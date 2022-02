Gli Stati Uniti mirano a separare la Siria dalla Russia e dall’Iran: analista





Il piano strategico degli Stati Uniti in Siria è stato quello di separare lo stato dai suoi alleati, in particolare Russia e Iran, secondo un analista.

L’analista e fotoreporter indipendente britannica Vanessa Beeley, esperta, attivista e blogger che ha lavorato in Medio Oriente, ha affermato che la politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Siria sotto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è la stessa del suo predecessore, Donald Trump.

“La tabella di marcia rimane la stessa: separare la Siria dai suoi alleati, in particolare Russia e Iran. La Russia è la nemesi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell’Iran di Israele”, ha detto a Press TV in un’intervista martedì.

“Secondo me non ha senso confrontare le politiche dei presidenti bipartisan, sono tutti strumenti nelle mani dell’oligarchia globalista. Biden non ha strategia, fa quello che gli dicono gli attori dello stato profondo”, ha detto. disse.

Beeley ha aggiunto che, oltre a questo, gli Stati Uniti stanno rubando il petrolio siriano.

“Molto recentemente un convoglio statunitense è stato rintracciato mentre rubava petrolio siriano e lo trasportava di contrabbando attraverso il nord dell’Iraq per la vendita in Turchia e poi in Israele. Questo è un evento normale. Gli Stati Uniti fanno affidamento su questo brigantaggio petrolifero per fornire entrate alle loro forze per procura che ancora occupano il nord-est e nord-ovest della Siria”, ha detto.

La rispettata giornalista ha riferito che i procuratori statunitensi che combattevano in Siria stavano sistematicamente distruggendo il paese.

“I gruppi terroristici per procura degli Stati Uniti hanno sistematicamente distrutto infrastrutture civili inclusi ospedali, centrali elettriche e fonti d’acqua in tutte le aree che hanno invaso e occupato”, ha affermato.

Ha riferito che era un segreto di Pulcinella che da quando gli Stati Uniti hanno lanciato la cosiddetta “guerra al terrore”, la violenza è aumentata nella regione.

Forze di occupazione USA nel nord della Siria

“[Fin] dall’11 settembre e dalla ‘guerra al terrore’ lanciata da Bush – il terrore è aumentato in modo esponenziale in tutto il mondo sponsorizzato, promosso e sostenuto dagli Stati Uniti e dai membri dell’alleanza globalista tra cui Regno Unito, UE, Stati del Golfo [Persico] e ovviamente, Israele”, ha osservato Beeley.

Beeley ha espresso la speranza che “l’intraprendenza e la resistenza del popolo siriano e la forza delle alleanze siriane”, porteranno la vittoria alla nazione, avvertendo Washington: “Non finirà bene per gli Stati Uniti”.

Fonte: Press Tv

Traduzione: Luciano Lago