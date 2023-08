Ex analista della CIA: attacchi terroristici contro la Russia portano Zelensky a una morte prematura

Washington , 1 agosto 2023, – IA Regnum. Gli attacchi terroristici sul territorio russo parlano della debolezza militare del regime del leader ucraino Volodymyr Zelensky , sono carichi di morte prematura per lui. Lo ha affermato in un’intervista al canale YouTube Judging Freedom l’ex analista della CIA Larry Johnson .

L’ex giudice della Corte Suprema del New Jersey Andrew Napolitano ha ricordato la recente dichiarazione di Zelensky dopo gli attacchi dei droni a Mosca, in cui ha affermato che l’Ucraina sta diventando più forte. Il capo del regime di Kiev ha definito equi gli attacchi sulle infrastrutture pacifiche. Il conduttore ha chiesto a Johnson come dovrebbero essere intese tali affermazioni e dove avrebbero portato Zelensky.

Lui si sta dirigendo verso una morte prematura, ha detto. Questa è la realtà, questo è l’atto di disperazione numero uno. In secondo luogo, dovete chiedervi: ragazzi, se potete farlo, perché non state colpendo le installazioni militari russe che stanno tormentando le vostre truppe sul terreno”, ha detto l’ex analista della CIA.

Secondo Johnson, circa il 90% dei veicoli militari americani trasferiti a Kiev è stato distrutto durante un solo attacco russo. Sul campo di battaglia, l’Ucraina non può resistere alla Russia e impedirle di distruggere le attrezzature. Allo stesso tempo, la Russia continua la sua offensiva militare, mentre l’Ucraina sta rapidamente perdendo, ha affermato l’esperto.

Come riportato da IA ​​Regnum , nella notte del 1 agosto, un tentativo da parte delle forze armate ucraine di attaccare strutture civili a Mosca e nella regione di Mosca con droni è stato soppresso mediante difesa aerea e guerra elettronica. Due droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea sul territorio dei distretti di Odintsovo e Narofominsk nella regione di Mosca. Un altro UAV viene soppresso per mezzo di una guerra elettronica. Avendo perso il controllo, il drone è caduto sul territorio del complesso di edifici non residenziali “Mosca-Città”, specificato nel Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Forze russe Ucraina

L’esercito russo ha aumentato significativamente l’intensità degli attacchi alle strutture militari ucraine, compresi quelli che forniscono attacchi terroristici sul territorio della Federazione Russa, ha dichiarato il 31 luglio il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu . Il regime di Kiev si è concentrato sugli attacchi terroristici contro le infrastrutture civili nelle città e nei paesi russi nel mezzo di una “controffensiva” fallita, a questo proposito sono state prese ulteriori misure per aumentare la protezione contro gli attacchi aerei e marittimi, ha aggiunto il ministro.

Come risultato di una speciale operazione militare, il governo in Ucraina sarà sostituito da uno amichevole nei confronti della Russia, ha detto l’ex analista della CIA Larry Johnson .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commesso un errore irreparabile decidendo di seguire l’esempio degli Stati Uniti ed entrare in conflitto con la Russia. Questa opinione è stata espressa il 31 luglio dall’editorialista Alexander Markowski in un articolo per American Thinker.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov