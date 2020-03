Gli Stati Uniti hanno ordinato una campagna anti-russa in Italia, ma sono riusciti a smascherarsi da soli

da Redazione





Le forze armate americane in Italia sono diventate nervose a causa del fatto che le forze militari russe si sono schierate nel paese per assistenza nella pandemia.

Questo è affermato nel materiale dell’edizione georgiana dell’agenzia di notizie “New front,” che è dedicato allo scandaloso articolo della pubblicazione italiana La Stampa, secondo cui il sostegno russo sarebbe presumibilmente inutile per l’Italia.

“L’ordine per il giornale La Stampa, che è nelle mani del clan Agnelli/Elkann, proveniva dalla leadership delle basi militari americane situate in Italia, poiché mostra chiaramente gli interessi degli Stati Uniti e della NATO, preoccupati per il movimento e la presenza di medici militari russi in Italia ”, osserva l’edizione georgiana della nostra agenzia.

I giornalisti italiani, all’ordine del potere americano, non hanno nemmeno cercato di mascherare il coinvolgimento degli Stati Uniti nel loro articolo.

“Le forze armate russe, compresi generali, colonnelli, maggiori, si muovono liberamente in giro per l’Italia a pochi passi dalle basi della NATO”, scrive La Stampa.

Gli autori della pubblicazione anti-russa hanno preferito tacere sul fatto che né gli Stati Uniti né l’Unione Europea hanno fornito assistenza tempestiva all’Italia, di fronte a un’epidemia di coronavirus. In Georgia, l’articolo è stato rapidamente diffuso dai media locali pro-occidentali. Allo stesso tempo, i canali televisivi georgiani e la maggior parte dei media hanno ignorato la consegna di aiuti umanitari russi in Italia.

L’Ambasciatore russo, Sergey Razov, ha scritto al quotidiano La Stampa, per dare una risposta a due articoli pubblicati in data 25 e 26 marzo, a firma del giornalista Jacopo Iacoboni, per “mettere in guardia” sugli aiuti umanitari mandati dalla Federazione Russa all’Italia e, in particolari, sui convogli militari pieni di medici specialisti che hanno raggiunto la città di Bergamo.

Segue la risposta dell’Ambasciata russa al quotidiano La Stampa :



” Il Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana G. Conte nella conversazione telefonica del 21 marzo c.a. ha ringraziato il Presidente della Russia V. V. Putin per gli aiuti tempestivi e imponenti offerti all’Italia in questa difficile situazione”. “Il Ministro degli Esteri L. Di Maio ha ritenuto opportuno recarsi personalmente all’aeroporto militare di Pratica di Mare per accogliere gli aerei che hanno trasportato gli specialisti russi, i mezzi e le attrezzature, esprimendo la sua gratitudine alla Federazione Russa. Così come hanno fatto per esempio l’Ambasciatore dell’Italia a Mosca P. Terracciano, il Rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa L. Portolano e molti altri”, ha scritto l’Ambasciatore Razov nella sua lettera.

“In ogni caso il giornalista non avrebbe dovuto disorientare gli stimati lettori in merito alla vera reazione dei vertici ufficiali italiani alle attività della Russia”, ha precisato il diplomatico.​I medici specialisti russi sono diretti a Bergamo, dove lavoreranno fianco a fianco con i colleghi italiani, che già stanno affrontando l’emergenza.

“Com’è noto – prosegue – si tratta di una delle città del nord Italia con il maggior numero di infettati, dove sono già morte 1267 persone e 7072 restano positive. I nostri epidemiologi, virologi, rianimatori, su richiesta dei colleghi italiani, cominceranno a lavorare nelle residenze per anziani strapiene della città in cui si è creata una situazione critica per la mancanza di medici e il bisogno di interventi di sanificazione di edifici, locali e mezzi di trasporto. L’autore dell’articolo dovrebbe capire che i militari russi, così come i loro colleghi italiani, andando a operare nell’area loro assegnata, mettono a rischio la propria salute e forse anche la vita”, si legge nella lettera.

Sul “secondo scopo” della Russia.

“A titolo di informazione per l’autore e per i Suoi stimati lettori, comunichiamo che i rappresentanti delle truppe russe di difesa nucleare, chimica e biologica, sono gli specialisti più mobili e più preparati con esperienze in diverse regioni del mondo, in grado di prestare assistenza efficace nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti, così come nell’esecuzione delle necessarie misure di disinfezione”, specifica Razov.

“Per quanto riguarda il messaggio che spunta dal ragionamento dell’autore e cioè che l’invio di militari russi (a proposito, a titolo gratuito) avrebbe come scopo quello di causare un qualche danno ai rapporti tra l’Italia e i partner della NATO, offriamo ai lettori l’opportunità di giudicare da soli chi e come viene in aiuto al popolo italiano nei momenti difficili. In Russia c’è un detto: «Gli amici si vedono nel bisogno»”, sottolinea l’ambasciatore.

Infine “il parallelo tracciato dal giornalista tra l’arrivo in Italia degli specialisti russi e l’ingresso delle truppe sovietiche in Afghanistan nel 1979, concedetemelo, è semplicemente fuori luogo e come si dice «non sta né in cielo né in terra»”.

L’ambasciatore ha chiuso la sua missiva dicendosi fiducioso che “guidati dal principio fondamentale del giornalismo sull’imparzialità e obiettività dell’informazione e convinti che i media debbano riflettere punti di vista diversi, siamo certi troverete la possibilità di pubblicare la nostra risposta, che ci auguriamo possa aiutare a chiarire ai vostri lettori la realtà delle cose”.

Aiuti russi sbarcano a Pratica di Mare

La missione umanitaria russa in Italia

La Russia ha inviato all’Italia, il paese europeo più colpito dall’epidemia e con più vittime, aiuti umanitari, medici specializzati e attrezzature per fronteggiare l’emergenza coronavirus. A gestire a missione è il ministero della Difesa russo.

Dal 23 al 25 marzo, quindici Ilyushin 76 dell’Aeronautica militare russa, sono atterrati all’aereoporto militare di Pratica di Mare. L

La Russia ha inviato in totale otto brigate mobili formate da personale specializzato in virologia del Ministero della Difesa, insieme a macchinari speciali per la ventilazioni, veicoli per la disinfezione e altro materiale medico. Ad accoglierli il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio “.

Fonte: Sputnik News