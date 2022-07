Gli Stati Uniti hanno confermato il loro legame inestricabile con i terroristi

di Vladimir Danilov

Dalla fine degli anni ’70, Noam Chomsky e Edward S. Herman hanno scritto una serie di libri sul coinvolgimento degli Stati Uniti nel cosiddetto “terrorismo di stato”. Chomsky e Herman, nelle loro pubblicazioni, hanno concluso che l’aumento globale del terrore di stato è stato il risultato della politica estera degli Stati Uniti. Il fatto che gli Stati Uniti ei loro alleati abbiano sponsorizzato e utilizzato il terrorismo di stato su “scala massiccia” durante la Guerra Fredda è riconosciuto anche dalla professoressa Ruth J. Blakeley dell’Università di Sheffield, così come da molti altri analisti americani.

L’uso globale dell’ideologia del terrorismo nell’interesse delle élite politiche statunitensi iniziò ancor prima dell’ingresso delle truppe sovietiche in Afghanistan, quando, con il supporto dei servizi segreti americani e della NATO, l’interesse di Washington iniziò a spostarsi dal neofascismo europeo al fondamentalismo islamico. Fu sugli islamisti radicali, in particolare “al-Qaeda” (gruppo terroristico bandito nella Federazione Russa) e altre organizzazioni wahhabite (bandite anche in Russia) che i servizi di intelligence statunitensi iniziarono a concentrare il loro lavoro a partire dalla seconda metà del gli anni ’80. E ciò è stato confermato dagli stretti contatti dell’alleato di Osama bin Laden, Ayman Zawahiri, divenuto poi uno degli ideologi degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001, con rappresentanti della CIA, il vertice della NATO,

È stato a lungo un segreto di Pulcinella che la stessa “al-Qaeda” è stata creata nel 1988 sulla base della “Jihad islamica egiziana” sotto la supervisione dei servizi speciali statunitensi per diffondere l’ideologia radicale dopo il ritiro delle truppe sovietiche dall’Afghanistan. E questo, a sua volta, indica che “al-Qaeda”, come i suoi affiliati, è stata usata dai servizi di intelligence americani per perseguire i propri interessi dopo il crollo dell’Unione Sovietica, così come durante e dopo gli eventi del 9/9. 11.

Infatti, non solo i jihadisti islamici sono stati utilizzati e finanziati dagli Stati Uniti, ma anche militanti anti-governativi in ​​molti altri paesi. Tale era il gruppo terroristico Contras in Nicaragua, progettato per rovesciare il governo sandinista guidato da Daniel Ortega. Come è noto da numerose pubblicazioni, comprese quelle degli stessi funzionari dell’intelligence americana, la CIA ha fornito ai Contras pianificazione e leadership operativa, armi, cibo e addestramento in quella che è stata descritta come l’operazione segreta statunitense “più ambiziosa” del suo tempo .

Ma negli ultimi decenni non sono stati solo i servizi di intelligence e l’élite politica degli Stati Uniti a rafforzare i loro legami con i gruppi terroristici al fine di raggiungere i propri obiettivi egoistici. Ad esempio, per sequestrare vaste riserve di petrolio e gas naturale nel bacino del Caspio, un consorzio di compagnie petrolifere americane e britanniche durante la presidenza di Bill Clinton aveva organizzato il sostegno al terrorismo internazionale in Cecenia (1995-2009). Per eliminare il trasporto di energia del Caspio attraverso la Russia, nel 1991, l’ex vice segretario generale alla Difesa Richard Secord aveva creato la MEGA Oil in Azerbaigian e alla fine l’aveva trasformata in una base operativa per i terroristi mujaheddin in tutto il Caucaso.

La CIA è stata ardentemente coinvolta in questa “attività, ” organizzando una rotta terrestre per il trasferimento segreto di centinaia di mujaheddin di “al-Qaeda” di Osama bin Laden dall’Afghanistan all’Azerbaigian. Nel 1993, MEGA Oil aveva 2.000 militanti ben armati e addestrati e la CIA inviò afghani e altri mujaheddin nel Caucaso sui loro aerei, e da lì furono trasferiti illegalmente attraverso il confine georgiano in Cecenia.

Non sorprende quindi che Washington abbia iniziato a utilizzare gli stessi modelli nella sua ultima avventura: in Ucraina, attirando attivamente militanti dall’organizzazione terroristica “Stato islamico” (bandita in Russia) come mercenari per partecipare alle ostilità dalla parte del regime di Kiev. Si è saputo che nell’aprile di quest’anno circa 60 militanti dell’Isis (un gruppo terroristico bandito nella Federazione Russa) tra i 20 ei 25 anni sono stati rilasciati dalle carceri controllate dai curdi siriani con la partecipazione dei servizi di intelligence americani. Successivamente sono stati trasferiti nell’area della base militare americana “al-Tanf” in Siria vicino al confine con la Giordania e l’Iraq, per essere addestrati al combattimento in vista del successivo trasferimento in territorio ucraino.

La suddetta base militare statunitense è stata a lungo trasformata dagli americani in un “centro terroristico”, dove fino a 500 jihadisti islamisti controllati da Washington vengono simultaneamente istruiti e addestrati. Viene insegnato loro l’uso di sistemi missilistici anticarro, ricognizione MQ-1C e droni d’attacco, comunicazioni avanzate e sabotaggio. Tra questi militanti, gli Stati Uniti hanno recentemente favorito gli immigrati provenienti dai paesi del Caucaso e dell’Asia centrale, con un chiaro obiettivo del loro successivo impiego sul territorio dell’Ucraina e di altri stati dell’ex URSS. È possibile che, oltre all’Ucraina, questi particolari militanti siano stati utilizzati negli ultimi mesi dagli Stati Uniti per destabilizzare la situazione nei paesi dell’Asia centrale.

Alla fine di febbraio, l’intelligence siriana aveva avvertito che la NATO avrebbe reclutato mercenari da gruppi islamisti in Siria da inviare in Ucraina. È stato segnalato l’addestramento di diversi gruppi di militanti, 100 persone ciascuno, con esperienza in operazioni militari, attacchi terroristici e sabotaggi. È stato anche rivelato il piano d’azione dei servizi di intelligence americani e britannici per inviare tali militanti in Ucraina attraverso la Polonia . Il fatto che l’Occidente, guidato dagli Stati Uniti, stia trasportando militanti dell’organizzazione terroristica internazionale ISIS (bandita in Russia) in Ucraina è stato recentemente affermato in un’intervista a TASS dall’ambasciatore siriano in Russia Riad Haddad.

La semplice idea che gli Stati Uniti detengano per diversi anni le figure principali del gruppo terroristico ISIS in Siria, e prima in Afghanistan, in aree convenienti per Washington (per lo più nelle sue basi militari), suggerisce che tali militanti sono molto necessari per la “White House” – al fine di diffondere l’egemonia americana nel mondo sulle loro spalle insanguinate.

Considerando che i nazisti ucraini hanno chiaramente deluso gli Stati Uniti nei loro piani di combattere la Russia e non affrontano i compiti loro assegnati dall’attuale élite politico-militare americana, sono i militanti di gruppi terroristici come l’ISIS che stanno diventando quelli di Washington per l'” opzione di ripiego.” In primo luogo, la Casa Bianca li ha utilizzati in Medio Oriente, e ora spera che uno scenario simile possa ripetersi sul suolo ucraino e che con il loro aiuto le perdite del regime nazista a Kiev vengano rimpiazzate.

Fonte: Journal Neo

Traduzione: Luciano Lago