Gli Stati Uniti minacciano la Cina per il mancato rispetto delle sanzioni anti-russe





Gli Stati Uniti hanno affermato che la Cina si deve attendere misure di ritorsione a causa del mancato rispetto delle sanzioni contro la Russia

Secondo la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki , il mancato rispetto delle sanzioni anti-russe da parte della Cina comporterà misure di ritorsione.

“Se non rispettano le sanzioni, avremo, sai, motivi per intraprendere determinati passi”, ha detto Psaki in un briefing.

Ricordiamo che al momento la Cina non sostiene sanzioni contro la Federazione Russa. La RPC ritiene inoltre che l’introduzione unilaterale di misure restrittive sia incompatibile con il diritto internazionale.

In precedenza, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo prossimo videomessaggio ha chiesto nuove sanzioni contro la Russia.

È stato inoltre riferito che l’UE sta discutendo del rafforzamento delle sanzioni contro la Federazione russa.

Nota: Non è chiaro come gli USA possano imporre alla Cina il rispetto delle sanzioni emesse dagli USA e dalla UE vista l’interdipendenza delle economie dei paesi occidentali con il gigante cinese.

Fonte: Agenzie