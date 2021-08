Gli Stati Uniti non hanno il diritto di impartire lezioni alla Russia sulla Crimea mentre sostengono con tutto il cuore l’occupazione illegale da parte di Israele del territorio siriano

Di Rachel Lloyd , (*)

Se tutti sono uguali davanti al diritto internazionale, è chiaro che alcuni sono più uguali di altri. Ciò è evidente dal fatto che Washington sta guidando la condanna della reintegrazione della Crimea nel territorio della Russia, mentre difende le occupazioni israeliane.

Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno portato l’accusa alle Nazioni Unite di condannare Mosca per la mossa del 2014 che l’ha vista riaffermare il suo controllo storico sulla penisola contesa. Un provvedimento che ha avuto chiaramente il sostegno di una stragrande maggioranza della popolazione locale, come è stato dimostrato dai successivi sondaggi americani e tedeschi.

Allo stesso tempo, però, ha fatto orecchie da mercante alle critiche di quello stesso organismo all’annessione da parte di Israele delle alture del Golan, internazionalmente riconosciute come territorio siriano. Uno riceve sanzioni, l’altro ottiene sostegno.

Il trattamento speciale riservato al principale alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente sembra essere immune agli alti e bassi della politica interna. L’allora presidente Donald Trump ha ufficialmente approvato il controllo israeliano sulla regione montuosa con una mossa drammatica nel 2019. Da allora, però, il segretario di Stato del presidente Joe Biden, Antony Blinken, ha difeso efficacemente quella decisione, chiarendo che non ci sarà inversione di tendenza in politica. “In pratica, il controllo del Golan in quella situazione penso rimanga di reale importanza per la sicurezza di Israele”, ha detto Blinken alla CNN all’inizio di quest’anno.

Nel 1981 furono annesse le alture del Golan e ancora oggi molti abitanti della regione rifiutano la cittadinanza dell’occupante. I colloqui di pace sono falliti e gli israeliani hanno chiarito che non rinunceranno a nessuna delle loro rivendicazioni nell’area. Queste sono le azioni di un alleato americano in una delle regioni più instabili del mondo.



Il diritto internazionale, in particolare la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, afferma chiaramente che i paesi non possono continuare a occupare territori sequestrati a causa della guerra. Da parte sua, la Siria ha chiarito che qualsiasi tentativo di accordo di pace sarebbe impensabile finché il Golan rimarrà occupato e i colloqui si sono fermati per un decennio.

Truppe Israeliane sul Golan occupato

La Crimea, d’altra parte, non potrebbe essere una situazione più diversa. Storicamente parte dell’impero russo, la penisola è stata ceduta a Kiev dal premier sovietico Nikita Krusciov, cresciuto in parte nell’Ucraina orientale, in un’epoca in cui tali scambi di terra erano un mero tecnicismo e i confini interni semplicemente non esistevano.

In gran parte etnicamente russa, la sua popolazione ha visto il tumulto del Maidan del 2014 con paura e ansia. Dopo un referendum, che la maggior parte dei paesi del mondo rifiuta di riconoscere come legittimo, il 96% degli elettori ha sostenuto il reinserimento con la Russia. Un sondaggio del 2019, citato dal Washington Post, ha rilevato che oltre i quattro quinti della gente del posto sostiene ancora il collegamento con Mosca, con l’approvazione anche della maggioranza dei tartari etnici.

L’idea, chiaramente falsa, che i tartari indigeni siano presumibilmente contro il dominio russo è la pietra angolare del respingimento della propaganda di Kiev.

Inoltre, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito ad approvare una risoluzione che considerasse non valido il referendum dopo che la Russia, che detiene un seggio permanente nel comitato, ha posto il veto. Sebbene ciò sia ben all’interno delle strutture esistenti del diritto internazionale, gli Stati Uniti e i suoi partner hanno invece sostenuto una risoluzione non vincolante che esprime insoddisfazione per la situazione e la convinzione che la Crimea sia ucraina.

Sia la penisola del Mar Nero che le alture del Golan, è giusto dirlo, si sono rivelate controverse nell’arena internazionale. Ciò che è chiaro, tuttavia, è che gli Stati Uniti si sono schierati, usando le accuse contro la Russia come copertura per conflitti e sanzioni, ignorando di fatto quelle contro Israele.

L’ipocrisia, a quanto pare, è qualcosa che ha permeato e continua a permeare la politica estera e la diplomazia americana. Gli Stati Uniti non possono guardare negli occhi il proprio popolo – o gli ucraini, oi russi, se è per questo – e dire che sono a favore della giustizia, della libertà e dello stato di diritto quando esercitano questi doppi standard in tutto il mondo. Il loro cinismo rivela un desiderio spudorato e vorace di portare avanti i suoi obiettivi, anche quando non ci sono motivi morali o legali per farlo.

E questo non è solo un problema per Washington. Sebbene l’UE abbia chiarito di non sostenere la presenza di Israele sulle alture del Golan, non ci sono state sanzioni né condanne importanti. Eppure, lquando la Russia aveva firmato in legge lo status di Crimea come soggetto federale, i burocrati stavano rispolverando le loro penne stilografiche e si preparavano a firmare misure severe in legge per punire Mosca.

Questa politica di avere una torta e di mangiarla sembra funzionare anche a casa. Nonostante la chiara doppiezza, è il sentimento anti-russo – non anti-israeliano – che predomina nelle istituzioni politiche e mediatiche americane. Tanto che molti non verrebbero nemmeno a mettere in discussione il favoritismo mostrato a un fidato alleato americano nonostante le implicazioni legali.

In quanto potenza mondiale, gli Stati Uniti hanno l’obbligo di contribuire positivamente sulla scena mondiale, non semplicemente di raggiungere ad ogni costo i propri obiettivi di politica estera. L’ipocrisia mina la sua capacità di farlo. Sfortunatamente, con l’interesse personale americano in aumento e la consapevolezza di sé ai minimi storici, la comunità internazionale potrebbe dover aspettare un po’.

*Rachel loyd, analista politica presso il Russian Public Affairs Committee (Ru-PAC). Scrive di relazioni Russia-USA, diritto internazionale e politica estera americana.



