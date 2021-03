Gli Stati Uniti non hanno bisogno di partner, ma di schiavi

di Anatoly Wasserman (*)

Né quando la Russia sotto Caterina la Grande sviluppò l’Alaska, né quando sotto Alessandro II la vendette agli Stati Uniti d’America, poiché nell’allora stato dei trasporti non era in grado di proteggerla dall’attacco della Gran Bretagna dal Canada, nessuno poteva immaginare che un giorno, il ministro degli Affari esteri della Stati Uniti d’America avrebbe violato in modo dimostrativo i fondamenti della diplomazia.

Difficile pensare che che un giorno il ministro degli Affari esteri degli USA avrebbe violato con aria di sfida le basi della diplomazia

Il 19 marzo, all’inizio dell’incontro ad Anchorage con la delegazione cinese, Anthony John Blinken ha parlato per venti minuti ma, invece di un breve discorso di protocollo davanti ai giornalisti televisivi, ha tenuto un atto di accusa . In particolare, ha promesso – cito – “di discutere la nostra profonda preoccupazione per le azioni della Cina, anche nello Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, per gli attacchi informatici agli Stati Uniti, per la violenza economica contro i nostri alleati”, e ha aggiunto che ciascuna di queste azioni della La Cina – cito – “minaccia un ordine basato su regole che mantenga la stabilità globale”.

Ve lo ricordo con un testo semplice: accennando a un ordine basato su regole, Washington si riferisce alla subordinazione del mondo intero agli ordini degli stessi Stati Uniti. È chiaro che ai cinesi non piaceva neppure un po’ la lista dei desideri d’oltremare. In effetti, la guerra è stata dichiarata contro di loro.

Il membro del Politburo del PCC ed ex ministro degli Esteri Yang Jiechi ha risposto per circa quindici minuti. In particolare ha detto: “Lasciatemi dire qui che gli Stati Uniti non hanno il diritto di parlare – come loro vogliono – con la Cina da una posizione di forza … la parte americana non aveva il diritto di dire cose del genere nemmeno venti o trent’anni fa, perché non è un modo per trattare con il popolo cinese “.

Credo nel testo in chiaro: anche i membri più fanatici del Partito Democratico degli USA sentono che nessun popolo che vuole sopravvivere permetterà loro di parlare con la Cina in quel tono. Ma il partito difende gli interessi di coloro che hanno portato la parte del leone dell’industria statunitense nelle regioni con manodopera a basso costo.

Ora la Cina, facendo affidamento su questo potere, sta cercando un posto corrispondente nella politica mondiale. Quindi gli USA stanno cercando di schiacciarla. E con ogni mezzo. A giudicare dal loro impulso, siete già molto in ritardo, signori!

*Anatoly Wasserman, nato 9 dicembre 1952, a Odessa , URSS è un giornalista e commentatore politico che ha partecipato a conferenze televisive ed un intellettuale. [1]

Wasserman ha studiato fisica termica presso l’ Istituto di refrigerazione e criotecnologie di Odessa, specializzandosi anche in programmazione informatica . Wasserman ha lavorato come giornalista dal 23 novembre 1991 ad oggi (dal 1996 al 1999, in particolare per riviste scientifiche).

Il 27 gennaio 2016 Wasserman è diventato cittadino russo naturalizzato (la cittadinanza è stata concessa da Vladimir Putin ).

Il 27 giugno 2016 è stato nominato candidato a Deputato della Duma di Stato della Russia dal partito A Just Russia , conquistato il secondo posto nella circoscrizione.

Fonte: https://ren.tv/blog/anatolii-vasserman/816196-ssha-nuzhdaiutsia-ne-v-partniorakh-a-v-rabakh

Traduzione: Sergei Leonov