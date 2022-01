Gli Stati Uniti nella “posizione più debole” a causa della resistenza delle nazioni, dice Raisi alla Duma russa

Nel corso della sua visita a Mosca, rivolgendosi a una riunione della Duma di Stato russa, il presidente iraniano Ebrahim Raeisi afferma che gli Stati Uniti sono nella posizione più debole in cui siano mai stati e che la loro “strategia di dominio” è allo sbando grazie alla “resistenza” di nazioni indipendenti come Iran e Russia.

“La strategia di dominio ora è fallita e gli Stati Uniti sono nella posizione più debole e il potere delle nazioni indipendenti sta vivendo la sua crescita storica”, ha detto Raeisi rivolgendosi alla Duma di Stato di Russia a Mosca giovedì.

“La cosa importante in questa epoca, che richiede vigilanza, è che i desideri di dominio non sono scomparsi e nuove forme di dominio sono all’ordine del giorno”, ha aggiunto.

Raisi ha detto che le nuove forme di dominio hanno lo scopo di indebolire i paesi indipendenti, in particolare attraverso sanzioni economiche, e promuovere l’instabilità e l’insicurezza. “In modo tale da cercare di cambiare il posto dell’oppressore e dell’oppresso nell’opinione pubblica”.

Il presidente ha aggiunto che un sistema internazionale basato sul dominio non ha prodotto altro che guerra, violenza, insicurezza e divisione tra le nazioni.

La “malvagia alleanza” degli Stati Uniti con i terroristi è chiara al mondo, in particolare alle nazioni dell’Asia occidentale, dalla Siria all’Afghanistan, ha affermato Raisi.

Ha avvertito di complessi complotti volti a inviare terroristi takfiri in “nuove missioni dal Caucaso in Asia centrale”, aggiungendo: “L’esperienza ha dimostrato che è il puro pensiero islamico che può prevenire la formazione dell’estremismo e del terrorismo takfiri”.

Il presidente iraniano ha sottolineato che la resistenza delle nazioni è la principale causa del fallimento della politica di occupazione militare e della fuga degli Stati Uniti dall’Iraq e dall’Afghanistan.

“L’idea di resistenza è fondamentale e serve all’indipendenza dei paesi. Nei tempi moderni, il concetto di resistenza gioca un ruolo centrale nelle equazioni di deterrenza”, ha affermato.

Raeisi ha affermato che l’Iran è determinato a promuovere la “massima interazione” con tutti i paesi del mondo, in particolare i suoi vicini e alleati.

“Lo scopo e la base di questa cooperazione e interazione sono gli interessi reciproci delle nazioni e la crescente formazione di una” comunità globale civilizzata”, ha aggiunto, osservando che tale obiettivo può essere raggiunto attraverso la cooperazione tra “paesi indipendenti con culture elevate e attenzione ai principi di giustizia, moralità e spiritualità”.

Ha affermato che la politica dell’Iran di massima interazione con gli stati indipendenti è “originale e continuerà a prescindere dagli sviluppi nell’ambiente internazionale”.

Ribadendo la volontà e la disponibilità dell’Iran ad espandere le relazioni con la Russia, Raisi ha affermato che ci sono orizzonti molto chiari per la cooperazione tra Teheran e Mosca a livello bilaterale, regionale e internazionale.

Incontrando Putin a Mosca, il presidente Raeisi afferma che non ci sono ostacoli al miglioramento dei legami Iran-Russia.

“Il rafforzamento delle relazioni Iran-Russia in forme bilaterali e multilaterali rafforzerà le economie delle due nazioni e rafforzerà la sicurezza regionale e internazionale”, ha aggiunto il presidente iraniano.

Raisi Putin

Raisi ha affermato che le capacità economiche e commerciali di Iran e Russia, insieme al loro potere e influenza nelle aree geografiche, possono rafforzare la convergenza tra le regioni.

Gli analisti politici hanno visto che le relazioni tra Russia e Iran sono una necessità reciproca tra i due paesi, a causa delle sfide e dei vantaggi comuni dei due paesi, e per far fronte all’aggressività dell’Occidente e all’unilateralismo degli Stati Uniti d’ America.

Gli analisti sottolineano che la pluralità russa nell’alleanza strategica con la Repubblica islamica non è solo il risultato delle politiche russe seguite da quando il presidente Putin ha assunto la presidenza, ma anche il risultato della palese aggressività delle politiche occidentali nei confronti dei due paesi, aggiungendo che c’è una spinta verso l’alleanza a causa di questa aggressività che esprime la perdita di speranza nella possibilità di costruire relazioni razionali ed equilibrate, sia con l’Europa che con l’America, e la sorpresa più grande sono state le politiche europee. completa dipendenza dall’influenza americana.

Le complesse pratiche che si complicano sempre più con l’intervento di occidentali e americani nello spazio centroasiatico, che è l’area di influenza iraniana e russa, e l’area di movimento che permette a questi due paesi di formare una sorta di spazio vitale che li arricchisce in un modo o nell’altro dalle relazioni con gli occidentali a lungo termine strategico, sono questioni che spingono i due Paesi anche a rafforzare le loro relazioni.

Pertanto, gli analisti vedono una reciproca necessità di rafforzare le relazioni tra i due paesi: la Russia, in cambio dell’aggressività dell’Occidente, ha bisogno di consolidare le relazioni con l’Iran e l’Iran, con il suo nuovo piano per affrontare l’influenza occidentale e l’assedio, ha bisogno per risolvere alcune divergenze con la Russia.

Mentre gli esperti strategici ritengono che la visita del presidente iraniano Ibrahim Raisi a Mosca stia acquisendo particolare importanza, come dimostrato dal modo in cui è stato accolto lì, e che questa visita sia considerata una visita di successo ad alto livello e una nuova svolta nel sviluppi delle relazioni iraniano-russe e con l’Oriente, attraverso le relazioni con la Cina e la Russia e le relazioni economiche, politiche e di altro tipo con il vicino Iran.

Esperti in affari russi hanno sottolineato un punto importante, ovvero che il presidente russo Vladimir Putin tiene raramente incontri diretti durante la crisi del Corona che ha travolto il mondo, e questa è una questione notevole oltre alla calorosa accoglienza riservata al presidente iraniano, nonché come l’ampio programma della visita del presidente Raisi, a cominciare dalla visita alla moschea, quella principale di Mosca e poi un discorso alla Duma russa.

Dicono che la preghiera del presidente iraniano al Cremlino abbia molti significati, soprattutto perché il presidente Putin è stato colui che ha menzionato l’ora della preghiera e ha detto che sta aspettando, quindi nella forma ci sono molti messaggi positivi e completamente chiari in tutte le direzioni , e sembra che i due Paesi si stiano muovendo verso importanti rapporti imposti anche dalle misure di divieto, dal tono e dalla posizione di Ostilità degli Stati Uniti contro Russia, Iran e Turchia.

Anni fa, l’Iran è stato incluso nell’Organizzazione di Shanghai con il supporto e la richiesta della Russia, perché per Organizzazione di Shanghai si intendono tutti i paesi che circondano l’Afghanistan oltre a Cina e Russia, e questa posizione della Russia conferisce un ruolo importante all’Iran aiutando a risolvere la crisi afgana dopo che gli Stati Uniti l’hanno lasciata al centro delle tensioni in quella regione.

Per quanto riguarda i negoziati di Vienna, il presidente Raisi e tutti gli analisti affermano che la posizione russa è molto favorevole a ciò che chiede l’Iran e che la Russia è pronta a difendere ciò che dice l’Iran in questi negoziati, quindi c’è una cooperazione politica abbastanza chiara per completare questo accordo per passare ad una fase avanzata nelle relazioni tra i due paesi.

Fonti: Al Mayadeen – Al Alam.ir

Traduzione e sintesi: Luciano Lago