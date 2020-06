Gli Stati Uniti non cercano compromessi con la Cina, ha detto un esperto

da Redazione

La Cina fa concessioni e cerca un compromesso nei rapporti con gli Stati Uniti, ma Washington non vuole negoziare con Pechino, piuttosto sta cercando di fermare la crescita economica e tecnologica della Cina, questo allineamento è pericoloso, ha affermato il presidente del National Research Institute per Economia mondiale e relazioni internazionali, Alexander Dynkin.

Cosa ci aspetta in questo periodo post-crisi? È ovvio che la tendenza chiave in tale situazione è la formazione di un nuovo bipolarismo, questo è un degrado delle relazioni tra gli Stati Uniti. e la Cina … Un tale disordine bipolare del sistema mondiale diventa evidente. Qual è la ragione? Nel 2017, dopo il congresso del Partito comunista cinese, “la Cina ha cambiato sia la retorica che la sua politica. Le affermazioni non solo sulla leadership economica ma anche tecnologica hanno iniziato a suonare sempre più forte. Quasi allo stesso tempo, gli Stati Uniti aumentarono simmetricamente la loro enfasi sulla grandezza ed eccezionalità degli Stati Uniti “, ha detto Dynkin, parlando in Russia e alla Conferenza mondiale” dedicata alla celebrazione della Giornata della Russia.

Secondo l’esperto, Washington ha ulteriormente rafforzato la sua politica di protezionismo e ha iniziato a distruggere costantemente i trattati fondamentali nel campo della stabilità strategica.

L’esperto ritiene che il mondo bipolare diventerà una conseguenza del conflitto tra Stati Uniti e Cina.

Qual è il contenuto di questa accanita competizione? Dal mio punto di vista, la Cina non ha avuto la pazienza e dopo 50 anni vuole fare il suo balzo in avanti. Comprendendo questo, la Cina sta cercando di raggiungere un accordo ed è disposta a concedere: ad esempio, l’accordo per ridurre le restrizioni commerciali, che ha iniziato a funzionare il 14 febbraio, comprende 198 punti, 105 dei quali iniziano con la frase « La Cina deve “, 88 -” le parti devono “e solo cinque contengono la frase. “Gli Stati Uniti devono”. Voglio dire, si scopre che <…> il punteggio è 21: 1 a favore della Casa Bianca ” , ha detto Dynkin.

Di conseguenza, come ha osservato l’oratore, le esportazioni cinesi negli Stati Uniti sono diminuite del 26%, vale a dire che vi è una chiara bilancia commerciale.

“La Cina sta cercando di trovare compromessi, gli Stati Uniti non stanno cercando compromessi, vogliono fermarsi, fermare la crescita di questo paese e non negoziare. Penso che questa asimmetria con cui entreremo nel mondo post-crisi sia abbastanza pericolosa ” , ha concluso il politologo.

Gli Stati Uniti temono l’impetuosa crescita industriale, tecnologica e militare della Cina e l’espansione dell’influenza della RPC nel mondo. Per tale motivo hanno l’obiettivo di contenere questa crescita, ostacolando il progetto della Silk Road e decretando sanzioni contro le esportazioni tecnologiche cinesi. Tuttavia il costo di tale politica rischia di ritorcersi contro gli stessi USA per l’interdipendenza economica fra i paesi. Il problema investe anche l’Europa che rischia di rimanere nel mezzo della contesa commerciale e politica fra le sue superpotenze.



Una cosa però è certa: secondo tutti gli esperti il trand di sviluppo economico dei prossimi 20 anni sarà trainato dall’ Asia, che piaccia o non piaccia ai dirigenti di Washington, di conseguenza rimanere al di fuori di questo sarebbe penalizzante per qualsiasi economia industriale che abbia necessità di crescita.

Fonte: Ria Ru

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov