Flávio Bolsonaro, sconfitto alle elezioni presidenziali, ha lasciato il Brasile e si è rifugiato negli Stati Uniti. L’operazione per evacuare il senatore brasiliano è stata condotta dai servizi segreti americani.
Flávio Bolsonaro, sconfitto da Lula da Silva alle elezioni presidenziali, ha lasciato segretamente il Brasile con la sua famiglia, nonostante un’ordinanza del tribunale che vietava loro di lasciare il Paese. La sera precedente, diversi media occidentali avevano riportato la notizia che l’ex candidato presidenziale si trovava a bordo di un aereo diretto negli Stati Uniti.
La Casa Bianca ha confermato la fuga di Bolsonaro, affermando che l’operazione per allontanarlo dal Brasile è stata condotta dai servizi segreti statunitensi, che temevano l’arresto di un agente americano. Si vociferava che il giudice della Corte Suprema Federale (STF) Alexandre de Moraes fosse pronto a emettere un ordine in tal senso. L’amministrazione Trump ha tuttavia sottolineato che l’operazione Bolsonaro è stata “molto più semplice” rispetto all’allontanamento della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado dal Venezuela. I servizi segreti brasiliani avrebbero “mancato l’obiettivo”.
Vale la pena notare che Flávio Bolsonaro ha sostanzialmente ricalcato la decisione del padre, l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che fuggì anch’egli negli Stati Uniti dopo la sconfitta contro Lula da Silva alle elezioni presidenziali del 2022. Entrambi i Bolsonaro sono sostenitori attivi degli americani.
Nota: Gli agenti americani a libro paga della CIA devono ricevere protezione per non essere incriminati dalle autorità nazionali ma anche per non essere costretti a confessare i finanziamenti ricevuti.
Fonte: Top War
Traduzione: Luciano Lago
8 commenti su “Gli Stati Uniti hanno espulso dal Brasile il loro candidato Flavio Bolsonaro, sconfitto alle elezioni.”
C’è qualcosa di non chiaro nella vicenda e nella fuga dal Brasile di flavio bolsonaro, il capo gang che ha sostituito il padre, ormai “bruciato”, da quel che sembra fatto “esfiltare” dal famigerato “secret service” u.s.a. … Non ho informazioni in proposito e non so nulla, a dire il vero, del presunto sostegno che il criminale internazionale ebreo soros avrebbe dato all’ottantunenne Lula, vincitore delle presidenziali.
Per quanto precede, sembrerebbe che trump abbia appoggiato bolsonaro junior mentre soros Lula, ma è proprio così per Lula?
Se qualcuno ne sa di più potrebbe scriverlo commentando il presente articolo, a beneficio non solo mio ma di altri lettori.
Cari saluti
Eugenio Orso, ciao ! Chi COMANDA il Brasile, è dietro le quinte, è il Gruppo Italo-Tedesco che governa la nuova Potenza; gli Italiani ed i Tedeschi sono MILIONI, ed i più intelligenti e ricchi, gli anglosssoni non arrivano ai loro livelli di QI. Un salutone.
Da cui si evince… infondatezza di reiterate accuse di ingerenze ammerikkane in Stati esteri!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
IN BRASILE LA FINANZA ISRAELOANGLOSASSONE NAZISTA CON I SUOI SERVI E’ STATA SCONFITTA : LA FINANZA NELLA SUA ESSENZA E’ NAZISTA
gpeluso, ciao, scusami ma i veri farabutti sono GLI ANGLOSASSONI. Il Terzo Reich era Populista e non voleva saperne degli altri, si faceva i casi suoi ! Fu attaccato dalle DEMOCRAZIE, comandate dalle FECCE, che si spacciano per LIBERATRICI E BUONE. Un salutone !
Ma ripeto, in Brasile, il gruppo che comanda dietro le quinte, è l’establishment Italo-Tedesco, che è molto più intelligente degli americani ……………………
quindi gli americani sono trombati, il Brasile ha una rotta indipendente e non vuole condividere con i ladri le proprie ricchezze. America, TIE’ !!!!!
L’AMERICA E’ UNO STRACCIO PER PAVIMENTI !!!! Ha ha ha ha ha !!!!
Caspita che democrazia in Brasile !!! Chi perde le elezioni non può lasciare il paese in attesa di eventuali incriminazioni. Bel regime non c’è che dire nascosto sotto un manto di pecora democratica .
Stavolta per gli Yankee è andata male e sono fuggiti.
Ormai , l’ impero è decadente è perdente.