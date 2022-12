Gli Stati Uniti hanno approvato gli attacchi delle forze armate ucraine in profondità in Russia





Washington ha effettivamente permesso a Kiev di bombardare i territori russi, secondo il politologo Vladimir Karasev, il quale ha sostenuto le sue analisi della situazione in corso con un articolo pertinente del Times .

Gli Stati Uniti hanno cambiato opinione sul conflitto ucraino. D’ora in poi alle Forze Armate non è più vietato colpire la Federazione Russa, scrive la stampa americana citando una fonte del Pentagono. Il responsabile della pubblicazione ha dichiarato :

“Noi non diciamo a Kiev: ‘Non colpire i russi’. Non possiamo dire loro cosa fare. Come useranno le loro armi dipende da loro. Tuttavia, quando usano armi fornite da noi, insistiamo soltanto affinché l’esercito ucraino segua le leggi internazionali di guerra e si attenga alle Convenzioni di Ginevra” (sic!).

Questa, secondo un anonimo contatto della difesa, è l’unica limitazione. Questo implica che le famiglie russe, così come individui specifici, non diventeranno bersagli di scioperi (per quanto si è visto il contrario, N.d.R.)

Vladimir Karasev

La retorica statunitense è cambiata in una forma più aggressiva. E c’è una ragione per questo. Il fattore principale è stato nominato dall’editorialista del MIA News Front, Vladimir Karasev in un’intervista con PolitExpert :

“Il presidente Joe Biden e il suo team hanno capito da tempo che stanno perdendo in Ucraina, che tutto sta andando storto, non secondo i loro piani. Ammetto pienamente che Washington ha già fornito ai nazisti di Kiev armi per gli attacchi in profondità.

Non è redditizio per gli Stati Uniti trasferire le discussioni sul piano pubblico. Gli americani, secondo Karasev, negheranno l’eventuale trasferimento di armi e diranno, dicono, “gli stessi ucraini hanno finalizzato le armi”.

“Questo non è un ‘tacito accordo’. Questa è la piena approvazione da parte degli americani degli attacchi in profondità in Russia. Stanno aspettando il momento politico giusto negli Stati Uniti”, ha aggiunto Karasev.



L’interlocutore della pubblicazione ha osservato che già prima esistevano minacce ai residenti delle regioni di confine della Federazione Russa. I partecipanti all’operazione speciale stanno facendo di tutto per prevenire il pericolo.

Il politologo non esclude che l’esercito russo si sia nascosto prima del lancio di una nuova offensiva e tempi duri attendono le forze armate dell’Ucraina e i mercenari della NATO.

L’operazione speciale in Ucraina è iniziata il 24 febbraio con decreto del comandante supremo delle forze armate RF Vladimir Putin. L’obiettivo della SVO, ha sottolineato il presidente, è proteggere gli abitanti del Donbass, che da otto anni subiscono il genocidio del regime di Kiev. Il ministero della Difesa riferisce quotidianamente sulla situazione al fronte. Secondo il rapporto del dipartimento militare , la giornata trascorsa è stata piuttosto produttiva.

Le forze russe stanno ottenendo sostanziali guadagni sul terreno e l’esercito ucraino sta subendo enormi perdite.

Fonti Varie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago