Gli Stati Uniti intendono invadere il Venezuela attraverso la Colombia

da Redazione

di Lucas Leiroz de Almeida (*)

La Colombia è sotto un governo pro-Washington. L’attuale presidente del paese, Iván Duque Márquez , è stato notato per una serie di politiche di allineamento con gli Stati Uniti, continuando l’eredità del suo predecessore, l’ex presidente Juan Manuel Santos , che ha reso la Colombia un “partner globale” della NATO, permettendo paese di partecipare alle operazioni militari congiunte dell’alleanza militare occidentale.

In generale, il lungo scenario di crisi e tensioni in Colombia, caratterizzato dal traffico di droga e dal conflitto tra fazioni criminali e partiti ribelli, ha spinto i suoi governi verso una politica di allineamento con Washington in cambio della sicurezza, che è aumentata negli ultimi anni.

Tuttavia, non tutti i politici colombiani approvano queste misure. Di recente, il senatore di sinistra Iván Cepeda ha chiesto al presidente del Congresso colombiano, Lidio García, di convocare una sessione per indagare e controllare legalmente il governo nella sua collaborazione con l’arrivo costante di soldati americani nel paese. Secondo Cepeda, la presenza di questo personale militare è un fato ostile agli interessi della Colombia, incidendo profondamente sul mantenimento della sovranità nazionale.

Truppe speciali USA in Colombia

Cepeda afferma che il governo dovrebbe consultare il Congresso Nazionale prima di consentire l’arrivo dei militari americani. Una recente decisione della Corte suprema di Cundinamarca ha dimostrato che Cepeda aveva ragione. Secondo i giudici della Corte, la decisione unilaterale di consentire l’ingresso di truppe straniere viola la Costituzione nazionale colombiana e il ramo esecutivo deve in precedenza presentare la questione al Congresso.

Per questo motivo, la Corte ha chiesto al governo di inviare informazioni sulle operazioni congiunte in corso, con l’obiettivo di chiarire il motivo dell’arrivo delle truppe americane. Il termine per l’invio del rapporto era il 6 luglio e non è stato rispettato dal governo, il quale afferma che farà appello alla decisione. A causa della non conformità, Cepeda ha presentato una richiesta per l’istituzione di una sessione congressuale speciale.

Invasione armata del Venezuela?

Il numero esatto del personale militare americano nel paese è incerto, il che solleva ulteriori sospetti sul caso. Alcune fonti dicono che ci sono più di 800 americani, mentre altri affermano che sono tra 50 mila e 60 mila militari. Il governo non ha dato alcuna nota ufficiale per spiegare le ragioni e il numero esatto di soldati. D’altra parte, l’ambasciata americana in Colombia, sotto pressione, ha commentato il caso, dando una risposta insoddisfacente. Secondo i diplomatici americani, il personale militare sta arrivando in Colombia per svolgere operazioni congiunte per combattere il traffico di droga. Apparentemente, queste operazioni mirerebbero a realizzare un assedio contro il Venezuela e Nicolás Maduro , che, secondo Donald Trump, ha collegamenti con il traffico di droga nella regione. È importante ricordare che le accuse di Trump contro Maduro non sono mai state comprovate e che sono state fornite prove di tali legami tra il presidente venezuelano e il traffico di droga.

Di recente, mercenari colombiani hanno invaso il Venezuela via mare su navi americane. Le forze di sicurezza venezuelane hanno neutralizzato l’attacco, ma da allora è diventato chiaro che la Colombia è disposta a collaborare con gli Stati Uniti per rovesciare il governo di Nicolás Maduro. Apparentemente, quindi, le truppe americane che arrivano nel paese si stanno preparando per un prossimo passo in questo vecchio progetto americano per occupare il Venezuela.

Mercenari colombiani addestrati per infiltrarsi in Venezuela

La giustificazione che il governo venezuelano ha legami con il traffico di droga diventa ancora più curiosa quando l’alleato americano è precisamente la Colombia, uno stato che storicamente ha legami strutturali con il crimine organizzato e il commercio illegale di droga in Sud America, essendo considerati dagli esperti nel complesso mondo come un vero narco-stato. Allo stesso modo, gli Stati Uniti non sono innocenti degli scandali che coinvolgono la tratta internazionale della droga. La CIA è stata più volte accusata di collaborare con reti criminali in tutto il mondo.

L’invasione americana dell’Afghanistan nel 2001 ha garantito agli Stati Uniti il ​​controllo completo della produzione di oppio nella regione. In Messico, in cambio di informazioni e risorse, l’intelligence americana ha collaborato più volte con le attività del cosiddetto cartello di Guadalajara. Eppure, per anni,

In effetti, possiamo vedere che il traffico di droga è una giustificazione imperfetta e incoerente per un’invasione contro il Venezuela. La Colombia e gli Stati Uniti hanno prove molto più credibili e note del traffico di droga e sono precisamente i paesi che articolano questa operazione. Possiamo immaginare le vere ragioni alla base di ciò: incapace di mantenere la sua egemonia globale, Washington cerca disperatamente di garantire il suo potere in America Latina e, per quello, cerca di rovesciare Maduro; La Colombia fornisce supporto agli Stati Uniti in cambio di una maschera per le proprie attività criminali, condotte in collusione dal governo e dalle reti criminali di gruppi di trafficanti di droga – tali attività saranno erroneamente attribuite a Maduro.

FANB Forze armate Bolivariane Venezuela

Comunque, ciò che sembra chiaro ora è che gli Stati Uniti hanno intenzione di invadere il Venezuela attraverso la Colombia.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su InfoBrics (tratto da Global Research)

*Lucas Leiroz è ricercatore di diritto internazionale presso l’Università Federale di Rio de Janeiro.

Nota di Luciano Lago:

In previsione delle elezioni presidenziali di Novembre, angustiato per il calo nei sondaggi dovuto alla crisi del Covid-19, l’Amministrazione Trump sta meditando di distrarre la sua opinione pubblica con un nuovo conflitto che, secondo i suoi calcoli, potrebbe procurargli un possibile “successo” fra i tanti fallimenti della sua politica estera. Il rovesciamento del regime filo castrista di Caracas sarebbe per Trump un grande merito da presentare ai sui elettori.

Per l’opinione pubblica, questo conflitto sarebbe presentato come necessario per “esportare la democrazia” in Venezuela.

Peccato che il Venezuela dispone di difese militari dotate di armi avanzate (fornite dai russi) e il territorio del paese, denso di fiumi e foreste tropicali, si presterebbe benissimo ad una guerriglia di resistenza contro gli invasori. Questo potrebbe guastare i calcoli di Trump e tramutarsi in un conflitto sanguinoso di durata molto prolungata. Nella vicina Colombia la guerriglia di ispirazione castro comunista delle FARC è durata per ltre 40 anni nel paese.

Tali fattori dovrebbero essere messi in conto dagli assessori militari del Pentagono anche se, chi guida le decisioni di Washington, è come sempre l’interesse dell’apparato militare industriale degli USA che vede in un nuovo conflitto una fonte di business per la corsa agli acquisti di armamenti.

Senza considerare la lobby dei petrolieri che, nell’acquisizione delle fonti energetiche del Venezuela, vede la possibilità di compensare le perdite subite nel crollo dei prezzi del petrolio e gas da scisto. Perdite che hanno portato al default di decine di società petrolifere statunitensi.

La guerra è sempre un business per le elite e questo predomina nelle scelte dell’Amministrazione USA.

Traduzione e nota: Luciano Lago