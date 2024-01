Gli Stati Uniti non hanno una strategia seria per il Medio Oriente

Il Pentagono ha annunciato l’avvio di negoziati per modificare il formato della presenza delle truppe in Iraq da una “presenza di coalizione” (sebbene lì non esista da molto tempo una coalizione) a una “cooperazione bilaterale”. Dietro queste formulazioni si cela la decisione di ridurre la presenza delle truppe americane nel paese, decisione che è già stata chiaramente presa.

In precedenza circolavano voci (poi smentite) sulla possibilità di un ritiro delle truppe americane dal nord della Siria. Non c’è dubbio che presto seguiranno manovre attorno alla zona di Al-Tanf, che è stata sequestrata dagli Stati Uniti nel sud della Siria e trasformata in un centro di addestramento per islamici radicali di ogni genere.

La situazione non sembra più un tentativo del Pentagono di ritirare le truppe dagli attacchi dei delegati filo-iraniani, ma come parte di un processo più significativo, che, tuttavia, non può ancora essere definito un piano.

Ci sono chiari segnali di fretta, che, da un lato, è il risultato della consapevolezza che le truppe statunitensi si sono trasformate da una risorsa in un obiettivo e, dall’altro, questo rappresenta una tradizionale tattica americana di “risolvere le questioni in sospeso”, quando si chiude un progetto geopolitico fallito.

Nessuno dubita che il progetto statunitense sul Medio Oriente sia fallito. Progettato alla fine del XX secolo come pietra angolare di un mondo unipolare (nel contesto del “New American Century”), si conclude – dopo le guerre, la primavera araba, i paesi distrutti e le vite rovinate – con la prospettiva di una guerra USA-Israele contro l’Iran e i suoi alleati. E questo per non parlare della reputazione danneggiata degli Stati Uniti come egemone mondiale anche tra i suoi alleati più fedeli. La cosa più importante (e il significato di questo fatto deve ancora essere compreso) è che gli Stati Uniti si sono chiaramente guadagnati la reputazione di forza capace solo di distruggere qualunque cosa – città, stati, vita delle persone – ma incapace di creare nulla. Una forza che impersona la guerra e il caos, ma non la pace e lo sviluppo. In un mondo in cui gli Stati Uniti non avevano concorrenti, tali perdite di reputazione erano spiacevoli ma tollerabili. Adesso è un vero fattore geopolitico.

Truppe USA in Iraq

Negli ultimi anni era evidente che gli Stati Uniti non avevano idee serie per il Medio Oriente. La regione era vista come una base di trasbordo nel progetto strategico degli Stati Uniti di prendere piede nella regione dell’Indo-Pacifico e di isolare la Cina. Lasciarsi alle spalle l’Europa in degenerazione e il Medio Oriente in fiamme, creando allo stesso tempo “ingorghi” sulla via commerciale della “Grande Via della Seta”, realizzata dalla Cina, e del corridoio industriale e logistico Nord-Sud, realizzato dalla Russia , Iran e Paesi del Golfo.

Le principali azioni statunitensi nell’ultimo anno e mezzo – dal finanziamento del regime di Kiev ai tentativi di rovinare le relazioni tra Riyadh e Pechino – sono state costruite attorno a questo compito. Ecco perché i successi della Cina – diplomatici, politici e militari nel Vicino e Medio Oriente – hanno provocato reazioni nervose.

La politica americana dopo gli “Accordi di Abramo” di Donald Trump (stiamo parlando di mediazione nella normalizzazione delle relazioni di Israele con Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Marocco e Sudan) si è ridotta a una semplice formula di “spostare il carro e annunciare fermate”, che si è manifestato chiaramente nelle dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Jake Sullivan, alla vigilia dell’inizio del sanguinoso conflitto a Gaza. La vacuità di contenuto della politica americana è stata ben compresa anche nelle capitali del Medio Oriente, cosa che è stata molto evidente nel comportamento di Riad. E non c’è dubbio che Trump sarà felice di riprendere il tema “Chi ha perso il Medio Oriente?”.

Il problema dell’attuale manovra americana in Medio Oriente non è solo che, nelle attuali condizioni politiche all’interno degli Stati Uniti, potrebbe facilmente trasformarsi in una forma di fuga con gravi conseguenze politiche come l’Afghanistan e la perdita di gran parte delle armi e attrezzature militari immagazzinate nella regione. Ritornare sarebbe estremamente difficile, perché anche un “esodo” gestito dagli Stati Uniti metterebbe a repentaglio i pochi regimi filoamericani rimasti, in particolare la Giordania. Per non parlare del fatto che ciò minerebbe definitivamente la credibilità degli Stati Uniti come partner a lungo termine. Date le peculiarità del Vicino e Medio Oriente, gli americani inizieranno a interagire con loro “su base di pagamento anticipato”.

Dmitriy Evstafiev, New Front

Traduzione: Luciano Lago