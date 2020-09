Gli Stati Uniti intendono costringere la Cina a “sparare il primo colpo” su Taiwan: analisti militari

Un aereo militare statunitense è apparso domenica nei cieli sopra Taiwan, sospettato di decollare da un aeroporto con sede a Taiwan e di volare in Giappone, anche se l ‘”aeronautica militare” di Taiwan ha dato una versione diversa .

L’incidente è avvenuto mentre un portavoce dell’esercito dell’isola ha affermato che la Cina continentale non ha “capacità sufficienti” per lanciare un attacco a tutto campo contro Taiwan.

Gli esperti della terraferma avvertono che Washington sta facendo sparare a Pechino il primo colpo e che le attuali tensioni potrebbero intensificarsi ulteriormente.

Un aereo da ricognizione EP-3E è stato avvistato nello “spazio aereo” di Taiwan settentrionale ed è volato in Giappone domenica sul Mar Cinese Orientale e questa insolita traiettoria di volo ha mostrato che l’aereo potrebbe decollare da un aeroporto dell’isola, secondo le informazioni pubblicate dal sito web del “South China Sea Strategic Situation Survey Initiative” (SCSPI), un think tank con sede a Pechino.

Secondo lo SCSPI, l’aereo è stato visto nel sud dell’isola mentre conduceva una missione di ricognizione nel Mar Cinese Meridionale il giorno prima, ma senza segnali di atterraggio che dimostrassero che era tornato alla base aerea statunitense di Kadena a Okinawa, il che significa che è possibile che l’aereo americano non sia tornato a Okinawa, ma sia atterrato sull’isola di Taiwan.

La Cina continentale ha avvertito che questo incidente potrebbe essere una seria provocazione nei confronti della Cina e potrebbe far aumentare le tensioni.

Tuttavia, il “comando dell’aeronautica militare” di Taiwan ha risposto lunedì che le informazioni rilasciate dallo SCSPI sono “totalmente contrarie ai fatti”, ha riferito cna.com di Taiwan.

Lo SCSPI utilizza un sistema di identificazione automatica e trasmissione automatica di sorveglianza dipendente (ADS-B) per tracciare navi e aeromobili. Le informazioni in questi due sistemi sono informazioni aziendali open source ed è possibile accedervi attraverso più percorsi in Cina e all’estero.

Forze cinesi

Hu Bo, direttore della SCSPI, ha dichiarato lunedì al Global Times che il segnale ADS-B che la trasmissione dell’aereo militare statunitense è incompleta, quindi anche la traiettoria di volo dell’aereo visualizzata nel sistema è incompleta, secondo i piloti di quell’EP. -3E potrebbe scegliere di disattivare la trasmissione senza che venga rilasciato alcun segnale.

“Oppure, l’interferenza del segnale potrebbe anche far sì che l’ADS-B dell’aereo mostri una deviazione, ed è anche possibile che l’aereo militare statunitense abbia prodotto il segnale ADS-B, il che significa che l’EP-3E era assente là “, ha fatto notare Hu.

Ma se quell’EP-3E dovesse effettivamente atterrare e decollare da un aeroporto militare con sede a Taiwan, indipendentemente dal motivo, potrebbe essere una seria provocazione nei confronti della Cina continentale, ha sottolineato Hu, aggiungendo che anche se non atterra o decolla da un aeroporto in l’isola, la sua comparsa nel cielo sopra Taiwan è anche una seria provocazione nei confronti della sovranità della Cina.

Ecco perché i funzionari militari di Taiwan devono negare l’incidente, poiché sanno quanto potrebbe diventare grave se gli aerei militari statunitensi atterrassero effettivamente sull’isola, hanno detto esperti della Cina continentale.

D’altra parte, se gli Stati Uniti hanno prodotto il segnale per aumentare le possibilità di errori di calcolo, significa che gli Stati Uniti non vogliono assolutamente evitare il conflitto con la Cina e intendono creare tensioni e persino far attaccare la Cina per prima , rendendolo lo scenario potenzialmente più terrificante e pericoloso, hanno avvertito gli esperti cinesi.

Il 18 agosto, i media taiwanesi hanno anche riferito che un EP-3E dell’aeronautica degli Stati Uniti era sospettato di essere atterrato all’aeroporto Songshan di Taipei, ma in seguito, funzionari militari taiwanesi “in privato »Hanno negato la speculazione.

Song Zhongping, un esperto militare della Cina continentale, ha dichiarato lunedì al Global Times che l’utilizzo di aeroporti con sede a Taiwan come basi per aerei di raccolta di informazioni rende le missioni di ricognizione statunitensi contro la Cina continentale molto più facili e efficienti, poiché Taiwan è più vicina alla Cina continentale di Okinawa. Pertanto, “indipendentemente dal fatto che l’incidente sia reale o meno, gli Stati Uniti hanno motivo di impegnarsi in una rischiosa cooperazione militare con le autorità separatiste dell’isola”.

Gli analisti militari della Cina continentale hanno affermato che se la cooperazione militare tra gli Stati Uniti e l’isola viene scoperta e rappresenta una vera minaccia per la terraferma e sfida la sovranità della Cina, l’Esercito popolare di liberazione (PLA) sarà costretto ad adottare misure efficaci per eliminare tale minaccia e può persino portare a termine la riunificazione con la forza una volta per tutte, sebbene il continente non desideri aumentare le tensioni.

Gruppo navale US. Navy

Concentrandosi sugli Stati Uniti

L’esercito dell’isola di Taiwan sta tentando di minimizzare le capacità di combattimento del PLA per incoraggiare le autorità e le forze separatiste dell’isola a continuare a rischiare provocazioni.

Secondo i media taiwanesi lunedì, l’esercito dell’isola ha pubblicato un rapporto sulla potenza militare della terraferma, affermando che sebbene la terraferma stia rafforzando le sue esercitazioni militari, “le tattiche militari contro Taiwan sono ancora limitate dall’ambiente. posizione geografica dello Stretto di Taiwan, e non ha capacità logistiche e di atterraggio sufficienti “, quindi la terraferma” non ha la capacità di combattimento convenzionale per lanciare un attacco a tutto campo contro Taiwan “.

Song ha detto che l’esercito taiwanese sta alzando il morale di fronte all’enorme vantaggio militare della terraferma, come nel “fischiare quando si cammina da soli al buio”.

Forze di Taiwan

“L’esercito taiwanese non è nemmeno una preoccupazione per il PLA. Il PLA si sta concentrando sulla lotta contro un nemico duro, o la forza militare più potente del pianeta, in una possibile guerra nella regione, quindi il PLA potrebbe persino realizzare un vantaggio militare contro gli Stati Uniti nella regione, e la conclusione ciò che i militari taiwanesi hanno ottenuto è solo una sciocchezza “, ha detto Song.

Per la terraferma, la migliore risposta alle mosse provocatorie fatte dalle forze armate statunitensi e alle osservazioni prive di senso fatte dai militari dell’isola è di essere completamente preparati per le operazioni militari contro Taiwan, in particolare preparandosi per un conflitto militare con gli Stati Uniti, ha osservato Song.

Jin Canrong, preside associato della School of International Studies presso la Renmin University cinese, ha detto in precedenza al Global Times che il continente dovrebbe rendere la sua deterrenza militare più visibile e sviluppare una deterrenza sufficiente per intimidire gli Stati Uniti e i Separatisti di Taiwan, eliminando di fatto la loro motivazione per sfidare i risultati della Cina.

Questo tipo di pensiero si è riflesso anche nella realtà delle esercitazioni PLA nella regione in mezzo alle tensioni con gli Stati Uniti. La Cina ha lanciato una serie di missili balistici nel Mar Cinese Meridionale questa settimana, secondo i funzionari della difesa statunitense, secondo quanto riportato dalla CNN sabato, e alcuni di questi missili sono “assassini di portaerei” come il DF-21D e il DF-26. ma i dipartimenti militari cinesi e altri dipartimenti pertinenti non hanno confermato i lanci.

L’amministrazione per la sicurezza marittima della provincia di Liaoning ha emesso lunedì un avviso che ci saranno “missioni militari” nelle acque del mare di Bohai da martedì al 22 settembre. Alcuni analisti militari hanno affermato che quest’area è normalmente utilizzata per testare missili balistici lanciati da sottomarini (SLBM), e questo potrebbe essere un test per un SLBM di nuova generazione e forse significa che la Cina vuole impiegare un livello strategico di deterrenza nei confronti degli Stati Uniti. Quest’ultimo è considerato sempre più provocatorio.

Fonte: https://sputniknews.com/analysis/202009021080346911-us-intends-to-force-china-to-fire-first-shot-over-taiwan/

Traduzione: Gerard Trousson