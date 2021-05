Gli Stati Uniti hanno gettato la maschera: non manderanno in guerra i loro soldati per l’Ucraina

La fine dell’ambiguità strategica? Gli Stati Uniti hanno finalmente smesso di fingere che rischierebbero una guerra con la Russia per il loro presunto “alleato” Ucraina.

Alla domanda diretta: gli Stati Uniti entrerebbero in guerra con la Russia per l’Ucraina? Con la sua risposta indiretta di questa settimana, il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha effettivamente messo fine all’idea che l’Ucraina abbia sostenitori occidentali pronti a intervenire in qualsiasi momento se dovesse essere attaccata.

Mentre le tensioni tra Mosca e Kiev si intensificano, alcuni hanno avvertito che l ‘”alleanza” di quest’ultima con Washington potrebbe degenerare in un conflitto tra le due maggiori superpotenze nucleari.

Amparte il fatto, ovviamente, che non c’è una alleanza vincolante tra gli Stati Uniti e l’Ucraina.

Pressato sul fatto che le forze statunitensi possano essere inviate a combattere contro le truppe russe per sostenere Kiev in caso di guerra, nel corso di un’intervista con MSNBC, Blinken si è limitato a rispondere che Washington è impegnata ad “aiutare l’Ucraina a difendersi”.

In altre parole, no. Con queste parole, infatti, Blinken ha appoggiato i sospetti a Mosca che Washington sia pronta a combattere Mosca fino all’ultimo ucraino, ma non rischierebbe mai le proprie truppe.

È difficile sopravvalutare l’importanza della risposta del Segretario di Stato, che ha effettivamente posto fine a una calcolata politica di ambiguità strategica sull’Ucraina. Per anni, il Dipartimento di Stato è stato riluttante a sapere fino a che punto sarebbe arrivata la nazione dell’Europa orientale e se avrebbe mandato i propri soldati in battaglia per il suo presunto alleato.

Il fatto che la maschera sia ora scivolata cambia radicalmente la natura della situazione. Sembra che anche la Casa Bianca abbia rivolto la sua politica estera alla regione, rivedendo una sezione di una trascrizione ufficiale per minimizzare la possibilità che l’Ucraina si unisca al blocco militare della NATO. Dopo essersi rivolta all’Occidente dopo il Maidan del 2014, Kiev ha mostrato le sue credenziali con l’Ue e gli Stati Uniti, sottolineando l’importanza delle sue “alleanze” e il suo ruolo di avanguardia contro la presunta aggressione russa verso l’Europa centrale. Questo argomento si basa ora su prove sempre meno plausibili.

La scommessa dell’ambiguità strategica

L’ambiguità strategica, che non conferma o nega le tue linee rosse e le possibili risposte, è spesso un approccio ideale quando si tratta di difendere un alleato o un partner come l’Ucraina. In particolare, gli Stati Uniti hanno applicato un approccio simile a Taiwan.

Suggerire che Washington possa fornire supporto diretto ha lo scopo di scoraggiare stati avversari come Russia e Cina, poiché l’ulteriore incertezza sulla risposta degli Stati Uniti rende difficile prevedere come una situazione potrebbe degenerare.

Forze USA e Ucraine

L’ambiguità strategica è preferibile all’assunzione di impegni fermi per difendere i propri partner per due ragioni principali: in primo luogo, gli Stati Uniti perderebbero la loro credibilità nella sicurezza globale se scoppiasse la guerra e decidessero all’ultimo minuto di non onorare i propri impegni. . In secondo luogo, offrire solide promesse di sostegno potrebbe incoraggiare stati come l’Ucraina o Taiwan a perseguire strategie più audaci e aggressive.

Con il sostegno degli americani, ad esempio, l‘Ucraina potrebbe essere istigata nel cercare di attaccare e riprendere la regione del Donbass con la forza. Allo stesso modo, Taiwan potrebbe essere incoraggiata a dichiarare ufficialmente la sua indipendenza dalla Cina, se credesse che Washington le copre le spalle. Pertanto, c’è il rischio che la coda del cane inizi a scodinzolare, poiché potenze minori come Ucraina e Taiwan sarebbero improvvisamente in grado di influenzare i loro cosiddetti protettori.

Per questo motivo, gli Stati Uniti hanno evitato solide garanzie di sicurezza nei confronti dell’Ucraina e di Taiwan, poiché né la Russia né la Cina possono essere scoraggiate nel caso in cui gli scenari di guerra si intensificassero. Se Kiev attaccasse il Donbass, sarebbe politicamente impossibile per la Russia rimanere in disparte, e qualsiasi segno di debolezza probabilmente incoraggerebbe la NATO ad espandersi in Ucraina, cosa che Mosca considera una minaccia esistenziale. Allo stesso modo, sarebbe impossibile per la Cina accettare la secessione da Taiwan, vedendola invece come una ripetizione del cosiddetto “Secolo dell’umiliazione”, con le conseguenti intollerabili conseguenze interne e internazionali che ciò ha comportato.

Il fallimento dell’ambiguità strategica in Ucraina

L’ambiguità strategica è fallita in Ucraina perché ha creato aspettative irrealistiche. La politica non aveva lo scopo di scoraggiare un’invasione russa, ma di consentire a Kiev di negoziare un accordo politico più favorevole ai combattimenti nel Donbass, tra le sue forze e quelle fedeli alle due autoproclamate repubbliche popolari.

Tale accordo negoziato è stato finalizzato nell’accordo di Minsk, firmato anche da Kiev. L’accordo richiede esplicitamente a Kiev di stabilire rapporti diplomatici diretti con i leader delle regioni separatiste per negoziare cambiamenti costituzionali, incluso il decentramento del potere per dare all’est del paese un certo grado di autonomia in un’Ucraina riunificata. Tuttavia, sono passati anni e Kiev è stata riluttante ad adempiere ai propri obblighi ea stabilire tale dialogo con i leader locali.

Zelenskyj si trova in una situazione difficile poiché è costretto a ritirarsi senza un reale profitto, e tempi disperati spesso richiedono misure disperate. Mettendo in chiaro che non difenderanno l’Ucraina, gli Stati Uniti stanno scoraggiando Kiev e le milizie di destra dall’intraprendere un’azione sconsiderata. Inoltre, indica anche a Mosca che Washington è impegnata a ridurre l’escalation e che la Russia non ha bisogno di intraprendere azioni unilaterali per risolvere il conflitto.

Cosa farà la Russia? Ritornando al dibattito sul revisionismo contro lo status quo

Cosa succederà ora quando Washington rimuoverà la sua ambiguità strategica rendendo chiaro che gli Stati Uniti non difenderanno l’Ucraina? La Russia invaderà o ridurrà l’escalation?

Un potere revisionista è definito come quello che cerca di cambiare le circostanze attuali per ottenere un equilibrio di potere più favorevole, mentre un potere status quo mira a preservare la sua posizione attuale di fronte alle sfide dei revisionisti che vogliono riaprire vecchi conflitti.

La narrazione che la Russia sia un potere revisionista, intessuta dalla classe politica e dei media occidentali, ne deduce che senza una garanzia di sicurezza da parte degli Stati Uniti, la Russia è libera di conquistare l’Ucraina e “restaurare l’Impero Sovietico”. Tuttavia, questo sarà messo in dubbio se i segnali dagli Stati Uniti che non fornisce più garanzie di sicurezza portino al declino della Russia, perché la minaccia di un’offensiva nell’est del paese e l’espansione della NATO sono minimizzate.

Forze russe Crimea

La teoria di una Russia espansionista e revisionista ha ripetutamente fallito. Si è sostenuto che la Russia avrebbe invaso la Georgia quando il paese è intervenuto in risposta all’attacco di Tbilisi all’Ossezia meridionale nel 2008. Invece, Mosca ha semplicemente ripristinato lo status quo spingendo le truppe georgiane fuori dall’Ossezia meridionale. Nel 2015, la Russia è intervenuta in Siria per impedire un cambio di regime sostenuto dall’Occidente e di nuovo per preservare lo status quo. In Ucraina, la Russia ha anche mirato a difendere la popolazione locale nel Donbass dopo il colpo di stato del 2014 e prevenire un ulteriore espansionismo della NATO.

Le garanzie di sicurezza degli Stati Uniti e l’espansione della NATO sono strumenti di revisionismo in Europa o stanno preservando lo status quo? A questa domanda sembra che ora sia stata data una risposta, poiché le promesse di sostegno militare e di adesione al blocco vengono ritirate, aprendo la porta a una soluzione pacifica in Ucraina.

By Glenn Diesen, Professor at the University of South-Eastern Norway and an editor at the Russia in Global Affairs journal.

Fonte; New Front

Traduzione: Luciano Lago