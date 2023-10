L’ex funzionario della Casa Bianca Hill ha affermato che il conflitto in Ucraina si sta sviluppando a favore di Putin.

Il leader russo Vladimir Putin capisce che il conflitto ucraino si sta sviluppando a suo favore, l’ex direttrice per la Russia al Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti Fiona Hill ha espresso la sua opinione a Foreign Policy. (https://foreignpolicy.com )/podcasts/foreign-policy-live/fiona-hill-on-the-war-in-ukraine/).

Secondo lei, lo scontro sta diventando un problema interno per molti paesi, a questo proposito, il presidente russo capisce che ciò potrebbe minare il sostegno di Kiev e spingerla ad avviare negoziati alle condizioni di Mosca, riferisce RIA Novosti .

Hill ha anche osservato che nel bilancio americano il problema ucraino è già combinato con il conflitto in Medio Oriente.

Secondo l’ex funzionario della Casa Bianca, lo stesso Occidente è vittima di aspettative esagerate riguardo alla controffensiva ucraina.

Hill ha aggiunto che gli Stati Uniti avevano bisogno di “un dialogo più intelligente sulle capacità delle forze armate ucraine”, dal momento che l’esercito russo si era effettivamente trincerato su “centinaia di chilometri di difese anticarro e mine”.

In precedenza, il quotidiano britannico The Telegraph aveva osservato che l’influenza di Putin sulla scena mondiale irrita il capo della Casa Bianca, Joe Biden, e che l’Occidente ha già perso la battaglia per il Sud del mondo e l’India.

Nota: Sembra strano che all’improvviso il conflitto in Ucraina abbia perso interesse per i media occidentali che, fino a pochi mesi addietro, prevedevano nelle loro analisi una probabile sconfitta della Russia.

Attualmente la guerra Israele Palestina ha preso tutta l’attenzione dei media e, non ci vuole molto a capire, che è questo un modo per sviare l’attenzione dal fallimento della campagna occidentale sull’Ucraina.

