Gli Stati Uniti hanno inviato i loro bombardieri strategici nei mari meridionali e orientali della Cina mentre aumenta la guerra di parole di Trump contro la Cina.

da Redazione

Mercoledì scorso, il Presidente degli Stati Uniti ha ribadito le sue affermazioni di incolpare la Cina per la pandemia globale di coronavirus, twittando che è stata “l’incompetenza della Cina” a causare l’attuale “omicidio di massa in tutto il mondo”.

I bombardieri lancer B-1B strategici statunitensi hanno effettuato una nuova missione nel sud della Cina questa settimana dopo aver condotto esercitazioni congiunte con navi della Marina statunitense vicino alle Hawaii, la Pacific Air Force ha annunciato via Twitter, che accompagnava le forze sul posto con diverse foto dell’operazione.

Secondo il comando, le esercitazioni miravano a “dimostrare la credibilità delle forze USA nell’affrontare un ambiente di sicurezza diversificato e incerto”.

Nel frattempo, l’Aeronautica degli Stati Uniti ha riferito martedì che il 9 ° squadrone di bombardieri di spedizione B-1B aveva completato una missione di addestramento nel Mar Cinese Orientale.

La crescente frequenza dei voli di bombardieri americani arriva tra le tensioni tra le superpotenze economiche del mondo nel Mar Cinese Meridionale, il Mar Cinese Orientale e lo Stretto di Taiwan, nonché la crescente retorica tra Washington e Pechino su la pandemia di coronavirus, che il presidente Trump ha detto mercoledì è il risultato dell ‘”incompetenza” cinese.

La US Air Force Stati Uniti d’America Ha dispiegato uno squadrone di quattro B-1B e 200 aviatori a Guam il 1 maggio e ha proceduto a portarli nelle aree vicino alle acque cinesi e nelle aree marittime nel Mar Cinese Meridionale rivendicate da Pechino, così come le acque offshore. a Taiwan.

La scorsa settimana, il portavoce del Comando Indo-Pacifico Cpt. Michael Kafka ha accusato la Cina di “tentare di utilizzare l’approccio regionale in COVID per promuovere in modo assertivo i propri interessi” nella regione e ha promesso che gli Stati Uniti continueranno le loro missioni di “libertà di navigazione” nell’area.

Il generale Timothy Ray, comandante dell’Air Force Global Strike Command, ha avvertito Pechino che gli Stati Uniti hanno “la capacità e la possibilità di fornire fuoco a lungo raggio ovunque e in qualsiasi momento e possono portare una potenza di fuoco travolgente , anche durante la pandemia “, con i suoi commenti arrivati mentre gli Stati Uniti hanno dimostrato la loro portata globale “dispiegando bombardieri B-52 Stratofortress e B-2 Spirit con capacità nucleare in missioni simultanee in Europa e nel Pacifico la scorsa settimana.

Marina Cinese in esercitazione

La scorsa settimana, tra le esercitazioni fatte dalla Marina cinese e l’intenzione di rafforzare le forze navali e aeree nel Pacifico, l’India ha espresso preoccupazione per il fatto che Pechino potrebbe costruire isole artificiali nello stile del Mar Cinese Meridionale alle Maldive. . Nel frattempo, l’Australia ha espresso la propria preoccupazione per la crescente presenza militare della Cina nel Mar Cinese Meridionale e per le tensioni di Pechino con Washington.

fonte: Asia Times

Traduzione: Sergei Leonov