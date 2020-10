Gli Stati Uniti hanno intensificato il processo di formazione di coalizioni contro i loro avversari

da Redazione

I risultati della politica estera di Washington negli ultimi anni dimostrano che gli Stati Uniti stanno apertamente aderendo al principio del “selvaggio West”, consolidando i diritti dei più forti a scapito del diritto internazionale e dei principi dell’ONU. Questo è esattamente quello che spiega l’escalation di situazioni di crisi da parte di Washington – e non solo nei paesi del Medio Oriente, ma anche in molte altre regioni, con gli Stati Uniti che cercano quindi di “risolverle” attraverso interventi militari.

Coloro che non sono d’accordo con questa politica sono etichettati dagli Stati Uniti come “nemici dell’America” ​​o “avversari strategici”. E il numero di questi è in costante crescita, così come il numero di paesi che dichiarano di rifiutare apertamente questo tipo di politiche da Washington. Al giorno d’oggi, Washington considera non solo la Russia un “avversario strategico”, ma anche Cina, Iran, Venezuela e Corea del Nord, e sta cercando di introdurre una percezione simile di questi “oppositori” nella mentalità dei suoi alleati, e unire creando vari “blocchi” e “coalizioni” per condividere la responsabilità di dividere il mondo in un modo che sia vantaggioso per Washington.

Questo tipo di politica di “blocco” o di “coalizione” è stata perseguita dagli Stati Uniti per più di un decennio.

Alla fine degli anni Quaranta, il Giappone, le cui aggressioni e politiche inflissero danni a molti, compresi i paesi non comunisti della regione, era visto come un collegamento importante per gli Stati Uniti. Tuttavia, anche per quanto riguarda il Giappone, oltre a lavorare sull’idea di una partnership con Tokyo, gli Stati Uniti si preparavano a firmare accordi con l’Australia e la Nuova Zelanda contro il Giappone: il 1 ° settembre 1951 a San Francisco uno dei trattati principali è stato firmato con Australia, Nuova Zelanda, denominato Trattato di sicurezza degli Stati Uniti o ANZUS (questo trattato è anche chiamato Trattato di sicurezza del Pacifico).

Truppe USA

Subito dopo la redazione di ANZUS, nel 1954 iniziarono i lavori di preparazione per un’organizzazione simile, la SEATO (Southeast Asia Treaty Organization), che includeva gli stessi paesi partecipanti Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, insieme a Inghilterra, Francia, Filippine, Tailandia, e il Pakistan. Il ruolo principale del blocco è stato integrato dai preparativi per impegnarsi in aggressioni contro i paesi socialisti nel sud-est asiatico, sopprimendo i movimenti di liberazione nazionale in vari paesi nel sud-est asiatico e indebolendo la loro influenza, consolidando lo stato di dipendenza delle Filippine, subordinando Pakistan e Thailandia agli Stati Uniti e impegnandosi in attività aggressive contro quegli stati amanti della pace che hanno rifiutato di partecipare a SEATO.

Dopodiché, Washington ebbe l’idea di creare, analogamente a SEATO, un altro blocco chiamato CENTO, una sorta di alleanza mediorientale CENTO, acronimo inglese per Central Treaty Organisation, che è stato un patto organizzativo tra il Pakistan, l’Iran, l’Iraq, la Turchia ed il Regno Unito. L’associazione è stata fondata il 24 febbraio 1955, con il nome di METO, Middle East Treaty Organization, nota anche come Patto di Baghdad. Solo dopo la fuoriuscita dell’Iraq, l’organizzazione assunse la denominazione finale.[1]

Tuttavia, a causa della guerra che ha avuto luogo, tutto è cambiato, da quando sono sorti conflitti tra gli Stati Uniti e il mondo arabo. Tuttavia, le basi per il CENTO furono gettate a Baghdad nel 1955, quando fu concluso un patto militare tra Turchia e Iraq, a cui l’Inghilterra si unì in seguito, con il Pakistan ancora più tardi e poi finalmente con lo stesso Iran.

A differenza della NATO, né CENTO né SEATO hanno compiuto progressi lungo la via dell’integrazione militare, sebbene tali piani esistessero.

E così, in modo simile e in seguito all’attuazione della “politica di blocco”, gli Stati Uniti hanno recentemente iniziato a tentare di creare un nuovo blocco militare: la cosiddetta “NATO araba”, che è stata provvisoriamente soprannominata il Medio Oriente. Alleanza strategica (MESA). “Il MESA fungerà da baluardo contro l’aggressione iraniana, il terrorismo, l’estremismo e porterà stabilità in Medio Oriente”, ha detto un portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Portaerei USA R. Reagan

Tuttavia, Washington ha chiaramente dimenticato che per molti anni quasi tutti gli stati del Golfo Persico hanno finanziato attività terroristiche, ei terroristi che hanno effettuato gli attacchi dell’11 settembre provenivano principalmente dall’Arabia Saudita, che negli ultimi decenni ha speso circa 100 miliardi di dollari. propagando il wahhabismo, mentre Riyadh e Abu Dhabi stessi hanno partecipato attivamente alla destabilizzazione di Yemen, Libia, Siria e Libano. Inoltre, contrariamente alla posizione assunta da Washington, Kuwait, Oman e Qatar mantengono relazioni con Teheran, e alla fine una guerra potrebbe iniziare nel quadro del MESA con tutti che combattono contro tutti gli altri.

Oltre al MESA, un anno fa gli Stati Uniti hanno iniziato a formare una “coalizione” le cui forze pattugliano le acque dello Stretto di Hormuz e, secondo il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, questa “coalizione” dovrebbe essere apertamente orientata contro Iran.

Il 18 settembre, con lo sviluppo della “politica di blocco” degli Stati Uniti, il Bahrein e gli Emirati Arabi Uniti sono stati effettivamente costretti a firmare un accordo trilaterale a Washington con Tel Aviv sulla “normalizzazione delle relazioni con Israele”, che è già chiamato ” Accordo di Abraham ” .

Rai al-Youm , una pubblicazione britannica, sottolinea che “l’accordo Emirati Arabi Uniti-Israele è apparentemente sulla pace ma in realtà sulla guerra …”. E la pubblicazione spiega inoltre che i veri obiettivi di questo accordo sono stati esplicitamente dichiarati dal Segretario di Stato americano Mike Pompeo in un’intervista a Fox News: “Gli Emirati Arabi Uniti e Israele hanno deciso di formare un’alleanza militare contro l’Iran per proteggere gli interessi americani e il Medio Oriente che è noto come “Accordi di Abraham”. “

Ma i suoi fallimenti con la “politica di blocco” non hanno alterato l’atteggiamento di Washington, e ora gli Stati Uniti hanno già iniziato a formare un nuovo blocco contro un altro “nemico”, la Cina. Come ha ammesso il 28 settembre il segretario di Stato Mike Pompeo in un’intervista al talk show politico Life, Liberty & Levin, gli Stati Uniti hanno iniziato a costruire una nuova alleanza internazionale contro Pechino. “Ora abbiamo iniziato a costruire una coalizione globale per costringere la Cina a ritirarsi. Ci vorranno anni “, ha annunciato Pompeo, sottolineando che gli Stati Uniti hanno già raggiunto il successo nel convincere paesi in Africa, Asia meridionale e Sud America a riconoscere la minaccia rappresentata dalla Cina.

Per quanto riguarda un altro “avversario strategico” per gli Stati Uniti, la Russia, Washington non ha smesso di costituire varie “coalizioni” per lavorare contro di essa. Un esempio è come, pochi giorni fa durante un’intervista alla testata tedesca Bild , il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che le autorità americane intendono creare una coalizione per impedire il completamento dei lavori di costruzione del gasdotto Nord Stream 2.

Gli Stati Uniti non cercano più nemmeno di trovare basi legali nel diritto internazionale per la loro politica di “blocchi” e “coalizioni”, imponendo la propria giurisdizione su altri paesi, espellendo dai mercati esteri quelli designati come “avversari” da Washington, finanziando e organizzando “rivoluzioni arancioni” e inventando scandali internazionali per creare un’immagine pubblica negativa dei paesi che non sono d’accordo con le politiche statunitensi. Quindi a che tipo di rispetto per l’ONU, o per il diritto internazionale, da parte di Washington possiamo fare riferimento in queste azioni? Alla legge del sevaggio West…..

Vladimir Odintsov, osservatore politico, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago