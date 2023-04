Gli Stati Uniti minacciano l’Europa di sanzioni se le sanzioni europee contro la Russia non verranno applicate

di Kyle Anzalone

Due funzionari del Dipartimento del Tesoro visiteranno gli alleati europei per chiedere la fine del commercio con la Russia.

La Casa Bianca intende lanciare un messaggio chiaro ai suoi partner europei nella guerra economica contro la Russia: ” Voi siete con noi o contro di noi “. Il mese prossimo due funzionari del Tesoro statunitense visiteranno i loro partner in Europa e in Asia centrale per chiedere l’applicazione di tutte le sanzioni contro la Russia.

I funzionari del Tesoro Liz Rosenberg e Brian Nelson incontreranno i leader delle istituzioni finanziarie in Svizzera, Italia e Germania. L’ AP riferisce che i funzionari avranno un messaggio semplice: ” 1. Continua a fornire supporto materiale a Mosca o 2. Continua a fare affari con paesi che costituiscono il 50% dell’economia globale “.

Rosenberg e Nelson forniranno informazioni sui presunti trasgressori delle sanzioni alle loro controparti europee. Se questi Paesi non reprimeranno chi continua a fare affari con la Russia, Washington minaccia di imporre “sanzioni”. Non è chiaro fino a che punto l’amministrazione di Joe Biden sia disposta a punire gli alleati della NATO per aver violato le sanzioni.

La politica fa eco alla dottrina del presidente George W. Bush secondo cui i paesi devono o allinearsi attivamente con Washington nelle sue guerre in Medio Oriente o essere visti come collaboratori “con i terroristi”.

Non è ancora chiaro come l’Europa reagirà alle minacce dell’amministrazione di Joe Biden. Alcuni membri dell’UE si sono espressi a favore di un piano che revocherebbe le sanzioni contro l’industria bielorussa dei fertilizzanti.

Inoltre, l’applicazione di sanzioni più severe potrebbe minacciare l’accordo sull’esportazione di grano del Mar Nero. Questo accordo, negoziato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite, consente ai porti ucraini del Mar Nero, pesantemente minato, di esportare prodotti agricoli. Mosca ha mostrato la volontà di estendere l’accordo in diverse occasioni, ma minaccia di interromperlo a causa delle sanzioni occidentali che impediscono alla Russia di raccogliere i frutti dell’accordo.

Dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina lo scorso anno, la Casa Bianca ha scatenato una serie di sanzioni che considerava un’arma nucleare economica. Tuttavia, il tentativo di isolare l’economia di Mosca è in gran parte fallito. Mentre il rublo russo è sceso negli ultimi giorni, Mosca ha resistito alle sanzioni per la maggior parte della guerra aumentando il suo commercio con l’Asia.

Washington si è accontentata di riunire i suoi alleati della NATO e altri stretti partner per l’adozione delle sanzioni. Nel frattempo, la Cina ha aggiunto nuovi paesi alla sua Shanghai Cooperation Organization, e l’Arabia Saudita e la Turchia sono due degli ultimi potenziali membri.

Dopo essere diventato membro della SCO, il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha osservato che più paesi sanzionano gli Stati Uniti, più queste nazioni mirate possono cooperare come partner commerciali: “Le relazioni tra paesi sanzionati dagli Stati Uniti, come l’Iran, la Russia o altri paesi , può superare molti problemi e renderli più forti “, ha affermato. ” Gli americani pensano che qualsiasi paese a cui impongono sanzioni verrà fermato, ma la loro percezione è sbagliata “.

Fonte: Antiwar via Euro-Synergies

Traduzione: Luciano Lago