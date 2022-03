Gli Stati Uniti incolpano l’Iran per l’attacco al loro consolato e alle basi del Mossad

Il Pentagono, senza alcun fondamento, sostiene che l’attacco missilistico al suo consolato, avvenuto nella città irachena di Erbil è stato effettuato dal territorio iraniano.

“Un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (il Pentagono) ha affermato che i missili sono stati lanciati contro la città dal paese vicino, l’Iran”, ha detto domenica all’agenzia di stampa Associated Press (AP) un funzionario statunitense.

Diversi missili sono caduti all’inizio di questa domenica vicino al consolato statunitense nella città di Erbil, capitale del Kurdistan iracheno.

Ci sono anche rapporti secondo cui due centri di addestramento militare gestiti dall’agenzia di spionaggio israeliana (Mossad) a Erbil sono stati presi di mira da attacchi missilistici.

Questa notizia verrà aggiornata a breve…

Nota: Qualcuno vuole far fallire le trattative per l’accordo sul nucleare con l’Iran che sono in via di conclusione. Si può facilmente intuire chi sia…..

Fonte: Hispan Tv

Traduzione e nota: Luciano Lago