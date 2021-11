Gli Stati Uniti inviano una delegazione in Germania dopo che Berlino ha affermato l’impegno a rimuovere le armi nucleari statunitensi dal paese

di Ilya Polonsky

Le vicende al confine tra Bielorussia e Polonia, la concentrazione delle truppe russe sul confine ucraino e il rafforzamento nucleare della Cina sono, dal punto di vista degli Stati Uniti, motivi per rafforzare le relazioni dilatate con la Germania, un serio e lungo -alleato permanente in Europa. Gli Stati Uniti hanno inviato a Berlino una delegazione guidata dal senatore Chris Coon, amico intimo del presidente in carica Joe Biden. L’obiettivo principale di questa visita è raggiungere un accordo con le autorità tedesche sulla continuazione della politica di difesa e sicurezza tedesca.

Soprattutto, gli Stati Uniti sono preoccupati per il desiderio di alcuni partiti politici tedeschi di rimuovere le armi nucleari americane dal territorio tedesco. Almeno 20 bombe nucleari statunitensi B-61 sono attualmente immagazzinate presso la base aerea di Büchel e anche una flotta di cacciabombardieri Tornado è in servizio per trasportarle. Tuttavia, i Verdi ei socialdemocratici chiedono il ritiro delle armi nucleari statunitensi dal territorio tedesco.

La Germania vuole essere un osservatore nel trattato sulle armi nucleari tra Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Inoltre, la Norvegia rivendica anche il ruolo di osservatore. Se Norvegia e Germania diventeranno osservatori, altri membri della NATO, come Belgio, Paesi Bassi, Italia e Spagna, potrebbero richiedere uno status simile.

A Berlino, il Partito socialdemocratico tedesco, in particolare, vuole che gli Stati Uniti rimuovano le bombe nucleari del Paese e sta anche valutando una moratoria sulla sostituzione dei caccia per un lungo periodo. Rolf Mützenich, un funzionario chiave della SPD, è un sostenitore di lunga data del disarmo nucleare. Si affida ai giovani di sinistra del partito e intende radunare i socialdemocratici sotto i suoi slogan pacifisti.

Delegazione USA in Germania

Naturalmente, tali sentimenti all’interno della SPD (il partito ha vinto le recenti elezioni nella RFT) non possono che allarmare gli Stati Uniti, soprattutto vista la difficile situazione politica nel mondo. Quanto al potenziale cancelliere tedesco, questi finora è rimasto in silenzio sulla questione.

Tuttavia, è chiaro che è improbabile che la politica di Angela Merkel continui dopo la sua partenza: i socialdemocratici hanno una piattaforma politica diversa rispetto alla CDU/CSU. Tuttavia, la storia ha visto cancellieri socialdemocratici che hanno abilmente combinato la distensione con l’aumento degli armamenti. Willy Brandt è un buon esempio.

Gerhard Schroeder e il suo ministro degli Esteri Joschka Fischer, nonostante tutta la loro retorica di sinistra, hanno firmato l’ordine di partecipare agli attacchi aerei della NATO sulla Serbia. È quindi possibile che gli americani riescano effettivamente a fare pressione sui socialdemocratici e sui verdi affinché Berlino si astenga per il momento dall’attuazione del piano di ritiro delle armi nucleari americane dal territorio tedesco.

fonte: https://topwar.ru – Reseau International

Traduzione: Gerard Trousson