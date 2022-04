Gli Stati Uniti inorriditi dalle possibilità che la Le Pen possa diventare presidente della Francia

Gli Stati Uniti non sono entusiasti della possibilità che Marine Le Pen possa vincere le elezioni presidenziali francesi.

Ora Washington sta seguendo da vicino il corso della campagna elettorale, riporta la rivista politica PolitExpert, citando la pubblicazione americana Politico.

Le Pen è un membro del partito di estrema destra del Fronte nazionale. Il suo principale “difetto” è che non supporta i sentimenti russofobici dell’Occidente. Se prenderà il timone in Francia, distruggerà la coalizione anti-russa. Inoltre, anche i membri della NATO potrebbero pensare che essere in un blocco militare non sia così utile.

Una possibile vittoria per Le Pen potrebbe significare anche una vittoria per la Russia sulla scena mondiale. Gli Stati Uniti aderiscono a questo punto di vista nonostante le promesse di Le Pen di mantenere le sanzioni contro la Federazione Russa nel caso fosse eletta capo di Stato.

Una serie di sondaggi in vista della fine della campagna elettorale a mezzanotte di venerdì ha suggerito che Le Pen aveva colmato il divario su Emmanuel Macron entro il margine di errore. Elabe ha messo Macron al 26% e Le Pen al 25% per il voto al primo turno di domenica, con Jean-Luc Mélenchon della sinistra radicale al 17,5%. Il sondaggio su piccolo campione ha suggerito che il risultato del secondo round potrebbe essere ugualmente vicino, con Macron che vince con il 51% contro il 49% di Le Pen. Un sondaggio Ifop più ampio vede Macron vincere il 52%-48%.

Le Pen, ovviamente, ha una risposta pronta per come posizionarsi nel panorama politico post Macron; promette di formare un governo di “unità nazionale”. Venerdì, il presidente ad interim della RN, Jordan Bardella, ha detto all’Observer che questo programma includerebbe politici di tutto lo spettro politico, compresi “sinistra e destra”. Ed era sicuro che sarebbe stata in grado di farlo.

“Le dinamiche di fine campagna sono con noi e con Mélenchon. Se i francesi andranno a votare vinceremo”, ha detto. “Il motivo per cui ci è riuscita è che parla ai francesi dei loro problemi quotidiani, del costo della vita, della salute, delle preoccupazioni dei giovani”.

Ma l’ascesa della stella politica di Le Pen non è solo dovuta a uno spostamento tettonico del panorama politico francese verso destra. È anche dovuto all’inveterata antipatia di un presidente in carica. Macron, una volta considerato il volto nuovo, un outsider che doveva scuotere la scena politica sinistra-destra, ora è visto come parte di quella scena.

La Le Pen inoltre ha anche beneficiato della posizione da falco del rivale elettorale di estrema destra Éric Zemmour , che ha fatto sembrare il suo approccio intransigente su questioni controverse come l’immigrazione, l’Islam e la criminalità meno estremo al confronto del falco Zemmour.

Dopo la sconfitta del 2017, la Le Pen ha rivisto in forma più moderata la sua proposta politica, ha ribattezzato il partito Rassemblement National, o National Rally. La Le Pen non chiede più la pena di morte nè richiede che la Francia lasci da subito l’UE, anche se rimane impegnata a criticare ed ignorare Bruxelles.



Continua a sostenere la discriminazione nazionalistica “prima i francesi”, ma c’è anche un impegno per un’economia più socialista, inclusi aumenti delle pensioni, opposizione alla privatizzazione dei servizi pubblici e protezionismo come alternativa alla globalizzazione. Sulla politica estera è fortemete critica per l’appartenenza alla NATO e sulle scelte di politica estera di Washington.

Questo preoccupa molto la dirigenza USA che vede una eventuale presidenza Le Pen a Parigi come una spina nel fianco per la NATO e per l’egemonia USA in Europa.

Fonti: Politico -The Guardian

