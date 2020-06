Gli Stati Uniti hanno dispiegato oltre 30 aerei da combattimento e 2 mila militari vicino al confine con la regione russa di Kaliningrad

da Redazione

Washington ha ordinato una maggiore pressione militare sulla Russia.

L’esercito americano continua a trasferire i suoi aerei da combattimento, veicoli blindati e personale militare ai confini della Russia occidentale. Se fino a poco tempo fa si credeva che l’apparizione di migliaia di truppe americane in Polonia non comportasse rischi reali, allora, come si è scoperto, appariranno il doppio dei rappresentanti dell’esercito americano invece di migliaia di soldati, il che è molto più spaventoso – gli Stati Uniti intendono collocare vicino alla regione di Kaliningrad fin a tre dozzine dei loro caccia F-16.

“Gli Stati Uniti ridistribuiranno in Polonia fino a duemila soldati, a Varsavia verrà dato il comando del 5 ° Corpo dell’esercito americano dal Kentucky. Domani a Washington confermeranno come sarà rafforzata la presenza militare americana.

Difese russe su Kalingrad



Sono noti i piani USA per il trasferimento dalla Germania alla Polonia di circa 30 F-16 americani. Ora in Polonia ci sono circa 5.000 truppe statunitensi di stanza. Circa il 60% dei residenti locali, secondo i sondaggi, sostiene un aumento del contingente militare statunitense nel paese ”, hanno riferito i media. Pertanto, il numero totale di militari statunitensi in Polonia raggiungerà 7000 unità.

Mappa delal regione

Quale sia esattamente la ragione dell’accumulo attivo del gruppo militare vicino ai confini russi non è noto. Le autorità miltari russe seguono con molta attenzione i movimenti di forze USA e NATO nelle vicinanze della zona di Kalingrad.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Sergei Leonov