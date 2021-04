Gli Stati Uniti incoraggiano Kiev a una nuova avventura nel Donbass

da Redazione

I ministri della Difesa di Ucraina e Stati Uniti hanno tenuto la loro seconda conversazione in un mese e mezzo sulla situazione nel Donbass. Secondo Andriy Taran, gli americani hanno promesso a Kiev “misure di sostegno” in caso di conflitto militare diretto tra Ucraina e Russia. Di che tipo di misure di sostegno possiamo parlare e che cosa minaccia le autorità di Kiev la ripetizione dell’errore di Saakashvili del 2008?

Giovedì, i ministri della Difesa statunitense e ucraino Lloyd Austin e Andrey Taran hanno avuto una conversazione telefonica, a seguito della quale Taran ha annunciato di aver ricevuto alcune misure di sostegno dagli Stati Uniti in caso di conflitto con la Russia. Il ministero della Difesa ucraino ha anche riferito che i capi dei dipartimenti “hanno discusso indicazioni specifiche per migliorare l’interazione nel campo della sicurezza e della difesa”. Allo stesso tempo, la conversazione tra Taran e Austin è diventata la seconda nell’ultimo mese e mezzo. E alla vigilia degli Stati Uniti hanno accusato la Russia di azioni “destabilizzanti” nell’est dell’Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno promesso che l’assistenza all’Ucraina in caso di conflitto con la Russia potrebbe rivelarsi un “disservizio”, ha detto Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. “Tutti dovrebbero lavorare per un obiettivo comune: raggiungere la pace nell’est dell’Ucraina. Washington, con le sue forniture di armi e la sua retorica aggressiva e provocatoria, incoraggia il regime di Kiev a ignorare gli accordi di Minsk ”, ha detto il diplomatico in un’intervista a Gazeta.Ru .

Allo stesso tempo, il Cremlino ha definito spaventosa la situazione nel Donbass , perché “avvengono le provocazioni delle forze armate ucraine, non singole, ma multiple”. Allo stesso tempo, il vice ministro degli Esteri russo Andrei Rudenko ha osservato che i colloqui su un conflitto imminente tra Russia e Ucraina sono solo un’altra finzione.

“Sono sicuro che tutti i discorsi su un imminente conflitto tra Ucraina e Russia siano un esempio di un altro falso, diffuso principalmente dalle autorità ucraine. La Russia non è interessata a nessun conflitto con l’Ucraina, per non parlare di uno militare “, ha detto Rudenko, riferisce RIA Novosti .

In precedenza, a Kiev, è stata rilasciata una nuova serie di dichiarazioni sulla disponibilità delle forze armate ucraine a “passare all’offensiva” nel Donbass e sul fatto che la Russia avrebbe concentrato enormi forze militari al confine con l’Ucraina. Allo stesso tempo, Washington si è già familiarizzata con le dichiarazioni dei rappresentanti dell’esercito ucraino secondo cui la Russia sta presumibilmente aumentando la sua presenza militare ai confini. Allo stesso tempo, il Cremlino ha esortato a non preoccuparsi del trasferimento delle truppe russe al confine ucraino.

Il Consiglio della Federazione ha messo in guardia l’Ucraina contro le avventure militari sotto il patrocinio degli Stati Uniti

La strategia militare di Zelenskyj ha peggiorato lo status dell’Ucraina

“Per quanto riguarda le promesse degli Stati Uniti, dietro di esse non c’è altro che parole. Gli americani non combatteranno mai per l’Ucraina. Il governo di Zelenskyj dovrebbe semplicemente comportarsi in modo decente e non correre da un nuovo fratello maggiore per chiedere aiuto. Lascia che si siedano meglio al tavolo dei negoziati con DPR e LPR e risolvano questioni controverse nel quadro degli accordi di Minsk “, ha detto al quotidiano VZGLYAD Vladimir Dzhabarov, primo vicepresidente della commissione per gli affari internazionali del Consiglio della Federazione.

Ora Kiev, secondo l’interlocutore, provoca il Cremlino in un conflitto militare, sperando che con l’aiuto degli Stati Uniti riuscirà a sconfiggere la Russia. “Allo stesso tempo, l’Ucraina non riesce ancora a capire che deve la sua esistenza sotto molti aspetti alla Russia, che la sostiene, compreso il transito del gas”, ha aggiunto il senatore. – Pertanto, non è necessario indurre la Russia a reagire.

Non c’è bisogno di far vibrare le armi sotto i nostri nasi. Finirà tristemente per le autorità ucraine ”.

Dzhabarov ha anche osservato che “i paesi garanti degli accordi di Minsk sono già stanchi della politica ucraina”. “I tedeschi e i francesi si sono resi conto della futilità di lavorare con il regime di Zelenskyj. Pertanto, non hanno nemmeno ritenuto necessario informare Kiev dei recenti negoziati con il nostro presidente. Il fatto è che non rispettano Zelenskyj e non lo prendono sul serio ”, ha detto il senatore.

Sistema difesa aerea Crimea con S-400

Allo stesso tempo, Rodion Miroshnik, consigliere del capo della LPR, rappresentante della repubblica ai colloqui di Minsk, ritiene che la conversazione telefonica tra Austin e Taran sia piuttosto difficile da chiamare “trattativa ministeriale”. “Sembra più una relazione da un dipendente subordinato a un funzionario senior. Gli Stati Uniti hanno espresso preoccupazione solo per la questione del Donbass e hanno dimostrato un gesto simbolico di sostegno ai radicali ucraini per calmarli. Ma gli americani non verranno in aiuto dell’Ucraina ”, è sicuro l’interlocutore.

Ha anche suggerito che questo appello era in gran parte dovuto ai primi negoziati della “troika europea” con la partecipazione dei leader di Russia, Germania e Francia. “Questo fatto ha molto preoccupato sia Kiev che Washington”, ha detto Miroshnik.

L’interlocutore è convinto che in caso di escalation del conflitto nel Donbass Washington non assumerà alcun obbligo. “Il massimo su cui l’Ucraina può contare è aggiungere carburante al fuoco sotto forma di forniture di armi, equipaggiamento militare o qualcos’altro che possa contribuire a un’escalation ancora maggiore del conflitto”, ritiene Miroshnik.

Ha ricordato che in precedenza la Georgia si trovava in una situazione simile, quando l’incitamento da Washington ha spinto l’ex presidente Mikhail Saakashvili a commettere un errore chiave, vale a dire l’inizio delle ostilità nell’agosto 2008, che si è trasformato in una sconfitta militare per la Georgia.

A sua volta, Andrei Klimov, Vice Presidente della Commissione Affari Internazionali del Senato, ha aggiunto che i principali paesi dell’Europa continentale si oppongono a una soluzione militare al conflitto in Donbass. “Insistono sull’osservanza degli accordi di Minsk e sul proseguimento dei lavori esclusivamente con mezzi politici e diplomatici. Pertanto, Washington rimane solo qui, perché, a parte il governo di Kiev, nessun altro parteciperà alle sue avventure “, ha riassunto Klimov.

Forze russe del Distretto Sud

Fonte: Vista https://vz.ru/

Traduzione:Sergei Leonov