Gli Stati Uniti incapaci di impedire l’arrivo delle petroliere iraniane in Venezuela

da Redazione

Gli USA non possono impedire l’arrivo di petroliere iraniane in Venezuela poichè il diritto internazionale consente questa attività, secondo una esperta analista.

Fortune, è stata la prima delle cinque petroliere iraniane che, in totale, trasportano più di 1,5 milioni di barili di benzina raffinata al Venezuela nel momento in cui il paese soffre di scarsezza di combustibile per causa delle sanzioni degli Stati Uniti. Questa petroliera ha attracato la omenica nel porto raffineria di El Palito, ubicata nei pressi di Puerto Cabello sulle coste dello Stato Caraboibo, nonostante le minacce di Washington che ha imposto un assedio navale contro il Venezuela nel contesto di una presunta operazione antinarcotici.

La seconda petroliera del gruppo navale iraniano, denominata Forest, è entrata questo Lunedì nella Zona Economica Esclusiva (ZEE) del Venezuela e naviga scortata dall’Armata del paese caraibico per evitare qualsiasi provocazione di provenienza dalle navi statunitense presenti nella regione.

Tanto l’Iran com il Venezuela avevano avvisato Washington circa le conseguenze delle sue eventuali misure contro le petroliere in acque internazinali. Le due nazioni hanno messo in chiaro che un tale passo sarebbe considerato come una violazione del diritto internazionale, della sovranità e della autodeterminazione di entrambi i paesi, le cui popolazioni sono sottoposte a sanzioni draconiane imposte dall’Amminisrrazione di Donald Trump.



In tale contesto, Shirin Tahmaseb Hunter, docente universitaria di Georgetown ed esperta nelle questioni dell’Asia Occidentale, sostiene in un articolo pubblicato questo lunedì dall’agenzia di informazione iraniana Mehr News che “legalmente gli Stati Uniti non possono impedire alle navi iraniane di arrivare in Venezuela. Secondo il principio di libertà di navigazione in alto mare, l’Iran ha tutto il diritto di inviare le sue navi a solcare qualsiasi via marittima che consideri opportuno”.

Nonostante tutte le debolezze e i problemi, assicura la docente, il Venezuela continua ad essere uno Stato indipendente che può soddisfare le sue necessità come meglio vuole nell’ambito delle norme internazionali.

Secondo l’opinione di Tahmaseb Hunter, i motivi che hanno impedito agli USA di concretizzare le loro minacce per evitare l’arrivo delle prime navi cisterna iraniane alle coste del Venezuela sono da ricercare nel fatto che Trump sta affrontando molti problemi interni, dato che la sua gestione della crisi del coronavirus è stata talmente pessima che ha causato loa crescita di uno scontento generalizzato tra la popolazione nordamericana che non vedrebbe di buon occhio una nuova operazione militare nelle acque del Mar dei Caraibi in piena emergenza sanitaria.

D’altra parte, aggiunge, molti paesi latinoamericani, tra i quali Colombia e Brasile, anche loro si oppongono a misure che potrebbero condurre ad una maggiore escalation di tensioni con il Venezuela, nonostante che le autorità di governo della nazione bolivariana, elette democraticamente, non sono oggetto di devozione.



Ed è esattamente per quello che la docente del prestigioso campus universitario avverte che non si puo’ considerare scomparsa la possibilità che gli Stati Uniti possano tramare qualche altra operazione ostile contro le petroliere iraniane.

Tuttavia aggiunge la docente, che Trump, pur di non metter in pericolo la sua rielezione per il prossimo novembre, cercherà una escalation di tensioni con Teheran e Caracas nella misura in cui le sue pressioni non debbano danneggiare la sua reputazione nell’opinione pubblica statunitense, visto che in questo momento la gente americana è sottoposta ad una forte pressione economica per causa della letale pandemia e non è interessata ad essere coinvolta in un nuovo conflitto che sembra interessare solo l’elite di potere di Washington.

