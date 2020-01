Gli Stati Uniti hanno iniziato a minacciare la Russia in Siria

da Redazione

A causa delle azioni dell’esercito russo in Siria, il segretario di stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che Washington era pronta a prendere misure senza precedenti in Siria per fermare la Russia. Con misure analoghe, il Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America ha anche minacciato Damasco e Teheran ufficialmente, tutte minacce che, ovviamente, indicano un imminente aggravamento della situazione in Medio Oriente.

“Gli Stati Uniti stanno seguendo con grave preoccupazione la situazione nella Siria nordoccidentale, dove le forze combinate di Russia, regime iraniano, Hezbollah e regime di Assad hanno riferito di aver effettuato attacchi su larga scala contro i residenti della provincia di Idlib e della parte occidentale di Aleppo. È stato riferito che queste forze stanno effettuando bombardamenti aerei indiscriminati e attacchi a terra, provocando la fuga di migliaia di civili a Maaret En Numan, con il risultato di non poter scappare questi da nessuna parte. In altre aree, si dice che decine di migliaia stiano fuggendo dalle loro case ”, ha detto Pompeo, accusando Russia, Siria e Iran di aver creato tensioni nella regione.

“Condanniamo questi attacchi barbari e chiediamo un immediato cessate il fuoco”, ha aggiunto Pompeo.

In base a misure senza precedenti, il Segretario di Stato americano comprende l’uso delle leve economiche e politiche della pressione, sebbene Pompeo non abbia mostrato il motivo per cui è impossibile liberare in altro modo il territorio siriano dai terroristi .

Secondo gli esperti, una tale dichiarazione di Washington indica che gli Stati Uniti sono preoccupati per la perdita della loro influenza in Medio Oriente, tuttavia, inoltre, la Russia potrebbe anche inasprire le condizioni affinché gli Stati Uniti possano rimanere in questo paese, ad esempio rompendo gli accordi esistenti e chiudendo lo spazio aereo sopra la parte orientale della Repubblica araba.

Mike Pompeo

“A Damasco non dispiacerà chiudere lo spazio aereo sulla parte orientale della Siria, se la Russia ne ha bisogno. La chiusura ufficiale dei cieli su questo paese consentirà alla Russia di abbattere tutto quello che vola senza preavviso e per gli Stati Uniti questo diventerà un grosso problema ”, osserva lo specialista.

Nota: Notevole il fatto che il segretario di stato USA Pompeo nutra delle “preoccupazioni umanitarie” per i bombardamenti che le forze russe e siriane conducono sulla zona di Idlib per ripulire questa dai terroristi radicali che, sostenuti ed armati da USA, Turchia e Arabia Saudita, fino ad oggi mantenevano in ostaggio la popolazione di quella provincia.

Bombardamenti nello Yemen che per Pompeo non sono degni di “preoccupazioni umanitarie”



Strano che le stesse preoccupazioni umanitarie Pompeo non le manifesti per i massicci bombardamenti indiscriminati che l’Aviazione dell’Arabia Saudita, con il supporto degli USA, sta conducendo nello Yemen, colpendo centri abitati, scuole, ospedali, edifici civili, mercati e depositi alimentari, producendo un elevato numero di vittime civili mentre prosegue l’assedio aeronavale che colpisce per fame, carestia e mancanza di medicinali milioni di persone residenti in quel paese.

L”umanitarismo” di Pompeo è una sensazione che lui ostenta a comando soltanto quando sono in gioco interessi degli Stati Uniti e dei loro alleati? Difficile che questo personaggio possa fornire una risposta ad una simile domanda.

http://avia.pro/news/ssha-prigrozili-rossii-za-eyo-deystviya-v-sirii-zhyostkim-otvetom

Fonte: Avia Pro

Traduzione S. Leonov, nota: Luciano Lago