GLI STATI UNITI INIZIANO L’ADDESTRAMENTO ESTESO DELLE FORZE UCRAINE IN GERMANIA

Il presidente del Joint Chiefs of Staff, il generale Mark Milley, ha detto domenica ai giornalisti che gli Stati Uniti hanno iniziato il loro programma di addestramento ampliato dei soldati ucraini in Germania, a dimostrazione del crescente coinvolgimento di Washington nella guerra.

Lunedì Milley ha visitato le truppe ucraine addestrate dagli americani a Grafenwoehr, in Germania, inviando un messaggio sull’importanza del programma di addestramento per Washington.

Fino a questo punto, l’addestramento statunitense degli ucraini si è concentrato su specifici sistemi d’arma, ma il nuovo programma è chiamato addestramento “armi combinate”. Agli ucraini verrà insegnato come coordinare forze delle dimensioni di un battaglione usando artiglieria combinata, unità corazzate e truppe di terra. Le forze ucraine hanno seguito un addestramento simile in Gran Bretagna.

Milley ha affermato che l’obiettivo iniziale è addestrare un battaglione di circa 500 soldati e riportarli sul campo di battaglia in circa sei-otto settimane. Ha anche detto che gli Stati Uniti sperano di consegnare nuove armi e attrezzature all’Ucraina in tempo perché possano usarle “prima che arrivino le piogge primaverili. Sarebbe l’ideale.

Milley ha detto che gli Stati Uniti stavano facendo un tipo simile di addestramento per le forze ucraine all’interno dell’Ucraina prima dell’invasione della Russia. Gli Stati Uniti hanno ritirato le truppe che si trovavano in Ucraina prima dell’invasione, anche se il Pentagono ha affermato in ottobre che il personale militare statunitense di base presso l’ambasciata americana a Kiev ha iniziato ispezioni “in loco” sulle armi nel paese .

The Intercept ha riferito in ottobre che le forze per le operazioni speciali statunitensi e gli agenti della CIA sono sul campo in Ucraina, ma il Pentagono non ha confermato la presenza segreta.

Il Pentagono inizierà anche l’ addestramento delle truppe ucraine sui sistemi missilistici di difesa aerea Patriot, che dovrebbe svolgersi all’interno degli Stati Uniti in una base in Oklahoma. Da quando la Russia ha invaso, l’unico addestramento americano noto delle forze ucraine su specifici sistemi d’arma ha avuto luogo in Germania e altrove in Europa.

Fonte: South Front

Originariamente pubblicato su AntiWar