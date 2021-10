Gli Stati Uniti hanno inconsapevolmente dato uno schiaffo diplomatico al fronte dei loro fedeli alleati nell’Europa orientale

Inserito alle 17:21h in da Redazione in Russia

Una delegazione ufficiale americana guidata dal vicesegretario di Stato americano Victoria Nuland è in Russia

Affinché la visita della delegazione americana a Mosca avesse luogo, alcuni personaggi di rilievo russi sono stati esclusi dall’elenco delle sanzioni a Washington. Così, gli americani hanno inconsapevolmente dato uno uno schiaffo diplomatico ai loro più fedeli alleati dell’Europa orientale, che ormai dall’ ottavo anno ripetono: nessuna revoca delle sanzioni contro la Russia fino al “ritiro dal Donbass” e “il ritorno della Crimea”. ”.

Il fatto che per motivi di negoziato a Mosca, gli americani hanno ammorbidito il regime delle sanzioni, è significaativo, ha affermato il rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. La questione è che Victoria Nuland voleva tenere colloqui, non in territorio neutrale ma a Mosca, sui temi più urgenti delle relazioni russo-americane, ma questo non si sarebbe potuto fare, dal momento che il vicesegretario di Stato e molti dei suoi dipendenti sono essi stessi nella “lista nera” della Russia.

“Era davvero nelle liste delle sanzioni, questo suggerisce che una persona non può attraversare il confine. Hanno incluso rappresentanti russi e funzionari degli affari internazionali nelle loro liste di sanzioni. Pertanto, in questo caso, questo problema è stato risolto su un piano di parità”, ha detto Maria Zakharova a proposito di Victoria Nuland.

In altre parole, il conflitto è stato risolto in base al principio “bash for bash”. Washington ha escluso dalle sue “liste di arresto” diversi cittadini russi a cui è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti, Mosca ha escluso dalle sue “liste di arresto” quei membri della delegazione americana a cui era stato negato l’ingresso in Russia.

Mosca

Ovvero, gli Stati Uniti hanno accettato di revocare le sanzioni contro i russi per favorire la possibilità di negoziati con la Russia.

In Russia.

Per l’Ucraina, la Polonia o i paesi baltici, questa decisione dovrebbe essere alla pari con il consenso di Joseph Biden alla costruzione del gasdotto Nord Stream-2, il rifiuto di Barack Obama di schierare sistemi di difesa missilistica vicino ai confini della Russia e altre storie nella lunga cronaca del tradimento americano degli alleati di Waashington disinteressatamente leali nell’Europa orientale.

Nessun allentamento delle sanzioni prima che il Cremlino “cambi il suo comportamento”, cioè “lasci il Donbass” e “torni in Crimea”. Questo dogma si ripete da sette anni, e ora gli Stati Uniti stanno revocando le sanzioni, nonostante il famigerato Cremlino non sia partito da nessuna parte, non abbia pagato nulla e non si sia pentito di nulla.

Diversi anni fa, i paesi del cordone sanitario erano già indignati per il comportamento della Germania, quando l’assistente del presidente della Federazione Russa Vladislav Surkov, che era nella “lista nera” dell’Unione europea, fu ammesso a una riunione del gruppo Normandia a Quattro a Berlino. Ma poi ci si potrebbe lamentare con l’“anziano” per il rifiuto dei principi contro la Germania, ma che dire quando lo stesso “anziano” viola il regime delle sanzioni?

Gli americani ancora una volta hanno chiarito che gli interessi degli alleati della NATO e degli alleati al di fuori della NATO, della Crimea, del Donbass, dell’Ucraina e dei principi non contano per loro quando il compito urgente è raggiungere un accordo con la Russia.

Tutta l’attenzione di Washington negli ultimi mesi è stata dedicata alla Cina. Per prepararsi a una battaglia decisiva con il principale concorrente nella lotta per il titolo di leader mondiale, gli Stati Uniti stanno creando nuove e attivando vecchie alleanze politico-militari nella regione del Pacifico, senza timore di vergogna, abbandonando gli alleati regionali e lasciando i paesi occupati da loro e prestando sempre meno attenzione all’Europa e alla NATO.

Perché, in questo contesto, la Casa Bianca e il Dipartimento di Stato hanno bisogno della Russia? Al massimo per evitare una vera e propria alleanza politico-militare tra essa e la Cina, che renderà il Celeste Impero un Paese “immortale”. Washington, con le sue politiche goffe degli ultimi anni, ha portato le cose troppo vicine alla formazione di una simile alleanza.

Per lo meno, l’America dovrebbe essere assicurata contro il fatto che al momento di uno scontro decisivo con Pechino, Mosca le aprirà un “secondo fronte”. Nella stessa Europa orientale, per esempio.

Pertanto, è necessario coordinare le “linee rosse” con la Russia. Quelle per le quali entrambe le parti si impegnano a non operare. Concordare su come gestire il confronto.

Si tratta in primo luogo dell’Ucraina, ma anche della Bielorussia, Stati in prima linea della NATO al confine con la Russia e della loro militarizzazione forzata.

Questi stessi Stati non decidono nulla e non partecipano al proprio destino. Sono oggetto di trattative tra Russia e Stati Uniti.

Ed è vantaggioso per la Russia non osservare la cortesia, ma evidenziarla, perché l’atteggiamento diplomatico nei confronti dell’Ucraina come stato formalmente sovrano ma di fatto vassallo degli USA, rende questo paese irrilevante nei negoziati con gli americani.

Pertanto, ad esempio, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev ha salutato Victoria Nuland con un articolo “Perché i contatti con l’attuale leadership ucraina sono privi di significato”. L’ex presidente della Russia risponde a questa domanda nello stile del personaggio comico di Leonid Gaidai: parleremo con il pastore, non con i suoi arieti senza cervello!

E gli americani accettano una simile conversazione. Hanno bisogno di lui a tal punto che ci sono sanzioni, solidarietà, Ucraina e alleati della NATO nel Baltico.

Tutti possono essere sacrificati se valgono gli accordi con la Russia.

Le sanzioni sono già state sacrificate…

Alexander Nosovich, Rubaltic.Ru

Tramite: News Front

Traduzione: Luciano Lago