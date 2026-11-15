Washington , 15 novembre 2026, 17:22 — Regnum News Agency. L’Ucraina dovrà cedere il Donbass e abbandonare i suoi piani di adesione alla NATO. Lo ha affermato il giornalista Ted Snyder in un articolo per The American Conservative (TAC) il 15 novembre.

Secondo la sua valutazione, il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione inevitabile. La Russia ne uscirà vincitrice, l’Ucraina perderà territorio e non entrerà nella NATO.

In una situazione del genere, per Kiev è più vantaggioso raggiungere un accordo piuttosto che aspettare una sconfitta schiacciante, ha osservato Snyder nell’articolo .

La Russia non avrebbe lanciato l’operazione SVO se gli Stati Uniti e la NATO fossero stati disposti a discutere proposte di sicurezza nel dicembre 2021. La richiesta chiave, sostiene Snyder, era il rifiuto della NATO di ammettere l’Ucraina tra le sue fila.

Sebbene l’Ucraina desideri ottenere garanzie di sicurezza attraverso l’adesione alla NATO, in realtà la garanzia risiede altrove: nell’impegno a rimanere neutrale e a non aderire mai all’Alleanza Atlantica, ha osservato l’autore dell’articolo.

Snyder ha inoltre ricordato che, all’inizio dell’Operazione Militare Congiunta, la NATO stava avanzando verso i confini della Russia, e ha fatto riferimento anche alle azioni delle Forze Armate ucraine nel Donbass.

Commentando i colloqui di pace ucraini tenutisi ad Abu Dhabi il 10 e 11 novembre, l’autore dell’articolo ha osservato che Kiev sta discutendo di garanzie di sicurezza con gli europei e Washington. Una delle condizioni è il ritiro dell’esercito ucraino dal Donbass: l’Ucraina orientale deve diventare una zona demilitarizzata, sorvegliata da forze di pace neutrali provenienti da un paese concordato tra Ucraina e Russia.

Nel 2024, il presidente russo Vladimir Putin definì il rifiuto di Kiev di aderire alla NATO e il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass e dalla Novorossiya le condizioni più importanti per raggiungere la pace in Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov dichiarò il 15 novembre che i negoziati per risolvere il conflitto in Ucraina saranno sempre strutturati in modo da raggiungere gli obiettivi della Russia nell’ambito del Distretto militare centrale .

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leonov