Gli Stati Uniti in massima allerta per gli attacchi di rappresaglia dello Yemen agli Emirati Arabi Uniti





“La possibilità di attacchi che colpiscano cittadini e interessi statunitensi nel Golfo e nella penisola arabica rimane una seria preoccupazione in corso”, ha affermato il Dipartimento di Stato .

Il Dipartimento della Difesa statunitense (il Pentagono) ha evidenziato che le forze statunitensi presso la base aerea di Al-Dhafra, situata ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati, sono ancora in allerta, dopo l’attacco di rappresaglia dello Yemen nel profondo degli Emirati Arabi Uniti (UAE). ), ha riferito giovedì l’agenzia di stampa libanese Al-Ahed .

Inoltre, anche l’Aviazione Militare del Comando Centrale (Centcom) del Paese nordamericano ha iniziato ad effettuare voli per monitorare le attività del movimento popolare yemenita Ansarolá e i suoi piani per lanciare missili o velivoli senza pilota (droni ), come rivelato giovedì da un funzionario del Pentagono, a condizione di anonimato.

In un’intervista al canale britannico Sky News Arabia , con sede ad Abu Dhabi, ha sottolineato che l’obiettivo principale di queste operazioni aeree statunitensi è quello di anticipare, contrastare e neutralizzare qualsiasi minaccia del movimento yemenita.

Questa è la prima volta che un funzionario statunitense ha riconosciuto il coinvolgimento sul campo di Washington nell’aggressione della cosiddetta coalizione a guida saudita contro lo Yemen.

Tali misure sono state prese dopo che l’esercito yemenita, supportato da comitati popolari, ha lanciato un attacco nelle profondità degli Emirati Arabi Uniti il ​​17 gennaio, colpendo con missili gli aeroporti di Dubai, Abu Dhabi e la raffineria di petrolio Al-Musafah.Quds-2, missili balistici Zulfiqar e velivoli a lungo raggio Samad-3 .

L’offensiva è stata una rappresaglia per gli attacchi della cosiddetta coalizione degli aggressori, guidata dall’Arabia Saudita e sostenuta dagli Stati Uniti, che nel marzo 2015 ha lanciato una campagna di guerra contro la nazione yemenita.

Gli Houthi hanno recentemente iniziato a prendere di mira direttamente gli Emirati Arabi Uniti , un alleato chiave dell’Arabia Saudita, che sta conducendo una campagna di bombardamenti contro lo Yemen.

Marines USA con lanciamissili Patriot nella base degli Emirati

Lo Yemen considera “legittimi” gli attacchi agli aggressori degli Emirati e dei sauditi



Di fronte a questa situazione, le autorità di Sana’a hanno avvertito in diversi casi Riyadh e i suoi alleati delle conseguenze del proseguimento della loro aggressione contro il popolo yemenita, promettendo di continuare i loro attacchi di rappresaglia fino alla cessazione dell’aggressione della cosiddetta coalizione saudita, che ha provocato la morte e lo sfollamento di milioni di civili yemeniti.

La guerra ha portato lo Yemen sull’orlo della carestia, innescando quella che le Nazioni Unite hanno definito la peggiore crisi umanitaria del mondo.

Fonti: Al Jazeera – Al Ahed

Traduzione e sintesi: Fadi Haddad – Beirut