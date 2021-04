GLI STATI UNITI HANNO APPENA TENTATO DI ASSASSINARE LUKASHENKO? DISCUSSIONE APERTA DI THE SAKER

da Redazione

Il17 aprile, il presidente Lukashenko ha accusato la leadership statunitense di preparare un colpo di stato in Bielorussia e il suo assassinio. Dopo di che, la situazione si è evoluta rapidamente.

Tutto questo apporta delle conseguenze.

Notizie sorprendenti nel fine settimana: il presidente Lukashenko ha dichiarato che Biden ha dato l’ordine di ucciderlo in un colpo di stato organizzato dalla CIA

. Ora, sappiamo tutti che Lukashenko dice ogni sorta di cose, molte delle quali false o semplicemente sciocche. Solo che l’FSB russo ha confermato tutto! Secondo i russi, un’operazione congiunta del KGB (bielorusso) e dell’FSB russo ha scoperto il complotto nella fase iniziale ei russi hanno monitorato l’intera operazione fino a quando non hanno avuto prove sufficienti per arrestare tutti i cospiratori.

I russi non solo hanno i video dei loro incontri, ma hanno anche intercettato le loro videoconferenze Zoom (utenti Zoom, usate invece Jitsi!).

Servizio di Sicurezza Russo (FSB)

Fin qui tutto bene. Ma c’è di meglio!

A differenza di Stati Uniti / Regno Unito e altri, l’FSB russo non ha detto di essere “fiducioso” che fosse “altamente probabile” che questa operazione avesse luogo. Hanno pubblicato tutto il filmato di un incontro dei cospiratori a Mosca che conferma tutto (non ho il tempo di tradurre quel filmato, ma sono fiducioso che qualcuno lo farà – se ti imbatti in una traduzione in lingua inglese, per favore pubblicala nella sezione commenti qui sotto !).

Chi non ha familiarità con tali operazioni potrebbe essere sconcertato dal motivo per cui questo incontro si è svolto a Mosca e non a Varsavia o Riga. Ci sono diversi motivi per questo:

Esiste un confine praticamente aperto tra Bielorussia e Russia, che forma “uno stato unificato”, e non c’è niente di più facile per i (presunti) traditori bielorussi (dai militari) saltare in macchina e arrivare a Mosca.

Usare Varsavia o Riga ridurrebbe drasticamente ciò che la CIA chiama “negabilità plausibile” per gli Stati Uniti e la NATO.

Sì, l’incontro a Mosca era ancora stupido, ma non più stupido del fallito colpo di stato degli Stati Uniti da fare a Maduro quando gli Stati Uniti fecero esattamente quello che cercavano di fare a Lukashenko. Il fatto che entrambe le operazioni siano fallite è normale per la CIA (per lo più incapace).

Il complottista principale, un attivista anti-Lukashenko molto noto, è un bielorusso di doppia nazionalità americano e per lui, trasferirsi a Minsk per quell’incontro, sarebbe stato molto pericoloso.

Ultimo, ma non meno importante, il KGB bielorusso opera in una società bielorussa strettamente controllata mentre la Russia è una società aperta e liberale, quindi si poteva (erroneamente) pensare che un incontro a Mosca sarebbe stata un’idea migliore.

Storia interessante, no?

Inoltre, se ti chiedi se sia credibile che l’FSB abbia salvato Lukashenko, ti ricorderò che sono stati i russi a salvare Erdogan da un colpo di stato appoggiato dagli Stati Uniti che avrebbe dovuto includere anche l’omicidio di Erdogan (i turchi lo hanno praticamente ammesso pubblicamente più volte ).

Intelligence agenti in incognito

Ma c’è di meglio!

Non appena è venuta fuori l’accusa di un piano della CIA per uccidere Lukashenko in un colpo di stato, hanno adottato quella che da sempre è laloro procedura : negare contro ogni prova e creare un’enorme distrazione: la colonia americana conosciuta come la “Repubblica Ceca” ha dichiarato che l‘esplosione di un deposito di armi nella Repubblica Ceca nel 2014 è stato un sabotaggio russo che ha coinvolto … … aspetta … … rullo di tamburi … gli stessi Petrov e Boshirov che il Regno Unito ha accusato di avvelenare gli Skripal!

Amici, i cechi hanno pubblicato questa storia con UN’ORA di distanza dalle notizie bielorusse! Un’ora, sul serio!

I cechi hanno immediatamente espulso 18 diplomatici russi e il russo ha ricambiato espellendo 20 diplomatici cechi lasciandone solo 5 a Mosca. Quindi, se usiamo l’espressione inglese sulla “merda che schizza dal ventilatore”, allora sarebbe anche giusto riferirsi ai cechi come “scudi di merda” per l’Impero.

A proposito, l’indagine ufficiale ceca nel 2014 ha concluso che l’esplosione è stata causata da negligenza, non da sabotaggio ma, in realtà, chi se ne frega? Dopotutto, guarda queste accuse, tutte non dimostrate e sciocche come questa: ( elenco parziale in nessun ordine speciale)

I russi hanno invaso il Donbass

La Russia ha abbattuto MH-17

La Russia ha cercato di avvelenare gli Skripal

La Russia ha assassinato Berezovskii

La Russia ha cercato di avvelenare Litvenenko

La Russia ha cercato di avvelenare Navalnyi

La Russia ha ucciso Boris Nemtsov

La Russia ha assassinato la Politkovskaia

La Russia ha cercato di avvelenare Yushchenko

La Russia ha interferito in due elezioni americane

La Russia ha violato i computer del DNC

La Russia ha pagato gli afgani per uccidere i soldati americani

Il russo ha abbattuto l’aereo del presidente polacco su Smolensk

Il russo ha cercato di organizzare un colpo di stato in Montenegro

I russi hanno organizzato il movimento per una Catalogna indipendente

Per ripetere, nessuna, NESSUNA di queste accuse è stata mai provata o addirittura comprovata. TUTTE queste accuse si basano esclusivamente sulla credibilità presumibilmente innegabile dei servizi speciali occidentali.

E, naturalmente, gli “esperti russi occidentali” hanno tutti pienamente approvato questa assurdità (ehi, questo è ciò per cui questi cosiddetti “esperti” sono pagati; come qualcuno che una volta era un membro della IISS, conosco questi “esperti “E la loro” esperienza “abbastanza bene – mi sono persino dimesso dall’IISS per protestare contro la sua totale sottomissione alle narrative anti-russe degli Stati Uniti).

E le persone che si definiscono “democratici” e le persone capaci di pensiero critico comprano tutta questa merda senza alcun dubbio, nessuno. Non vedono nemmeno quanto siano patetici e incapaci …

Quindi i cechi (ei loro maestri statunitensi) stanno eseguendo una traccia ben provata e “sicura” perché sanno tutti che il pubblico occidentale è completamente abituato a sentire quanto segue:

“ Accusiamo la Russia di X, diciamo che i nostri servizi speciali hanno prove, ma non ne presenteremo nessuna; per quanto riguarda i media occidentali, ovviamente si fideranno dei servizi speciali occidentali, perché sono “democratici” e, quindi, “degni di fiducia ” (qualcuno in Iraq ?!).

Un altro trucco, che i cechi hanno usato in questo caso, è questo: il primo giorno annunciano urbi et orbi che “presto rilasceremo tutte le prove incontrovertibili che abbiamo” e poi semplicemente lo dichiariamo classificato perché è importante non mostrare ai russi la prova della loro operazione, presumibilmente russa. Per quanto riguarda la stampa occidentale, loro, ovviamente, se ne dimenticano e passano alla prossima storia di attacchi alla Russia.

È semplice, ma con il tipo di pecora con cui si occupano i regimi occidentali, è anche efficace.

Infine, quando sei veramente disperato, puoi contare sul Bellincat gestito dall’MI6 per ottenere le loro “prove”, non scherzo, dai social media su Internet.

E, ancora, la pecora occidentale “mangia tutto”, con appetito e gusto! Sic transit gloria mundi davvero!

Tuttavia, accusare gli stessi due presunti agenti del GRU Petrov e Boshirov mostra quanto disperati fossero troppo i cechi inventare una storia letteralmente dall’oggi al domani. Ora sembrano stupidi al di là di qualsiasi spiegazione immaginabile per una presentazione di facciata così massiccia e, francamente, esilarante.

Il popolo della Repubblica Ceca si ribellerà ora in oltraggio contro l’assoluta idiozia dei suoi leader? No, certo che no. Dopotutto, stiamo vivendo in un mondo post-verità (e, direi, post-logico) in cui l’unica cosa che conta è seguire il motto delle SS di “il mio onore è la fedeltà” e la cieca obbedienza ai maestri del giorno.

E gli Stati Uniti in tutto questo? “Biden” sarebbe davvero così pazzo da tentare di uccidere un leader straniero?

Bene, come mi piace dire, il comportamento passato è il miglior predittore del comportamento futuro, giusto? Quanti leader stranieri ha effettivamente ucciso la CIA e quanti ha solo tentato, e fallito, di uccidere? (Nota: qualcuno dovrebbe confrontare il numero di leader stranieri assassinati dagli Stati Uniti e dall’URSS. Sono sicuro che il confronto sarebbe sia scioccante che molto significativo). Che ne dici dell’omicidio ufficiale (ammesso dalla Casa Bianca) del generale Soleimani? Quell’operazione non era molto più pericolosa che usare la gente del posto per tentare di assassinare un leader indebolito e combattuto come Lukashenko?

Allora, dimmi: vera storia di “disinformazione russa”?

Il Saker

Tratto da South Front