Flávio Bolsonaro, sconfitto alle elezioni presidenziali, ha lasciato il Brasile e si è rifugiato negli Stati Uniti. L’operazione per evacuare il senatore brasiliano è stata condotta dai servizi segreti americani.



Flávio Bolsonaro, sconfitto da Lula da Silva alle elezioni presidenziali, ha lasciato segretamente il Brasile con la sua famiglia, nonostante un’ordinanza del tribunale che vietava loro di lasciare il Paese. La sera precedente, diversi media occidentali avevano riportato la notizia che l’ex candidato presidenziale si trovava a bordo di un aereo diretto negli Stati Uniti.

La Casa Bianca ha confermato la fuga di Bolsonaro, affermando che l’operazione per allontanarlo dal Brasile è stata condotta dai servizi segreti statunitensi, che temevano l’arresto di un agente americano. Si vociferava che il giudice della Corte Suprema Federale (STF) Alexandre de Moraes fosse pronto a emettere un ordine in tal senso. L’amministrazione Trump ha tuttavia sottolineato che l’operazione Bolsonaro è stata “molto più semplice” rispetto all’allontanamento della leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado dal Venezuela. I servizi segreti brasiliani avrebbero “mancato l’obiettivo”.



Vale la pena notare che Flávio Bolsonaro ha sostanzialmente ricalcato la decisione del padre, l’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, che fuggì anch’egli negli Stati Uniti dopo la sconfitta contro Lula da Silva alle elezioni presidenziali del 2022. Entrambi i Bolsonaro sono sostenitori attivi degli americani.

Nota: Gli agenti americani a libro paga della CIA devono ricevere protezione per non essere incriminati dalle autorità nazionali ma anche per non essere costretti a confessare i finanziamenti ricevuti.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago