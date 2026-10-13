1. L’Iran afferma che impedirà agli Stati Uniti e a Israele di imporre il loro ordine regionale in Asia occidentale.

2. Le forze armate yemenite lanciano nuovi attacchi contro obiettivi in ​​Arabia Saudita, in rappresaglia per le aggressioni contro il territorio yemenita.

3. La marcia dei popoli indigeni in Cile in occasione della Giornata dell’Incontro dei Due Mondi si conclude con 17 arresti.

Un analista ha affermato che gli Stati Uniti hanno subito una “sconfitta clamorosa” agli occhi del mondo e non sono riusciti a raggiungere alcun obiettivo militare in Medio Oriente.

“Gli Stati Uniti hanno subito una sonora sconfitta agli occhi del mondo e non hanno raggiunto alcun obiettivo militare”, ha affermato l’analista internazionale Abu Faisal Sergio Tapia, durante un’intervista rilasciata martedì a HispanTV , occasione in cui ha sostenuto che l’imperialismo americano sta attraversando una fase di declino e una “caduta libera” in Medio Oriente.

L’esperto ha sostenuto che la grande vittoria dell’Iran durante la Guerra dei Dodici Giorni e la Guerra del Ramadan ha segnato un “prima e un dopo” nella regione e ha sottolineato che lo Stretto di Hormuz rappresenta una questione di sovranità per l’Iran, nonché il punto di partenza di una nuova architettura regionale.

Ha inoltre affermato che i paesi del Golfo Persico hanno compreso che Washington non può garantire la loro sicurezza, ma dà priorità alla protezione dell’entità sionista.

Inoltre, ha criticato le dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump e del segretario di Stato americano Marco Rubio riguardo alla civiltà occidentale, sostenendo che contraddicono i valori dei diritti umani e della democrazia. A suo avviso, le minacce provenienti da Washington e dal regime israeliano derivano da pressioni politiche interne e da una perdita di consenso, e la loro resistenza rappresenta una vittoria per l’Iran e per i popoli che lottano contro l’oppressione.

Il portavoce principale dell’Iran, il generale di brigata Abolfazl Shekarchi, ha dichiarato lunedì che l’Iran non permetterà che l’ordine regionale auspicato dagli Stati Uniti e dal regime sionista venga ristabilito in Medio Oriente. Ha inoltre sottolineato che i paesi della regione devono smettere di fare affidamento sull’inefficace ombrello di sicurezza statunitense, poiché Washington è incapace di garantire nemmeno la propria sicurezza nella regione, figuriamoci quella degli altri paesi.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago