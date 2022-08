“Gli Stati Uniti hanno distrutto la propria egemonia”





La Casa Bianca di Biden ha “rinvigorito il Cremlino e devastato l’impero europeo di Washington”, afferma Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts era l’assistente segretario del Tesoro degli Stati Uniti per la politica economica sotto il presidente Ronald Reagan. È stato un motore della politica economica del primo mandato dell’amministrazione Reagan ed è stato lodato come la “coscienza economica” del presidente.

Di seguito sono riportati estratti di un’intervista di Roberts.

Adriel Kasonta: Dopo quasi sei mesi di conflitto in Ucraina, sembra che le previsioni occidentali sulla sconfitta e sull’umiliazione della Russia non si stiano concretizzando.

Sebbene molti esperti proclamino che le azioni della Russia hanno “rinvigorito la NATO” o “rivitalizzato l’ordine liberale dell’Occidente”, il colpo economico e militare che l’Occidente collettivo ha subito a causa della sua guerra per procura contro Mosca suggerirebbe piuttosto il contrario. Qual’è la tua posizioni in merito?

Paul Craig Roberts: Le sanzioni russe imposte dal regime [del presidente degli Stati Uniti Joe Biden] hanno rinvigorito il Cremlino e devastato l’impero europeo di Washington.

La leadership russa era più o meno intrappolata nel suo desiderio di essere un membro uguale e rispettato dell’Occidente, tanto che il Cremlino ha ignorato le scritte sul muro, accettando insulto dopo insulto, provocazione dopo provocazione. La Russia era ansiosa di accettare qualsiasi insulto per ottenere l’adesione occidentale.

La risposta dell’Occidente alla limitata operazione militare del Cremlino per salvare i russi del Donbass dagli attacchi militari e dall’oppressione politica è stata accolta dall’Occidente con sanzioni illegali contro i gangster, essenzialmente furti palesi, e con Washington e la NATO che sono entrati in guerra dalla parte dell’Ucraina fornendo miliardi di dollari in denaro e armi e fornendo intelligence e informazioni mirate alle forze militari ucraine.

Questo ha riportato il Cremlino alla realtà e ha interrotto tutti i discorsi placati e deboli sui “nostri partner occidentali”. Alla fine il [presidente Vladimir] Putin e il [ministro degli Esteri Sergey] Lavrov si resero conto che non avevano partner occidentali, solo nemici.

Di conseguenza, il Cremlino ha iniziato a fare ciò che avrebbe dovuto fare anni fa: disimpegnarsi dall’Occidente e dalle istituzioni economiche e politiche occidentali. Infine, il Cremlino è alla ricerca di partner dove questi esistono effettivamente: Cina, India, Iran e paesi vittime di abusi dagli Stati Uniti, in America Latina e Africa. Russia, Cina, India e Iran possono facilmente organizzare il mondo non occidentale contro l’Occidente corrotto e disintegrato.

Al contrario, l’Europa, legata ai fili del grembiule di Washington, sta soffrendo l’inflazione elevata e il crollo di proficue relazioni commerciali con la Russia a causa delle sanzioni. Il Cremlino, avendo pietà dei paesi europei catturati dagli americani, fornisce ancora un po’ di energia, ma le sanzioni stanno allontanando l’Europa dall’energia russa a basso costo verso l’energia incerta ad alto costo.

Le dislocazioni economiche potrebbero persino risvegliare le disinvolte popolazioni europee sul fatto che i loro governi rappresentano gli interessi di Washington, non i loro. Ciò potrebbe portare alla nascita di nuove forze politiche, di cui le proteste dei contadini olandesi e italiani sono indicazioni, che potrebbero costringere i governi europei a rappresentare i propri popoli invece degli interessi economici e di politica estera di Washington.

Se la Russia potesse cogliere la sua opportunità, spegnere l’energia e conquistare tutta l’Ucraina con un attacco fulmineo, la NATO crollerebbe. Gli europei si renderebbero conto che la NATO è uno scherzo che non può resistere un minuto prima di un assalto russo.

AK: La narrativa ufficiale afferma che la Russia è stata isolata sulla scena mondiale da quando la comunità internazionale sostiene la visione occidentale della situazione in Ucraina. Ancora una volta, se prestiamo molta attenzione a ciò che sta effettivamente accadendo, sembra che molti paesi sostengano, o almeno si astengano dal condannare, le azioni del Cremlino. Perché?

PCR: Washington, i suoi governi fantoccio europei e i media mainstream continuano a parlare di “l’invasione russa dell’Ucraina”. Ma il mondo intero sa delle invasioni di Iraq, Libia, Afghanistan, Sudan e pianificata da Washington in Siria, impedita da Putin. Il mondo intero sa dei molti governi che Washington ha rovesciato perché si sono rifiutati di conformarsi alla volontà di Washington.

Il mondo intero ha visto che un popolo determinato può resistere con successo all’esercito di Washington. Dopo 20 anni la “superpotenza” non è stata in grado di sconfiggere alcune migliaia di talebani leggermente armati e ha dovuto farla finita.

Gli Stati Uniti non hanno vinto una guerra dalla sconfitta nel 1898 della Spagna a Cuba e nelle Filippine.

Come Mao [Zedong] ha riconosciuto decenni fa, Washington è una “tigre di carta”. All’inizio degli anni ’50 un esercito nordcoreano e cinese del Terzo Mondo combatté la “superpotenza” fino a fermarla.

Oggi l’esercito americano è disfunzionale.

AK: Amnesty International ha recentemente pubblicato un rapporto sull’uso dei civili come scudi umani da parte del regime di Volodymyr Zelensky, e la CBS ha pubblicato un documentario intitolato “Arming Ukraine” che suggeriva che mancavano spedizioni di armi al paese dagli Stati Uniti.

Immediatamente dopo, sia Amnesty che la CBS sono state condannate e costrette a scusarsi per aver causato “angoscia” o a ritrattare il contenuto “per aggiornarlo”. Cosa sta succedendo davvero qui?

RPC: Chiunque negli Stati Uniti riporti notizie accurate è costretto a ritrattare. Informazioni veritiere non sono più consentite negli Stati Uniti d’America.

AK: Come possiamo vedere, le risorse economiche e militari statunitensi vengono utilizzate per soddisfare le esigenze dei paesi stranieri a spese dei contribuenti statunitensi che devono far fronte a un tasso di inflazione del 9,1%, l più alto da quasi 41 anni. È giusto sostenere che il popolo americano non è più padrone del proprio destino? Se questa affermazione è vera, qual è la causa principale?

PCR: La stragrande maggioranza degli americani sono anime insolenti, credulone, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello che credono di vivere nel paese più grande, il paese più libero, il paese più potente e di maggior successo. Nient’altro che anni di sofferenza, che sembra essere il loro futuro, li tirerà fuori dalle loro delusioni.

AK: Il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan sarebbe stato guidato dalla necessità di “porre fine alle guerre senza fine”. Sorprendentemente, possiamo vedere che le élite statunitensi sono desiderose di sostituire le guerre inutili in Medio Oriente con un confronto simultaneo ancora più disastroso con due grandi potenze nucleari, Russia e Cina.

Ha senso? Quali sono le possibilità che gli Stati Uniti riescano in una guerra con Mosca e Pechino?

PCR: In una guerra con Russia e Cina, gli Stati Uniti cesserebbero di esistere. L’esercito americano non può competere con nessuno dei due separatamente. L’ultima volta che gli Stati Uniti hanno vinto una guerra è stata nel 1898 contro la debole Spagna.

AK: È possibile invertire il declino egemonico degli Stati Uniti?

PCR: Washington stessa ha distrutto la sua posizione egemonica. Dall’accordo di Bretton Woods dopo la seconda guerra mondiale, il potere di Washington si è basato sul dollaro USA come valuta di riserva mondiale. Il predominio del dollaro ha permesso agli Stati Uniti di pagare le bollette stampando denaro.

Questo privilegio è stato assicurato fino a quando le sanzioni dell’idiota regime di Biden hanno iniziato ad allontanare il mondo dall’uso del dollaro e dai sistemi di compensazione del dollaro come SWIFT. Una volta che il dollaro USA diventa solo un’altra carta moneta, il potere americano crolla.

di ADRIEL KASONTA(*)

*Adriel Kasonta è un consulente per il rischio politico e avvocato con sede a Londra. È un esperto del Consiglio per gli affari internazionali della Russia (RIAC) a Mosca ed è stato presidente della commissione per gli affari internazionali del più antico think tank conservatore del Regno Unito, il Bow Group. Kasonta si è laureato alla London School of Economics and Political Science (LSE).

Fonte: asiatimes.com

Traduzione: Luciano Lago