Gli Stati Uniti minacciano la Cina per aver sostenuto la Russia





Il segretario di Stato americano Anthony Blinken, durante un incontro con il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, ha messo in guardia la Repubblica popolare cinese sulle possibili conseguenze del sostegno alla Russia. Lo ha annunciato il servizio stampa del Dipartimento di Stato, ha riferito RIA Novosti.

Lui [Blinken] ha ribadito la posizione degli Stati Uniti sulla condanna delle azioni militari russe contro l’Ucraina e ha delineato le possibili conseguenze nel caso in cui la RPC sostenga Mosca”, ha affermato il Dipartimento di Stato in una nota. Secondo l’agenzia, il segretario di Stato ha sottolineato che Washington è aperta a collaborare con Pechino per raggiungere interessi comuni.

Ricordiamo che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in precedenza ha esortato Mosca e Kiev a riprendere il dialogo diretto senza precondizioni. Ha sottolineato che la crisi ucraina è strettamente legata a tutto ciò che sta accadendo nel mondo e che “più è complicata la situazione, più è importante cercare forme di cooperazione”.

Risposta cinese: Le relazioni con gli Stati Uniti sono scese a un livello critico. Il problema siete voi

Le relazioni con gli Stati Uniti sono scese a un livello critico – Ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese.

Le relazioni sino-americane stanno attualmente attraversando una fase critica a causa della politica statunitense in Cina, e Washington ha bisogno di imparare da questo, ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi al segretario di Stato americano Anthony Blinken.

“Wang Yi ha affermato che le relazioni sino-americane sono oggi gravemente colpite e gli Stati Uniti devono imparare da questo.

Queste relazioni sono in un momento critico ed entrambe le parti devono urgentemente trovare la strada giusta per (…) prevenire il loro ulteriore declino”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una dichiarazione sull’incontro di Wang Yi con Blinken a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite .

Secondo il ministero degli Esteri, “Wang Yi si è concentrato sulla recente cattiva condotta degli Stati Uniti sulla questione di Taiwan”.

Ha sottolineato, in particolare, che la questione di Taiwan riguarda ed è un suo affare interno. Le azioni dell’attuale amministrazione statunitense contraddicono le sue affermazioni di non sostenere “l’indipendenza di Taiwan”. Pertanto, gli Stati Uniti stanno “cercando di minare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”.

Wang Yi ha osservato che la Cina sta compiendo sforzi per risolvere pacificamente la questione di Taiwan. Ma “l’accordo di pace è incompatibile con ‘l’indipendenza di Taiwan'”.

“Più dilagante è l’attività di ‘Indipendenza di Taiwan’, meno probabile sarà un insediamento pacifico. Per mantenere veramente la pace nello Stretto di Taiwan, è necessario opporsi chiaramente e fermare qualsiasi passo volto all'”indipendenza di Taiwan”, ha sottolineato Wang Yi.

Ha aggiunto che Washington dovrebbe “perseguire chiaramente la politica dell'”unica Cina” ed esprimere la sua opposizione a varie azioni separatiste volte a dichiarare ‘l’indipendenza di Taiwan'”.

Il ministro ha anche espresso la speranza che “gli Stati Uniti correggano la loro percezione della Cina” e abbandonino la politica di contenimento, smettano di “cercare di trattare con i cinesi da una posizione di forza”.

Fonti: New Front – Rusvesna.ru

Traduzione: Luciano Lago