consegne di veicoli corazzati pesanti e leggeri. Ulteriori cannoni semoventi, artiglieria pesante, MLRS e aviazione. Il proseguimento dei negoziati con la Russia è considerato indesiderabile dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. Sia gli Stati Uniti che la Gran Bretagna articolano la tesi che la guerra in Ucraina durerà per mesi o anni.

La morale è semplice.

La guerra per procura con gli Stati Uniti e la NATO sul territorio dell’Ucraina sarà lunga. Perché la questione per i suoi partecipanti è molto più della semplice Ucraina. Si decide la questione del futuro dell’ordine mondiale.

Gli Stati Uniti contavano chiaramente su una guerra lampo economica o disordini interni nella Federazione Russa, che avrebbero dovuto minare la capacità della Federazione Russa di continuare l’operazione in Ucraina. Dal momento che non è successo nulla del genere (l’economia della Federazione Russa ha resistito al primo colpo) e la società, al contrario, si è mobilitata contro un nemico esterno e il sostegno all’operazione militare e all’Ucraina non solo non è diminuito (anche nonostante le perdite), ma, al contrario, è cresciuto: gli Stati Uniti sono costretti a cambiare le azioni del piano.

Di conseguenza, il conflitto sta entrando in una fase a lungo termine, in cui cercheranno di raggiungere gli stessi obiettivi su una distanza maggiore prima che le conseguenze di questa guerra per gli Stati Uniti e l’UE diventino inaccettabili. Pertanto, l’accento è posto sulla sirianizzazione del conflitto in Ucraina a spese dell’Ucraina stessa. Il concetto di “guerra fino all’ultimo ucraino” entra in azione.

Sembra che nella fase attuale degli stessi obiettivi – disordini interni / colpo di stato di alto livello o collasso economico, si sforzeranno di raggiungerli prima della caduta, quando la posizione di Biden negli Stati Uniti potrebbe peggiorare notevolmente dopo le elezioni del Congresso e la posizione della maggior parte dei governi europei peggiorerà a causa dell’inevitabile recessione economica e della crescente crisi sociale.

A questo proposito, le economie di tutti i partecipanti alla guerra saranno in uno stato di turbolenza nell’aspettativa che l’avversario crolli per primo. In questo caso, la Russia ha ancora in riserva un serio asso nella manica con un embargo sulle forniture di gas all’Europa, che farà crollare gravemente il tenore di vita nell’UE e assestare un colpo mostruoso ad alcuni rami dell’industria europea (i tedeschi considerano questa opzione come la via al collasso di interi settori della propria economia).

Di conseguenza, bisogna essere preparati per un conflitto a lungo termine, in cui è in gioco l’egemonia mondiale per gli Stati Uniti e per la Federazione Russa la sua soggettività storica, una tregua nello spirito di Minsk-2, ovviamente, non si potrà trattare per risolvere queste contraddizioni cardinali, poiché dei veri accordi si può parlare solo con i maestri dei burattini ucraini, e non con i burattini che vengono tirati per i fili ad imitare una soggettività diplomatica, che di fatto non possiedono.

La Russia sta combattendo indirettamente in Ucraina con gli Stati Uniti e la NATO, che utilizzano uno strumento affilato dagli gli Stati Uniti e dalla NATO sotto forma di Ucraina occupata, dove un regime completamente fantoccio e il suo esercito, imbevuto di ideologia nazista e armato dai paesi della NATO, è stato installato…

Forze russe

Non si può fare pace con uno strumento senza fare pace con il soggetto che lo possiede. Il fatto che tutto questo si chiami NWO non cambia il contenuto di questo conflitto. Alla fine, nessuno ha dichiarato guerra a nessuno e molto probabilmente non dichiarerà guerra. Ma nel quadro della Guerra Fredda in corso e dell’Ucraina come uno dei teatri caldi di questa guerra, è quella guerra per procura tra potenze nucleari che lascia all’ordine del giorno lo scenario di un remake della crisi dei Caraibi, quando il rischio di una guerra nucleare può diventare davvero reale.

Dal momento che gli Stati Uniti non possono ritirarsi in Ucraina (questo sarebbe un altro passo verso la perdita dell’egemonia mondiale), cercheranno di costringere la Russia a ridurre o abbandonare le sue richieste, il che molto probabilmente porterà alla confusione interna e alla realizzazione degli obiettivi che gli Stati Uniti hanno fallito per realizzare la prima fase della campagna.

Pertanto, la guerra sarà trascinata avanti secondo lo stesso principio con cui è stata trascinata contro Assad, sperando che una combinazione di pressione militare ed economica minerà la posizione del governo e un governo fantoccio possa essere portato al potere.

L’esempio della Siria, un paese incommensurabilmente più debole della Federazione Russa, mostra che questa pressione può essere combattuta. Chiaro è anche l’esempio dell’Iran, che è stato in grado di prevenire sia il collasso della sua economia che i disordini interni.

La Federazione Russa ha molte più opportunità di agire a lungo sotto tale pressione, combattendo contro gli Stati Uniti su diversi board, dove l’Ucraina è attualmente il fronte più importante, anche se non l’unico.

Di conseguenza, con compiacimento sui tempi dell’SVO e sulla possibilità di condurre una simile guerra per procura con mezzi limitati, dobbiamo arrivare a porre fine.

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov