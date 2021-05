GLI STATI UNITI HANNO SCHIERATO NAVI DA GUERRA VERSO IL MAR ROSSO, BOMBARDIERI B-52 IN SPAGNA A SOSTEGNO DI ISRAELE

Accanto alle ostilità nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, sembra che contemporaneamente si stia verificando una concentrazione di forze NATO nelle vicinanze.

Il 16 maggio ° , un gruppo di portaerei francese era a sud concentrato di Cipro.

Il 17 maggio ° , quattro US Air Force B-52H bombardieri strategici sono arrivati in Spagna, e questo è in aggiunta ai sei già con sede in Qatar.

Il 18 maggio ° , tre unità navali armate di missili dalla US Navy con un gruppo operativo di portaerei nel Mar Arabico stanno facendo una navigazione con l’esplicita intenzione di ottenere un porto, se non per il Mediterraneo, almeno per la parte settentrionale del Mar Rosso, più vicino in Israele.

Questo è probabilmente un tentativo per gli alleati di Israele di garantire che questo stato possa continuare a portare avanti la sua operazione, senza essere scoraggiato dall’Iran o da altri alleati dei palestinesi.

In sostanza, è probabile che Israele continuerà la sa campagna di aggressione almeno fino al 19 maggio ° , quando ci potrebbe essere un negoziato, in base ai risultati ottenuti dalle sue forze armate .

Tel Aviv si aspetta forse di arrivare al punto di aver inferto un colpo così devastante che Hamas e altri gruppi palestinesi interrompano le loro azioni e sono semplicemente pronti a negoziare e accettare quasi tutti i termini che vengono presentati.

Nel frattempo, una delegazione di funzionari dell’intelligence egiziana può visitare Israele il 18 maggio ° , secondo l’emittente di proprietà saudita Al Arabiya, in mezzo a sforzi internazionali per fermare i combattimenti in corso tra l’esercito israeliano e Hamas.

Il ministro degli Esteri dell’UE Josep Borrell afferma di aver parlato con il suo omologo americano Antony Blinken della fine dei combattimenti a Gaza tra Israele ei governanti di Hamas nella Striscia.

Hanno anche discusso di come “ridurre le tensioni” tra Israele e palestinesi, scrive Borrell su Twitter.

Aggiunge: “Guardando oltre, abbiamo anche bisogno di iniziative a più lungo termine per spezzare le dinamiche del conflitto e ravvivare la prospettiva di un futuro pacifico per tutti”.

Tuttavia, il portavoce dell’IDF Zilberman ha detto che tutti i leader di Hamas sono nel “mirino” di Israele quando gli è stato chiesto della prospettiva che l’esercito voglia eliminare i massimi capi del gruppo terroristico al governo di Gaza.

Blinken con Borrel

“Stiamo cercando di colpirli e quando le condizioni operative si realizzeranno, spero che ci riusciremo”, ha detto alla radio pubblica Kan.

In un’intervista separata con Army Radio, Zilberman afferma che il capo di stato maggiore dell’IDF Aviv Kohavi ha consegnato le sue istruzioni e gli obiettivi per i combattimenti nelle prossime 24 ore.

“L’IDF non sta parlando di un cessate il fuoco”, ha detto.

Nel proseguire la sua azione bellica, Israele continua a bombardare, i gruppi palestinesi continuano a rispondere. Per un periodo di 5 ore, Hamas e gli altri non hanno sparato un razzo il 18 Maggio ° , mentre Israele continuava a prendere di mira diversi obiettivi militari su Gaza.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago