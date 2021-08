Gli Stati Uniti hanno creato un laboratorio di droga su scala mondiale in Afghanistan”





La Russia denuncia il piano Usa in Afghanistan per creare un laboratorio di droga su scala mondiale con il pretesto di combattere il terrorismo nel Paese asiatico.

Il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolai Patrushev, in un’intervista pubblicata questo giovedì sul quotidiano locale Izvestia , nel condannare la significativa crescita della produzione di droga in Afghanistan, ha affermato che “invece di combattere il traffico di droga durante due decenni di controllo politico-militare dell’Afghanistan, gli Stati Uniti hanno lanciato un progetto per creare un laboratorio di droga su scala mondiale. La produzione di oppiacei in Afghanistan si è moltiplicata di oltre 40 volte”.

Patrushev ha fatto riferimento alla notevole crescita degli attacchi terroristici sul territorio afghano durante la presenza militare degli Stati Uniti e ha denunciato che gruppi terroristici come Al-Qaeda, Daesh e il Partito Islamico del Turkestan (PIT) hanno trasformato l’Afghanistan nella base delle loro attività terroristiche, hanno minato la sicurezza dei paesi dell’Asia centrale.

D’altronde il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa ha sottolineato il grande vantaggio economico che i produttori di armi statunitensi hanno tratto dalla guerra in Afghanistan.

La portavoce della Cancelleria russa accusa gli USA per la droga in Afghanistan

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zajarova, ha definito scioccante la reazione dell’Occidente al crollo dell’Afghanistan.

Inoltre, la portavoce ha deplorato il fatto che, nonostante le ingenti somme di denaro spese per mantenere le truppe statunitensi sul territorio afghano, Washington non abbia creato infrastrutture sociali o imprese civili in Afghanistan. “Agli afgani comuni restano solo la devastazione e i lutti. Lo stesso sviluppo del Paese è tornato indietro di decenni”, ha precisato.

La Zajarova ha sostenuto la necessità di una risoluzione del conflitto in Afghanistan attraverso i canali diplomatici, sottolineando che la Russia è pronta a dialogare con quelle forze che hanno la volontà popolare di rendere l’Afghanistan uno stato forte e prospero.

I talebani hanno preso il controllo di quasi tutto l’Afghanistan, dopo aver preso domenica la capitale Kabul senza alcuna resistenza da parte delle forze governative , addestrate dagli Stati Uniti, e dopo che il presidente Ashraf Qani, alleato di Washington, è fuggito dal Paese .

Washington ha ricevuto dure critiche dalla comunità internazionale per aver scatenato oggi il caos in Afghanistan, ritirando frettolosamente le sue truppe da questo Paese, senza considerare le conseguenze future.



Nota: Queste azioni di Washington rientrano nel consueto ruolo distruttivo che gli USA utilizzano nelle loro operazioni belliche che lasciano sempre rovine, decine di migliaia di vittime civili e destabilizzazione dei paesi oggetto dei loro interventi militari. Lo stesso copione utilizzato in Iraq, in Libia, in Siria, in Somalia, nello Yemen e negli altri teatri di guerra dove le forze statunitensi e della NATO sono intervenute per raggiungere loro interessi geopolitici, coperti sempre da “nobili” pretesti (portare la democrazia, diritti umani, ecc..).

